¿El sepulcro de los sistemas decadentes – de arreos?

Mexico:

La guerra por el agua, alcanza al corral socio – político – económico azteca: La mafia – sistema de arreos impone ley para regular la utilización de agua. Se excusa con la premisa de evitar acaparamiento por parte de empresarios y otras entidades, pero la medida es impuesta a todo aquel que posea un pozo de agua: deberá registrarlo ante los arrieros y someterlo a su voluntad. La mafia política – sistema de arreos ya había cedido petróleo a Cuba por ordenes de Rusia. Ahora, pretende ceder agua a China. Batalla entre empresarios y gente común contra el sistema de política masiva, autoritaria e impositiva. Chihuahua y otros estados del norte, proyectan intenciones de separación en cuanto al corral potrero socio – político – económico creado – definido por los arrieros para arrear eficientemente a las manadas. Y tristemente no faltan sino que sobran las cosas que justifican todo mediante acusación hacia la opción impuesta contraria: El Pri y el Pan también manipulaban. Los típicos amaestrados para pelear entre las opciones impuestas que los arrieros les presentan para mantenerlos ocupados gracias a su carencia de intelecto inducida por el sistema educativo que insta a acatar, repetir y obedecer en lugar de pensar y tener iniciativa propia (quien repite sin cuestionar, obtiene calificaciónes altas. Quien cuestiona, es catalogado como problemático en cuanto a aprendizaje). Las típicas cosas que ante negatividades hacia un candidato a arriero (entre opciones impuestas), inmediatamente optan por acusar a la opción opuesta para eximir al primer arriero potencial. Los clásicos descerebrados que ante condenas hacia un arreo emocional (títulos de derecha e izquierda que poco pensantes asignan a todo concepto o situación para según ellos, disimular no poder comprender o tratar un tema), reaccionan con condenas hacia el arreo emocional opuesto para expiar al arreo emocional previamente acusado. El narcotráfico debe ser aniquilado, pues causa demasiado daño pero otorgar control a USA es ceder soberanía. Quien este en contra de que USA intervenga en Mexico para eliminar el narcotráfico y delincuencias, esta a favor de estos últimos, El gobierno quiere regular la utilización de agua para evitar que empresas y entidades la acaparen o roben, El gobierno pretende utilizar la excusa de acaparadores y ladrones, para ellos tomar control para utilizar el agua para su propio beneficio. En escritos anteriores, siempre mencione el peligro de la trampa de extremismos utilizados en manadas que no buscan pensar y accionar por si mismas sino solamente ser sujetas a lo que los arrieros les proyecten: los arrieros accionan según intereses propios, sin ser molestados porque las manadas están ocupadas peleando entre si.

Guatemala:

Los arrieros políticos aprueban un presupuesto exagerado, lo cual no es noticia puesto que las manadas sumisas han acatado en otras ocasiones. El punto en este caso es que cada vez mas cosas amaestradas para ser arreadas – sumisas hacia los arrieros, evolucionan en personas – seres pensantes y se rebelan ante esta nueva injusticia / aprovechamiento de amaestramiento para sumisión y obediencia. Anteriormente, mencione que quienes deberían adquirir y pagar esas deudas (de pactos o prestamos efectuados por los arrieros políticos) son quienes las originaron (Portillo y sus secuaces, la deuda con Taiwan que el robo, Giammattei o compañía, lo que ellos ocasionaron, Morales, lo que el y sus colegas provocaron). Esperemos que las cosas amaestradas para ser sumisas – arreadas, finalmente evolucionen en personas – seres pensantes y no acepten esas deudas y la responsabilidad de pago de las mismas. Esperemos que exijan que sean cobradas a quienes las crearon y utilizaron los recursos para sus intereses propios.

Villa Nueva: personas no permiten que los arrieros políticos utilicen área verde que vecinos han cuidado desde hace mucho tiempo. Los arrieros pretendieron vender para construir eliminando todo aspecto de flora y fauna. Las personas revisaron papelería – documentaciones y encontraron perdidas e inconsistencias en muchos procesos, lo cual indica que alguien manipuló datos y documentos para robar el terreno. Las personas exigen, tras lograr pruebas de manipulaciones, que los arrieros políticos acepten sus errores y rectifiquen para no dañar el área natural.

Mundo:

El cambio de sistema financiero es rechazado por muchos, quienes ya planifican comercio entre personas libres de arreos – política autoritaria e impositiva. Potenciales llamados para combatir en guerras; las mayorías se niegan a masacrarse por intereses o asuntos de arrieros. Reportes de tendencias de soledad: las personas buscan su valor propio mediante meditación y epifanías personales, en lugar de continuar buscando ilusión de valor mediante aceptación o coincidencia social. El verdadero auge de la humanidad, inicia, en lugar de la payasada de repetición de conceptos para sentirse despiertos.

¿Era de culminación y nacimiento de algo distinto? u otra etapa de transición?

