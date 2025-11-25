Caso Unops sacude al MSPAS: juez liga a proceso a alto funcionario por presunto peculado

El director administrativo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Edwin Romeo Sicán, fue ligado a proceso penal por su presunta participación en el caso “Unops: Corrupción presidencial”, una investigación que apunta a irregularidades en la adquisición de medicamentos y suministros a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

La resolución fue emitida por el juez Selman Portillo, del Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, quien concluyó que el Ministerio Público (MP) presentó indicios suficientes que justifican que Sicán enfrente un proceso por el delito de peculado por sustracción. Según el juzgador, sin el dictamen favorable firmado por el funcionario, no habría sido posible emitir el memorándum que dio paso al convenio entre el MSPAS y Unops.

A pesar de ello, el juez también señaló que el MP no logró demostrar la existencia de una estructura criminal dentro de la cartera de Salud destinada a desviar fondos públicos. Por esa razón, Sicán fue beneficiado con falta de mérito respecto a señalamientos sobre supuestos roles definidos en una posible red de corrupción.

Medidas sustitutivas para el funcionario

El juzgado otorgó a Edwin Sicán varias medidas sustitutivas, entre ellas:

Arraigo nacional

Arresto domiciliario sin vigilancia

Presentarse una vez al mes al MP para registrar huella en el sistema biométrico

para registrar huella en el sistema biométrico Prohibición de comunicarse con coimputados

Pago de una caución económica de Q25 mil

Sicán podrá continuar el proceso fuera de prisión mientras avanza la investigación.

Contexto del caso Unops

El Ministerio Público presentó recientemente los avances del caso denominado “Unops: Corrupción Presidencial”, donde se señalan anomalías en la ejecución del convenio entre el MSPAS y la Unops, especialmente en la compra de medicamentos e insumos estratégicos.

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, afirmó que se han recibido denuncias que apuntan a que el presidente Bernardo Arévalo habría sido presuntamente beneficiado por apoyo de entes internacionales. También mencionó irregularidades relacionadas directamente con los acuerdos firmados entre Salud y Unops, aunque estas acusaciones se mantienen en etapa preliminar.

Este caso continúa generando tensión política y cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión de recursos destinados al sistema de salud pública.

