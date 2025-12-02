Centroamérica: Remesas y Desarrollo Humano

Sueños…

Negativo y positivo de las remesas

Para nadie es un secreto que las remesas son una de las principales fuentes de ingreso nacional en las Américas. Entre una cuarta y una quinta porción del llamado producto nacional se genera por remesas. La principal exportación de los centroamericanos son seres humanos expulsados de sus países por hambre, persecución, temor e inseguridad. Y, paradojas de la vida se convierten en una de las principales fuentes de ingreso para sus abandonados hogares y más para sus gobiernos y sector financiero.

Las remesas son transferencias de dinero enviadas por migrantes a sus países de origen. Son una fuente de ingresos externo, para muchas economías tienen una influencia positiva y negativa para las familias que gracias a sus ingresos pueden sobrevivir. Su impacto en el desarrollo humano es ambiguo. Como se muestra en estas líneas, los países que más remesas reciben son los que tienen un menor desarrollo humano.

Fuente: BID. Las remesas a América Latina y el Caribe en 2025. Noviembre 2025.

Las remesas tienen un impacto mayor en las finanzas del gobierno y en los .recursos de capital de los bancos privados, que hacen fiesta con esos recursos no baratos, regalados que reciben por millones.

Las remesas también influyen en el consumo de las familias de ingresos medios y pobres del país. Las remesas permiten a las familias cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y salud. Pero, no reducen la pobreza, ni la desnutrición, ni mejoran la escolaridad. Las familias que reciben remesas tienden a crear niños y jóvenes que ni estudian, ni trabajan. Que pasan años sin ningún rumbo. Es más, pueden terminar como esquiroles de los carteles de distribución y consumo de drogas. Son una fuente de agentes que son fáciles de caer en el aventurerismo de buscar ingresos fáciles y peligrosos.

En general las familias que reciben remesas se acostumbran a no tener otra fuente de ingresos, pues las remesas superan ampliamente el atractivo del estudio, del salario o de la dignidad. Viven sin ahorrar creyendo que la remesa será eterna. Están debilitados para enfrentar crisis económicas o desastres naturales.

Las remesas tienden a crear ciudadanos sin educación, dependientes de la ayuda externa y sin futuro. Está demás decir, que al dedicarse al consumo no se generan inversiones, ni siquiera mejoras en los hogares. El empleo no es atractivo y no se preparan para el trabajo en áreas modernas de tecnología.

Condiciones para aprovechar mejor las remesas

Las remesas son una operación por instinto. Los migrantes recuerdan las duras condiciones de trabajo mal pagado, los atropello que sufren los trabajadores pobres y del campo. Envían el dinero para sostener a sus familias, sean padres, hermanos, esposas, hijos, etc. Sin ningún plan de inversión o ahorro, simplemente para que sobrevivan. Los que reciben el dinero escasamente piensan como invertirlo. Se acomodan a una vida que satisface necesidades básicas sin pensar en ningún futuro.

Solo los organismos internacionales y los académicos se imaginan que esas monstruosas cantidades de dinero van a mejorar los indicadores de salud, educación y nivel de vida, pero su efecto depende de:

La estructura económica local, es decir que existan oportunidades de inversión, empleo bien pagado y personal calificado, precisamente los migrantes salen de países que no tienen estas condiciones.

La política pública en donde el Estado genere programas que canalicen remesas hacia proyectos en áreas de riesgo. Los Estados que generan migrantes tienen Estados débiles que apenas se sostienen por el uso de fuerzas armadas fuertes. Y, no generan políticas nacionales claras.

La mayoría de familias no tienen formación ni académica, ni profesional para inducir a la inversión en pequeños negocios, que tampoco cuentan con el apoyo de los gobiernos.

Las remesas como parte de las finanzas internacionales

Las finanzas internacionales analizan las fuentes de financiamiento del comercio internacional y del desarrollo interno. Los flujos de capital internacional permiten complementar el ahorro nacional y la acumulación de capital interno. Los flujos de capital internacional toman la forma de préstamos internacionales (deuda externa), ayuda para “el desarrollo” (cooperación internacional), e inversión extranjera directa (instalación de industrias y empresas).

Las finanzas internacionales permiten analizar el flujo de recursos financieros y de capital entre las naciones, así como estudiar el mercado adicional que surge en las relaciones entre naciones: el mercado cambiario. Al establecer relaciones comerciales entre sí los países intercambian también sus monedas. El mercado cambiario analiza los sistemas por medio de los cuales cada país maneja el valor de las diferentes monedas.

Las relaciones económicas internacionales se convierten en un fundamento del desarrollo nacional. De la forma en que cada país participe en el intercambio mundial, de cómo se prepare, de las decisiones que tome para especializarse, si promoverá el libre comercio y el intercambio activo, o promoverá el proteccionismo, de ello dependerá su futuro.

El programa de Naciones Unidas para el desarrollo, PNUD, ha desarrollado un índice para medir el desarrollo humano para los distintos países, este índice utiliza indicadores de educación, expectativa de vida e ingresos promedio para medir el desarrollo humano.

En las primeras medidas, así se comportaron los países del istmo.

Tabla 1

Comparación del desarrollo humano en Centroamérica

1950

Posición País IDH 1 Belice 0,270 2 Costa Rica 0,265 3 Panamá 0,253 4 El Salvador 0,163 5 Nicaragua 0,153 6 Honduras 0,152 7 Guatemala 0,152 Fuente: PNUD, Indice desarrollo humano, varios años.

La evolución fue lenta hasta el 2000.

Tabla 2

Comparación del desarrollo humano en Centroamérica

2000

Posición País IDH 1 Panamá 0,720 2 Costa Rica 0,712 3 Belice 0,678 4 El Salvador 0,611 5 Nicaragua 0,572 6 Honduras 0,555 7 Guatemala 0,548 Fuente: PNUD, Indice desarrollo humano, varios años.



En la actualidad se tienen dos países con desarrollo medio alto, Panamá y Costa Rica; dos con desarrollo medio bajo, Belice y Nicaragua; y tres en la penuria: El Salvador, Guatemala y Honduras.

Tabla 3

Comparación del desarrollo humano en Centroamérica

2023

Posición País IDH Remesas2025Millones de USA$ 1 Panamá 0,839 493 2 Costa Rica 0,833 675 3 Belice 0,721 134 4 Nicaragua 0,706 5.127 5 El Salvador 0,678 8.198 6 Guatemala 0,662 19.982 7 Honduras 0,645 9.369 Fuente: PNUD, Indice desarrollo humano, varios años



Evolución del IDH en América Central (hasta 2023)

Conclusiones

A mayor cantidad de remesas, menor desarrollo humano, hay que investigar cuál es la causa y cuál el efecto. Mientras Guatemala, Honduras y El Salvador no inviertan en cantidad y calidad de la educación seguirán en los últimos lugares. Ya calientan los vientos electorales, se podrá conseguir un gobierno que diseña una política de educación de calidad, eficiente y competitiva. Este siglo nos acerca a una confrontación global, tenemos que diseñar un proyecto de república moderna, equitativa, solidaria y protectora del medio ambiente.

