Presupuesto 2026 podría aprobarse “a toda prisa”: Congreso busca votarlo de urgencia en sesión única

El Congreso de la República se alista para cerrar el periodo ordinario con una maniobra política que ya levanta críticas: la posible aprobación de urgencia nacional del Presupuesto 2026, incluida la asignación presupuestaria para los propios diputados, que les garantizaría mantener su aumento salarial el próximo año.

Los legisladores fueron convocados para las últimas sesiones de noviembre, y aunque la agenda sugerida por la Instancia de Jefes de Bloque incluye temas como el presupuesto del Congreso y el avance de iniciativas pendientes, diversas fuentes confirman que ese listado solo serviría como “forma” para convocar al Pleno.

La verdadera intención sería mocionar y aprobar el Presupuesto General 2026 en una sola sesión, evitando mayor debate público.

Un presupuesto que avanza sin oposición visible

Durante la aprobación de la agenda previa, no hubo mayores cuestionamientos ni debate entre los diputados.

La propuesta incluye aprobar el presupuesto del Congreso, que asciende a Q1,347 millones 400 mil, cifra que preserva el incremento salarial autorizado previamente para los 160 congresistas.

En paralelo, el Pleno también discutirá la iniciativa del presupuesto nacional por Q163 mil 783.4 millones.

El Cacif, una de las principales cámaras empresariales del país, volvió a expresar preocupaciones relacionadas con déficit, endeudamiento y baja inversión, advirtiendo sobre los riesgos financieros del proyecto del Ministerio de Finanzas.

El aumento salarial de los diputados sigue intacto

Según explicó la Comisión de Finanzas, la distribución económica propuesta permite que los diputados conserven el incremento salarial aprobado el año pasado, cuando adicionaron artículos que igualaron su salario al de los magistrados de las Cortes de Apelaciones.

A pesar del aumento, los congresistas no renunciaron a otros beneficios económicos, lo que sitúa actualmente sus ingresos mensuales entre Q61 mil para un diputado raso y hasta Q98 mil para el presidente del Congreso.

Partidas incluidas en el proyecto 2026

Entre los montos que contempla el presupuesto se destacan:

Q245 millones destinados a la Procuraduría de los Derechos Humanos .

destinados a la . Q13 millones para el Parlamento Centroamericano (Parlacen) .

para el . Q2.4 millones para la Corte Centroamericana de Justicia.

Una aprobación exprés que limita la transparencia

La sesión de la Comisión de Finanzas programada para firmar el dictamen favorable fue cancelada a última hora y reprogramada para mañana por la mañana, lo que alimenta aún más la expectativa de que el presupuesto será aprobado “de urgencia nacional”, sin permitir mayor discusión ni revisión ciudadana.

Analistas consideran que esta táctica reduce la transparencia, impide un análisis profundo del gasto público y debilita la fiscalización social.

El Congreso tampoco agregó más días de sesión, como algunos habían sugerido, lo que refuerza la sospecha de un acuerdo político ya definido.

Además, la agenda contempla retomar la aprobación final de las reformas a la ley de Alianzas Público–Privadas, cuya discusión quedó detenida por la disputa sobre un artículo relacionado con la exclusión del Cacif.

