Morena y siete años de “peligro para México”

México ha tocado fondo en una crisis de polarización social de un tamaño monumental, donde el gobierno morenista que hace siete años arribó al poder de la mano de Andrés Manuel López Obrador, vive sus peores momentos con la actual Presidenta Claudia Sheinbaum, quien sigue endureciendo su estilo de gobierno, con el fin de aminorar una protesta e inconformidad social que no es exclusiva de las redes sociales, sino que ha mutado hacia las voces de una sociedad donde no necesariamente se encuentra la derecha –como ella le llama- a todo aquello que vierte críticas sobre su mandato.

Este 1º de diciembre se cumplen siete años del arribo del Movimiento de Regeneración Nacional al gobierno de la República. Este aniversario recuerda que el partido creado por AMLO confirmó que finalmente el líder moral y su movimiento terminaron siendo un peligro para México, frase de la autoría del consultor político, Antonio Solá.

En siete años, hemos visto un presidencialismo delirante sustentado por el fanatismo abyecto de militantes y seguidores que fueron mutando en bases neomorenistas emanadas principalmente de un priismo que les sirvió durante mucho tiempo, como bandera representativa de la corrupción.

Hoy la mayoría de esos corruptos que señalaron en gobiernos, curules, ayuntamientos y gubernaturas, se encuentran en las entrañas morenistas donde resultó más que sencillo disfrazarse de “izquierda” con la varita mágica que todo lo que toca lo transforma en “pueblo bueno” donde con la simulación de abrazos y no balazos, se firmaron pactos de complicidad con organizaciones criminales.

Hoy Morena ha vivido una súbita y rápida involución donde la corrupción, impunidad y el autoritarismo han sido los sellos de continuidad entre los dos mandatos morenistas que rigen en México.

La continuidad de un obradorato a través de Claudia Sheinbaum en menos de dos años consumó la devastación de la autonomía en un país donde se terminó con la imparcialidad del Poder Judicial, se consumó la desaparición de organismos autónomos, se nulificó la transparencia y se invisibilizó la lucha de las mujeres.

Asimismo, se vulneraron las garantías individuales aprobando leyes al vapor con redacciones laxas que abren las puertas para la represión y la censura.

La libertad de expresión en México ha enfrentado los peores momentos con todos los procesos judiciales que se han iniciado en contra de periodistas y medios de comunicación.

El estado ha mostrado su peor rostro al reprimir protestas ciudadanas criminalizando la participación de quienes se atreven a alzar la voz para denunciar.

La delincuencia organizada encontró en las filas y entrañas de las militancias y gobiernos morenistas, las mejores condiciones para enquistarse y dar paso al contubernio, los pactos, las sociedades que dieron como resultado, los narcogobiernos que hoy en día se brincan la legalidad para crear escenarios de persecuciones, extorsiones y ejecuciones.

La red de impunidad y corrupción de los personajes que integraron el primer círculo de Andrés Manuel López Obrador como Alfonso Romo, Alejandro Esquer, Daniel Asaf y sus tres hijos (José Ramón, Andrés y Gonzalo) es la estampa mejor lograda de los excesos de un poder rebasado por la corrupción.

Las muertes y ejecuciones en torno al histórico caso de huachicol en México donde las ligas y conexiones implican lavado de dinero, tráfico de armas y negocios sucios en bancos, campo, construcción, son la muestra del avanzado cáncer morenista que aqueja a nuestro país.

A siete años de haber ganado la presidencia de México, Morena ha mostrado su peor rostro como partido gobernante.

Ha nulificado autonomías, derechos humanos y hoy se mantiene con la amenaza de guillotinar a quien se revele.

Las rupturas y guerras intestinas en el interior de Morena están subiendo de intensidad y seguirán mostrando que, entre ellos, habrá muchísimos más damnificados.

Hoy a miles de mexicanos nos queda clarísimo que la frase de Toño Solá fue premonitoria y se consumó en tan sólo siete años de mandato: AMLO y Morena han sido y son, un peligro para México.

Libre emisión del pensamiento.

