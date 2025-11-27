Combatamos el narco en Guatemala

Petardo

En otros países se ha estado combatiendo el narco. El 28 de octubre de 2025 la policía de Brasil llevó a cabo una operación contra el comando en Río de Janeiro, que resultó ser la más letal en la historia de la ciudad.

2,500 agentes policiales participaron en el operativo. 132 personas murieron, entre ellos cuatro policías, y 81 miembros de la banda fueron detenidos. Las autoridades brasileñas señalaron que el dispositivo policial tardó más de dos meses en planificarse y que fue la culminación de una investigación de un año destinada a frenar la expansión del grupo.

Son muchos países que tienen ese problema. Los inmigrantes chinos comenzaron a cultivar opio en Sinaloa en el siglo XIX, iniciando las primeras rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos. Las cuantiosas ganancias del narcotráfico empezaron a influir en la moda extravagante y el estilo de vida lujoso, similar a lo que ocurrió en Colombia.

Desde la década de los 60, se han conformado, expandido y desaparecido en México diversos cárteles que controlan el mercado de las sustancias ilegales, los cuales han mantenido una abierta disputa por controlar el territorio nacional, así como por llevar a cabo su exportación a todo el mundo.

¿Quién fue el que inició el narcotráfico?

Los chinos llevaron el opio a México por el puerto de Mazatlán y se dieron cuenta rápidamente de que las condiciones climáticas de Sinaloa permitían el cultivo de esta planta. Así fue como se iniciaron las primeras rutas de narcotráfico hacia los Estados Unidos por territorio mexicano. No hay consenso sobre quién fue el «primer» narcotraficante del mundo, ya que la figura del traficante de drogas ha evolucionado con el tiempo. Sin embargo, se puede considerar que figuras como los traficantes de opio en México durante el siglo XIX sentaron las bases del narcotráfico organizado, mientras que el narcotráfico a gran escala como lo conocemos hoy en día se popularizó en el siglo XX con la creación de grandes cárteles.

¿Qué se puede hacer para detener el narcotráfico?

La erradicación de los cultivos ilícitos constituye la primera etapa en la lucha contra la cadena del narcotráfico. Es necesario trabajar en la destrucción de todos los cultivos ilícitos (hoja de coca y marihuana) independientemente de su ubicación geográfica. La reducción del suministro de drogas ilícitas puede lograrse de varias maneras: restringiendo la importación, fabricación y producción de drogas ilícitas; limitando la disponibilidad de la materia prima o los precursores, las sustancias utilizadas para su fabricación; reduciendo la disponibilidad de drogas en la calle. Prevenir su avance. Para ello, debemos implementar campañas para reducir la demanda por drogas y otros bienes de mercados ilícitos; evitar el reclutamiento de menores por parte de bandas delictivas a través de programas preventivos focalizados en quienes concentran factores de riesgo: y entregar herramientas a las familias en nuevos barrios construidos para que, en conjunto con el Estado, puedan prevenir la instalación del crimen en ellos.

Además, debemos fortalecer la transparencia de las instituciones públicas y montar mecanismos de delación compensada, para prevenir la corrupción; y proteger los mercados lícitos vulnerables al crimen organizado como madera, cobre y salmones, a través de estrictas herramientas de trazabilidad de sus productos y servicios. Es tarea de todos los guatemaltecos para disminuir tanto el consumo como de enriquecimiento por medio de las drogas.

