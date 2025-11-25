Conocimientos y condiciones de vida

Tanmi Tnam

La mayoría de guatemaltecos aspira a tener un país libre de conflictos culturales, económicos, políticos y medioambientales. En este sentido, la educación debe asumir la difusión y análisis de temas, conceptos y procedimientos que apoyen a la población a comprender las condiciones que limitan vivir de manera satisfactoria y buscar las alternativas que procuren bienestar para todos con el apoyo y uso de los conocimientos disponibles. Hacer suficientes esfuerzos para la identificación de instrucciones aplicables por parte de distintos actores en donde tienen que estar incluidos los que portan los conocimientos locales.

El uso de los conocimientos para transformar condiciones de vida, es posible cuando los pueblos tengan acceso al conocimiento útil para identificar problemas y construir soluciones que merecen los contextos donde vive la población con necesidades concretas. No tiene sentido llevar a la población necesitada conocimientos sin uso para el bienestar. Es necesario buscar los espacios y los actores que dominan, entre otros, los conocimientos que sirvan, por lo menos, para los ámbitos político y económico. Necesitamos conocimientos y tecnología de fácil comprensión para la población en general y cuya aplicación sea con procedimientos sencillos, breves y demostrables al alcance de todos. Para que el conocimiento especializado llegue a las comunidades, es necesario utilizar debates, diálogos y reuniones entre la población y los especialistas. Estos últimos tienen que hacer todo lo posible para que el conocimiento sea comprensible y de fácil aplicación por parte de todos los comunitarios con base a demostraciones y uso de recursos disponibles en la región.

La apropiación del conocimiento por parte de las sociedades es posible a través de estrategias como la participación ciudadana de todos los sectores a distintos niveles y ámbitos, diálogos entre expertos de desarrollo y comunitarios, difusión del conocimiento para la población local a través de distintos medios, el uso del idioma materno de la comunidad local, el uso de los conocimientos locales y el diálogo entre técnicos portadores del conocimiento del sector oficial y los portadores del conocimiento local. La participación de actores locales requiere que los especialistas hagan uso de lenguaje comprensible y de aplicaciones de la tecnología con base a demostraciones de hechos de importancia para la sobrevivencia de la población.

Para que el conocimiento que circula en ámbitos especializados llegue a actores locales y particularmente al área rural, es necesario un proceso que cuente con la participación de expertos, la ciudadanía, las instituciones educativas de todos los niveles, los espacios laborales especializados, las organizaciones de los pueblos y los sectores juventud y de mujeres. Es necesario prestar atención a los conocimientos y tecnología que urgen en salud, educación, economía y el medio ambiente, entre otros. Limitan la apropiación de conocimientos el currículo escolar que poco aterriza para conocer las culturas de los pueblos, ausencia de programas de difusión del conocimiento según las características de los pueblos, la falta de reconocimiento y uso de los conocimientos y de la tecnología de las comunidades locales y la falta de presupuesto para aplicación de conocimientos especializados en las áreas rurales.

Cuando los pueblos logran apropiarse del conocimiento que promueve la conservación de la vida y el desarrollo económico, político y cultural es posible aspirar a vivir en armonía, justicia, equidad y un medio ambiente sano para todos.

Libre emisión del pensamiento.

