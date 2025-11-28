Cuando un Minoría Financia el Gasto de Todos 

La carga fiscal invisible que el Congreso jamás discute

Cada año, Guatemala presencia un debate presupuestario que se repite con la misma rutina que un rito político. El Congreso discute aumentos, nuevos programas y ampliaciones institucionales como si el país tuviera las arcas de un Estado desarrollado. Pero detrás de los discursos, de las sesiones maratónicas y de la negociación de cada renglón, nunca aparece la única pregunta que debería orientar toda política fiscal responsable: ¿quién paga realmente la factura del Estado? No es una pregunta técnica, sino moral. Porque aunque el presupuesto supere los Q163,000 millones, sus recursos no provienen de toda la población que exige servicios, sino de una minoría que sostiene financieramente al resto. Alrededor de 350,000 –380,000 contribuyentes efectivos, aproximadamente el 5% de la PEA—entre personas físicas y empresas formales— aportan el Impuesto Sobre la Renta del cual depende la arquitectura básica del Estado. En términos estrictos, el 2% financia al 100%. No es ideología. Es matemática.

El discurso político insiste en que “todos pagamos impuestos”, pero esta afirmación se vuelve una falsedad estructural cuando se analiza con rigor. Es cierto que todos pagamos IVA al consumir, pero el IVA no distingue capacidad contributiva; lo paga tanto quien gana Q40 al día como quien gana Q40,000. No mide quién sostiene al Estado. No construye ciudadanía fiscal. El verdadero indicador de un contrato social responsable es el Impuesto Sobre la Renta, que sí refleja la contribución proporcional a la capacidad de generar riqueza. Y allí la evidencia es contundente: de 7.5 millones de personas en la Población Económicamente Activa, apenas el 4.9% paga ISR. Uno de cada cincuenta sostiene a los cincuenta. En la comparación internacional, Guatemala no solo está por debajo del promedio: es una anomalía. Costa Rica tiene alrededor del 18% de contribuyentes directos; Chile supera el 20%; Uruguay ronda el 25%. Guatemala, con menos del 5%, construye cada año un presupuesto ambicioso sobre una base microscópica que se complementa inevitablemente con deuda. Y la deuda también la paga la misma minoría. Esa es la raíz de la fragilidad fiscal.

La informalidad, que supera el 70% de la fuerza laboral, suele explicarse únicamente desde la pobreza. Pero esa es solo parte de la historia. Es cierto que miles de guatemaltecos viven al día y no pueden asumir los costos de formalizarse. Sin embargo, existe también un sector de ingresos medios y altos que opera deliberadamente al margen del sistema tributario. No hablamos del vendedor que sobrevive, sino de profesionales bien remunerados, comerciantes mayoristas y empresas con flotas de vehículos que manejan capital considerable sin emitir facturas, sin declarar ingresos y sin contribuir al ISR. Esa informalidad no es exclusión; es evasión normalizada. Y es normalizada porque el marco institucional hace costoso cumplir con la ley: pagar ISR, asumir responsabilidades laborales, cumplir con el IGSS, enfrentar trámites extensos y competir contra quienes no cargan con ninguno de esos costos. A ello se suma un Estado que, a los ojos de muchos contribuyentes, devuelve poco o nada por la contribución fiscal. El resultado es un cálculo racional: evadir parece más lógico que cumplir.

Todo ello desemboca en un problema político profundo: el presupuesto crece siguiendo las demandas de la mayoría electoral, pero su financiamiento recae sobre la minoría formal. Es aquí donde emerge la dimensión democrática del dilema. La democracia se vuelve frágil cuando quienes deciden y quienes pagan pertenecen a universos distintos. La mayoría vota beneficios que no financia; la minoría asume obligaciones que no decidió. Esto no invalida la legitimidad democrática, pero sí revela un desbalance entre representación y responsabilidad que erosiona la confianza en las instituciones. En un país donde la mayoría no contribuye directamente al financiamiento del Estado, la política tiende hacia el populismo: las promesas de gasto no tienen costo político, los incentivos se distorsionan y la rendición de cuentas se debilita. La fractura fiscal alimenta la polarización porque separa a quienes sienten que aportan sin ser escuchados de quienes exigen sin aportar. Alimenta además la desconfianza institucional porque el contribuyente percibe que el Estado gasta sin medir consecuencias. Es un círculo vicioso que ya está dañando la estabilidad democrática.

El Congreso tiene aquí una responsabilidad que no puede ignorarse. Es el único órgano que cada año aprueba un presupuesto que no guarda relación con la capacidad real de recaudación del país. Legisla como si Guatemala fuera capaz de financiar un Estado europeo, aun sabiendo que la base tributaria es mínima. Cada quetzal adicional aprobado sin sustento fiscal es una promesa política que alguien más tendrá que pagar: el contribuyente formal. Y al hacerlo, el Congreso rompe el principio elemental de toda democracia fiscal: no se puede gastar lo que la ciudadanía no puede financiar. El problema, entonces, no es solo económico; es político y moral.

En estas condiciones, hablar de un “Estado social” se vuelve una aspiración desconectada de la realidad fiscal. Los países que poseen sistemas amplios de bienestar recaudan entre el 30% y el 40% del PIB. América Latina promedia el 22%. Guatemala apenas llega al 12%. Con estas cifras, no hay hospitales modernos, ni infraestructura robusta, ni educación pública de calidad, ni políticas de protección social que vayan más allá de lo simbólico. Nuestro Estado no es pequeño porque una élite así lo quiso, sino porque su base fiscal es diminuta. Hoy, la única redistribución real que ocurre en Guatemala es del formal al informal, no del rico al pobre. Y mientras tanto, el sector formal se agota: empresas migran hacia la informalidad o cierran; profesionales calificados emigran hacia entornos más estables; la inversión extranjera observa con cautela un sistema donde la responsabilidad fiscal recae siempre sobre los mismos. El Estado crece por arriba, mientras la base que lo sostiene se encoge por abajo. La ecuación es simple: si la base tributaria es mínima y el gasto no deja de crecer, el sistema se vuelve insostenible. No es ideología. Es matemática.

La salida no consiste en cargar aún más sobre el 2% ni en recortar ciegamente el gasto. La verdadera solución exige reconstruir la base fiscal y redefinir el pacto cívico. Esto implica promover la formalización con inteligencia, facilitando la integración de quienes hoy están fuera del sistema sin empujarlos a la quiebra. También demanda modernizar al Estado para hacerlo eficiente y transparente, de modo que, el contribuyente perciba que su esfuerzo se traduce en bienes públicos reales. Cumplir debe ser más fácil que evadir. El entorno económico debe premiar la formalidad, no penalizarla. Y la cultura política debe entender que la sostenibilidad fiscal no es un tema técnico reservado a economistas: es un componente esencial de la estabilidad democrática de cualquier país.

El desafío más profundo es cultural. Guatemala necesita recuperar la noción de ciudadanía fiscal: derechos y responsabilidades como dos caras de la misma moneda. En una democracia madura, participar no es solo votar. Es también contribuir al sostenimiento del Estado que garantiza esos derechos. Un país donde muchos exigen sin aportar y donde pocos aportan sin ser escuchados corre el riesgo de fracturar su contrato social. Y cuando el contrato se fractura, lo que peligra no es únicamente el presupuesto, sino la estabilidad institucional y la confianza democrática. La pregunta que Guatemala debe enfrentar no es cuántos programas nuevos puede crear, sino qué tipo de ciudadanía quiere construir. El futuro del país dependerá de si podemos transformar la responsabilidad fiscal en un compromiso compartido, y no en una carga injusta que recae siempre sobre los mismos. Porque un Estado donde 368,000 personas sostienen a 18 millones no puede aspirar a un futuro sólido. Solo podrá avanzar cuando asumamos que una democracia sin responsabilidad fiscal no es una democracia plena, sino una ficción política sostenida artificialmente hasta que la realidad —inevitablemente— presente la factura.

POR UNA NACIÓN LIBRE, JUSTA Y SOLIDARIA.

