Yo, tú, él/ella, …

El título del presente artículo nos podría recordar temas abordados en alguna asignatura (español, lengua y literatura…) en los ciclos básicos y diversificados, como fueron en particular los pronombres personales, los cuales nos dicen quienes participan en un discurso: quiénes hablan y de qué se habla.

Los mismos se organizan o clasifican en torno a tres personas: la primera, segunda y tercera personas del singular y las mismas del plural, los cuales te resumo en la tabla siguiente:

Personas Sujeto Complemento directo Complemento indirecto Preposicional 1a persona Yo me – mí 2a persona Tú, vos te – ti 3a persona él/ella lo, la le, se él, ella usted lo/la usted 1a persona nosotros, – as nos – nosotros, – as 2a persona vosotros, – as os – vosotros, – as 3a persona ustedes los/las les, se ustedes ellos, – as los/las ellos, – as

Hasta aquí, diría que todo maravilloso, en lo que podría reforzar la adecuada escritura de nuestro maravilloso idioma español, utilizado por más de 500 millones de hablantes nativos en todo el mundo.

Aunque no pretendo continuar dado mi poco espacio habitual de cuartilla y media, con el tema propio de la disciplina, pero sí en el uso de la tercera persona del singular: él/ella.

Hecho que nos conlleva a él y ella, que podrían ser – con un poco de imaginación – una pareja, un matrimonio, que en cómo toda relación puede existir una adecuada comunicación o no, con sus vaivenes y sobre todo cuando entra a jugar el factor reiterativo.

¿Reiterar?, entiéndase «Volver a decir o hacer algo»; ¿está el ser humano debidamente preparado, para escuchar las cosas, una y otra vez?

¿No le resultan familiar los ejemplos siguientes? ¡Yo, te lo dije…!; ¿Otra vez?; ¿Por qué no pones las cosas en su lugar, donde van?; ¿Sacaste las mascotas?; ¡Cuidado viene un conductor!, …. Nota: No pretendo con las expresiones anteriores hacer referencia a aspectos machistas, ni diferencia de género, pero…

¿Es bueno o malo, reiterar? Veamos. «Aprendemos a través de la repetición», «Así es como organizamos cualquier cosa en nuestra mente. Ya sea un pensamiento repetido; si es una acción repetida; ya sea practicando fútbol o aprendiendo a conducir un coche».

Continúa… «Desde un punto de vista evolutivo, es muy natural que los bebés quieran repetir las cosas una y otra y otra vez», en el caso de la música un poco más mayorcito, nos gusta escuchar lo que hemos escuchado antes, pero también puede “destruir”, cuando nos expresa, “La repetición puede hacernos sentir atrapados”

Para los que somos docentes, reiterar es una herramienta común mayormente a la hora de exigir a los estudiantes, valores, tales como: disciplina, puntualidad…, obviamente mediante “modalidades”, que refuercen el valor como tal y no decir las mismas palabras, ¡ya les he dicho que aquí la entrada es a las…!

En fin, juzgue, ¡usted! (3era persona del singular)

Libre emisión del pensamiento.

