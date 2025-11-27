ROSA MARIA PAYÁ 

La Otra Cara

Rosa María Payá Acevedo es el nombre de la ilustre ciudadana estadounidense de origen cubano que en el mes de Junio del presente año fue electa como titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante la 55 Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Muchos se preguntarán ¿quién es Rosa María Payá?, y yo les puedo contestar de la siguiente manera: Rosa María Payá es una figura prominente en la defensa de la democracia en Cuba. Lidera la fundación «Cuba Decide», que busca promover un cambio democrático en la isla. Es reconocida por su labor en política latinoamericana y por su activismo en pro de los derechos humanos. Su trabajo es un continuo esfuerzo por lograr una Cuba más justa y democrática, honrando también la memoria de su padre, Oswaldo Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación.

Cuba Decide es una plataforma de participación ciudadana que, además de su objetivo principal de promover el plebiscito y facilitar la participación en el debate sobre el futuro político de Cuba, tiene varios objetivos complementarios, como:

Promover el debate cívico informado: facilitar la difusión de información diversa y verificable sobre opciones políticas y reformas, para que las personas puedan tomar decisiones bien fundamentadas.

Fomentar la participación ciudadana: incentivar a más cubanos a expresar sus opiniones, compartir propuestas y participar en procesos de consulta.

Es hija de Oswaldo Payá y Ofelia Acevedo de Payá. Tiene dos hermanos, Oswaldo José y Reinaldo Isaías. Es licenciada en Física, y desde hace mas de una década, en el año 2013, Payá se dirigió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU , criticando al gobierno cubano por no permitir un plebiscito sobre las libertades fundamentales, firmando a la vez que la muerte de su padre, contrariamente a lo afirmado por la dictadura cubana, no fue accidental; inmediatamente para callarle el delegado cubano, Juan Quintanilla, llamó a Payá «mercenaria» y le pidió al presidente del Comisión de Derechos humanos de la ONU –CDHNU- que la callara. En contraposición el miembro estadounidense habló a favor de Payá, mientras que los representantes de China , Rusia , Pakistán , Nicaragua y Bielorrusia apoyaron a Cuba.

Payá, después de que se le permitió continuar, instó a la ONU a investigar de forma independiente la muerte de su padre y preguntó: «¿Cuándo disfrutará finalmente el pueblo de Cuba de la democracia básica y las libertades fundamentales?». Quintanilla la llamó nuevamente «mercenaria» y una herramienta del gobierno estadounidense, y la acusó de «agresión contra su propio pueblo».

En una entrevista con “Cubanet” en marzo de 2013, habló sobre sus esfuerzos para persuadir a las Naciones Unidas a investigar la muerte de su padre, sus reuniones con representantes de varios gobiernos europeos y su consternación por la solidaridad de los políticos socialistas españoles (acrecentada por la llegada al poder tras negociaciones espurias con los independentistas y todos los grupos de izquierda españoles, del socialista Pedro Sánchez) con el gobierno cubano.

Al preguntársele sobre las «reformas» del Partido Comunista cubano, acusó al régimen de intentar «vender una falsa imagen de apertura». Las reformas en sí mismas, sostuvo, eran «un mecanismo de control», al haberse presentado no como derechos, sino como «una concesión del gobierno»

En una carta abierta al ex presidente socialista (demócrata) Barack Obama, fechada el 19 de diciembre de 2014, cuestionó su nueva política estadounidense hacia Cuba, diciéndole que “sus leyes no son las que impiden el libre mercado y el acceso a la información en Cuba; es la legislación del gobierno cubano y su constante censura”. Criticó a Obama por tratar como normal al gobierno ilegítimo de La Habana y lo instó a asumir un compromiso real con el pueblo cubano, y señaló que el cambio de la política exterior de Obama se había realizado tan solo una semana después de que 100 manifestantes pro democracia cubana fueran arrestados y tratados violentamente. “El gobierno de Barack Obama ha decidido normalizar las relaciones con un gobierno que no es legítimo. El pueblo cubano nunca lo eligió y viola nuestros derechos humanos más fundamentales. En el diálogo en curso entre las élites de Washington y La Habana, ¿dónde está el pueblo cubano?

En enero de 2015, Payá asistió al Discurso del Estado de la Unión del presidente Obama como invitada del senador Marco Rubio . También conversó con varios miembros del Congreso, argumentando que los representantes estadounidenses que mantenían conversaciones con el gobierno cubano debían abordar la cuestión de la democracia y exigir una investigación independiente sobre la muerte de su padre, y entregó al asesor principal de la Casa Blanca para América Latina, Ricardo Zúñiga una lista de puntos específicos que, en su opinión, debía abordar en las conversaciones con el gobierno cubano.

En abril de 2015, Payá fue arrestada a su llegada a Panamá , donde asistió a la denominada Cumbre de las Américas, en donde Barack Obama tenía previsto reunirse con el fallecido dictador Raúl Castro, la primera reunión entre un presidente estadounidense y un dictador cubano desde la Revolución Cubana . El agente de policía que la arrestó le dijo: «Serás deportada a Cuba si causas problemas o empiezas a levantar pancartas”.

Después de estar detenida durante cuatro horas y de que le saquearan sus pertenencias, fue liberada. Los funcionarios panameños afirmaron más tarde que el incidente fue «un error burocrático». Sin embargo, lo mismo le ocurrió a una activista argentina de visita, Micaela Hierro Dori. En un artículo, Payá señaló que si bien «los activistas de la sociedad civil cubana y los extranjeros que trabajan con nosotros fueron amenazados y detenidos en Panamá», los funcionarios panameños no hicieron nada con los funcionarios del gobierno cubano que asistieron a la cumbre.

En febrero de 2016, se dirigió a la Cumbre de Ginebra por los Derechos Humanos y la Democracia , acusando a los Castro de perpetrar, “una falsa transición no hacia la democracia, sino para legitimar su control total sobre la sociedad cubana, con una imagen renovada ante la opinión pública internacional, con el fin de atraer inversores extranjeros y créditos financieros”. Este proceso, denunció, estaba llevando a Cuba hacia un sistema de “capitalismo de Estado dinástico” o “capitalismo castrista”.

La llegada al poder de Díaz Canel tras la muerte del dinosaurio Raúl Castro, lo confirma. En febrero del 2017 viajó a Cuba para asistir a una misa en La Habana en memoria de su padre. También entregó a representantes del gobierno una petición, firmada por 10.000 cubanos, solicitando un plebiscito por la libertad, y pidió al presidente Donald Trump que «presionara firmemente al gobierno cubano para que respondiera a los reclamos de su pueblo por primera vez en 60 años»

Podría continuar relatando extractos de la hoja de vida y acciones destacadas de ésta valiente guerrera por la libertad de Cuba y del continente, pero es preciso por espacio, resumir que Rosa María Payá, nueva integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue galardonada este año en la ciudad de México con el Premio de Derechos Humanos 2025otorgado por laOrganización Demócrata Cristiana de América (ODCA).

Durante su intervención, Payá denunció la grave situación de la isla, con apagones de hasta 20 horas diarias, escasez de agua y medicinas, hambre generalizada y un éxodo masivo de más de 1,5 millones de personas en los últimos cuatro años y describió a Cuba como “la tiranía más larga y sangrienta del continente, haciendo un llamado a la unidad democrática en América Latina, señalando que la libertad de Cuba es esencial para la estabilidad regional y que la solidaridad internacional es clave para presionar al régimen.

Además, alertó sobre las alianzas internacionales del régimen cubano con Rusia, Irán, Hamás y Hezbolá, recordando que La Habana ha sido promotora del terrorismo en América Latina y que incluso ha enviado reclutas cubanos a la guerra en Ucrania. “El castrismo es la cabeza del pulpo autoritario que extiende sus tentáculos por todo el hemisferio”, advirtió.

Payá también lanzó una advertencia al Gobierno Mexicano de Claudia Sheinbaum “Creemos que este gran país corre el riesgo de convertirse en el próximo patrocinador de la dictadura cubana”. Recordó que, en el primer trimestre de 2025, Pemex envió 166 millones de dólares en petróleo y derivados a Cuba, y que desde 2022 el Estado mexicano ha destinado al menos 100 millones de dólares a las misiones médicas cubanas, denunciadas por Naciones Unidas como trabajo forzado y esclavitud moderna. “Esos recursos no llegan a las familias cubanas. Engrosan los bolsillos de una mafia en el poder”, denunció.

Finalmente, cerró su intervención con un mensaje afirmativo, de esperanza: “La noche no será eterna. La victoria de la democracia en Cuba será también una victoria para todo el continente. Y es posible, aunque a muchos de nosotros nos vaya la vida en ello”

La designación de Rosa María Payá como delegada del Gobierno de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, a través de su Secretario de Estado Marco Rubio con la venia del Presidente Trump, es un halo de luz para el continente al aparecer en escena en el seno de la CIDH, que ha sido feudo de la izquierda continental durante las últimas décadas, una guerrera libertaria verdaderamente demócrata que esta decida a dar a conocer la verdad sobre el asesinato de su padre por la dictadura cubana, y denunciar las componendas de la izquierda internacional representada por el impuesto Bernardo Arévalo en Guatemala, con los grupos terroristas como Hamás, Hezbolá, los carteles de las drogas, y las pandillas a los cuales han beneficiado Arévalo, el prófugo Francisco Jiménez, y seguramente el ilegal Ministro de la Defensa Henry Sáenz y su corrupto séquito, que siguen apostando a prolongar su estadía en el cargo para que la amnesia colectiva accione para no aclarar la desaparición de uno de sus subalternos, y la sustracción de los almacenes militares de un arsenal que seguramente ya está en manos de las estructuras de crimen organizado a las que ha decidido combatir con vigor y decisión el Presidente Donald Trump.

Los verdaderos periodistas que amamos a Guatemala, y la verdadera democracia, nos encargaremos que estos hechos no queden impunes por ser delitos transnacionales que afectan a todo el continente.

Libre emisión del pensamiento.

