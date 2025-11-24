Progreso económico de la humanidad

Logos

1. Naturaleza del progreso económico

La historia de la humanidad muestra que ha habido progreso económico. Puede plantearse, entonces, esta cuestión: ¿qué es ese progreso? Puede haber varios conceptos. Por ejemplo, es el incremento de la cantidad y el mejoramiento de la calidad de los bienes disponibles para que cada ser humano pueda lograr sus finalidades más valiosas.

Antiguo agricultor. Imagen de universidadagrícola.com. Moderno agricultor. Fotografía de es.dreamstime.com.

También puede haber un concepto de progreso con respecto a pobreza y riqueza. Por ejemplo, este concepto: es el proceso por el cual se reduce la pobreza o se incrementa la riqueza del ser humano. Están implícitos estos conceptos: pobreza es una mayor escasez de bienes disponibles para lograr las finalidades más valiosas; y riqueza es una menor escasez de esos bienes.

2. Causas del progreso económico

¿Cuál es la causa del progreso económico? Podemos suponer que la causa es el poder productivo de una de las cuatro clases de recursos empleados para la producción de bienes: trabajo, naturaleza, capital y tecnología o aplicación de la ciencia para producir bienes económicos. Por ejemplo, podemos afirmar que la causa del progreso es el trabajo, porque él transforma la naturaleza en riqueza. O que la causa es la naturaleza, porque ella es el origen de la riqueza. O que la causa es el capital, porque multiplica la capacidad productiva del trabajo y es un medio para transformar la naturaleza en riqueza. O que la causa es la tecnología, porque posibilitad multiplicar la posibilidad de uso de los recursos naturales. Posibilita, por ejemplo, combinar hierro y carbono para producir acero, o modificar genéticamente las plantas para crear variedades más productivas.

Trigo genéticamente modificado. Fotografía de freepik.es.



También podemos afirmar que la causa del progreso económico consiste en la combinación de por lo menos dos clases de recursos empleados para la producción. Por ejemplo, podemos suponer que la causa del progreso consiste en la combinación del trabajo y del capital, porque ambos son necesarios para aprovechar económicamente la naturaleza y crear tecnología.

La historia económica puede mostrar, empero, que la causa del progreso es la división del trabajo, porque fomenta la especialización del trabajo, y esa especialización incrementa la productividad, la cual, a su vez, incrementa la producción de bienes destinados a consumo final y a la creación de bienes más productivos de capital, y genera recursos para investigación científica y desarrollo tecnológico. Dividir el trabajo es distribuirlo entre varios trabajadores con el fin de que cada uno ejecute una determinada clase de trabajo.

Planta atómica generadora de energía eléctrica. Cofrentes, España. Fotografía tomada de Wikipedia.

La división del trabajo es un medio de cooperación de los miembros de la sociedad con el fin de obtener un beneficio mayor que el que obtendría si no hubiera cooperación. Por ejemplo, el sastre se beneficia más si él no tiene que fabricar sus sillas y sus zapatos, sino que el carpintero fabrica las sillas y el zapatero fabrica los zapatos. De manera similar, el carpintero se beneficia más si él no tiene que fabricar su ropa y sus zapatos; y el zapatero se beneficia más si él no tiene que fabricar sus sillas y su ropa. Por supuesto, esta cooperación posibilita producir bienes extraordinariamente complejos. Por ejemplo, posibilita fabricar aviones, naves espaciales y plantas eléctricas atómicas y trenes de levitación magnética. Sin ella, habría sido imposible producir esos bienes.

La cooperación propia de la división del trabajo no es obra de la buena intención de cada uno de los seres humanos cooperativos. Es obra del mayor beneficio económico que cada uno obtiene de la cooperación. Por ejemplo, el fontanero coopera con el médico que requiere servicios de fontanería, y el médico coopera con el plomero que requiere servicios médicos; pero cooperan porque cada uno se beneficia de la especialidad del otro, no porque el fontanero ama al médico, o el médico ama al fontanero.

4. Productividad, ahorro e inversión

La división del trabajo es causa de especialización; y la especialización es causa de mayor productividad. Empero, ¿qué es productividad? Proponemos este concepto: es la cantidad de producto generado en una unidad de tiempo. Por ejemplo, la productividad de un albañil que construye una pared consiste en la cantidad de ladrillos que coloca durante una hora; o la productividad del cultivo de frijol consiste en la cantidad de quintales de frijol cosechados durante un año.

Una mayor productividad crea una mayor cantidad de bienes. Una proporción de estos bienes puede convertirse en dinero mediante el intercambio, y ser ahorrada e invertida para producir bienes de capital cada vez más eficientes, los cuales, combinados con el trabajo dividido, tienden a aumentar aún más la productividad. Por ejemplo, en el proceso de producción agrícola, una mayor productividad crea una mayor cantidad de bienes agrícolas, de los cuales una proporción, convertida en dinero mediante el intercambio, se ahorra y puede ser invertida en un tractor agrícola, que sustituye al arado tirado por bueyes, y la productividad aumenta aún más.

Los recursos ahorrados también pueden ser invertidos para crear tecnología; y la tecnología, el trabajo y el capital concurren para que pueda incrementarse el aprovechamiento de los recursos naturales. Por ejemplo, con el concurso del trabajo, el capital y la tecnología se obtienen, del petróleo, por lo menos 6,000 clases de productos que se consumen ordinariamente en el mundo. Antiguamente, como en Babilonia, solo era impermeabilizante de botes y argamasa en la construcción.

Extracción, en alta mar, de uno de los más preciosos recursos naturales: el petróleo. Fotografía de freepik.es.

5. Innovación, invención y creatividad

En las sociedades que más han progresado económicamente ocurre un fenómeno denominado innovación. Es innovación del proceso de producción. En sentido meramente económico (y no, por ejemplo, en sentido artístico o científico), hay varios conceptos de innovación, tan diversas que parece que el objeto de la definición no fuera el mismo. Adoptaremos, por lo menos provisionalmente, este concepto: es la introducción, en el proceso de producción de bienes, de nuevos recursos de capital y nuevos procesos productivos, para lograr cualquiera de estas finalidades: aumentar la productividad, reducir el costo de producción, aumentar la calidad de los bienes destinados al consumo final, producir nuevos bienes destinados a ese consumo, aumentar la capacidad competitiva en el mercado, procurar una proporción económicamente satisfactoria de costo y beneficio, y finalmente servir mejor a la sociedad. Por supuesto, la innovación requiere investigación científica y tecnológica, descubrimiento y experimentación.

Innovación en la industria automotriz: empleo de brazos robóticos. Fotografía de freepik.es.

Distinguimos entre innovación e invención. La innovación presupone invención, es decir, se innova con aquello que ha sido inventado. El producto de la invención puede convertirse o no convertirse en una innovación. La invención, entonces, no posee intrínsecamente una utilidad económica. Adquiere esa utilidad por medio de la innovación.

Actualmente han sido inventados bienes para los más diversos propósitos, como estos: generar energía eléctrica con agua de los océanos; implantar pequeñísimos dispositivos para detectar, diagnosticar y hasta prevenir problemas de salud; obtener bio-combustibles a partir de productos vegetales no comestibles; reducir extraordinariamente el tamaño de los transistores de modo tal que los procesadores electrónicos sean tan minúsculos, que los chips actuales parezcan gigantescos; aprovechar la energía natural del cuerpo humano para dotar de energía a dispositivos eléctricos, como el teléfono celular; y construir redes inalámbricas más veloces para conectarse con Internet, de las cuales pueda disponer una mayor proporción de la población mundial.

La invención requiere creatividad. Aludimos a la creatividad económica. No es, entonces, creatividad artística o creatividad científica. Por supuesto, el creador artístico o el creador científico también puede tener creatividad económica. Por ejemplo, el artista Leonardo da Vinci inventó engranajes; y el científico Louis Pasteur inventó la pasteurización.

El producto de la creatividad tiene dos atributos esenciales: la originalidad y la funcionalidad. La originalidad consiste en que el producto es nuevo. La funcionalidad consiste en que ese producto sirve para un propósito. La originalidad del producto creativo excluye ser una evidente “extensión” de un producto ya inventado. Por ejemplo, el teléfono celular inteligente es original. Anteriormente no había un teléfono celular similar. También es funcional. Algunos de sus propósitos son comunicación telefónica, conexión con Internet y buzón de correo electrónico.

Steven Paul Jobs (1955-2011), uno de los empresarios más creativos e innovadores de la época actual. Fotografía de Wikipedia.

La creatividad contribuye al progreso económico porque incrementa las opciones de innovación. Por ejemplo, la creatividad de Nicolás Tesla incrementó las opciones de innovar el proceso de producción mediante el empleo de corriente eléctrica no continua o alterna, o corriente que cambia de dirección cíclicamente. Es más eficiente que la corriente eléctrica no alterna o continua, que no cambia de dirección. El 6 de mayo del año 1893 la Comisión Internacional del Niágara decidió generar, con la energía de las cataratas del Niágara, corriente eléctrica no continua, o alterna. Fue una fantástica innovación en la actividad económica de generación de electricidad.

6. Medida del progreso económico de la humanidad

En general, la humanidad ha progresado económicamente por una extraordinaria división del trabajo y una conexa cooperación recíproca para beneficio propio; una asombrosa especialización del trabajador, un notable incremento de la productividad del trabajo, un aumento de la capacidad productiva del capital, un fabuloso desarrollo tecnológico posibilitado por el progreso de la ciencia, un impredecible aprovechamiento de los recursos naturales, un intensivo proceso de creatividad, invención e innovación y, finalmente, un cuantioso incremento de la producción de bienes que brindan opciones actuales o potenciales de mejorar el estado de vida del ser humano.

Hay dos criterios de medición de ese progreso de la humanidad: el aumento de la población humana y el aumento del número promedio de años de vida del ser humano. Empero, una gran proporción de la población es pobre. Es un hecho; pero el progreso brinda al pobre más oportunidades de no ser pobre, o de ser menos pobre. Objetar al progreso que no es progreso de todos los seres humanos es tan estúpido como objetar a la salud que no es salud de todos los seres humanos.

Post scriptum. La historia de la humanidad no es una ficticia historia simple de lucha de clases que finaliza con la instauración de un ilusorio paraíso comunista. Es una real historia compleja de la concurrencia de trabajo, división del trabajo, especialización, productividad, capital, ciencia, tecnología, invención, innovación y creatividad, cuyo producto es un estado de vida más satisfactorio de un creciente número de seres humanos. Es concurrencia espontánea, o concurrencia que ningún ser humano o un grupo de seres humanos ha planificado, ni podría planificar.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado