La República China Taiwán y la Gestión del Riesgo Climático en Centroamérica

Lugar Hermenéutico

Centroamérica es una de las regiones del mundo con mayor vulnerabilidad ante el cambio climático, más allá de su calidad de istmo y fronteras bimarítimas, los grandes rezagos sociales, agudizan sus impactos. Este fenómeno puede desencadenar amenazas de diversa índole en la región en la variabilidad climática actual, pero también los posibles efectos que los escenarios de cambio climático han identificado, incluyen tanto episodios de exceso como de déficit hídrico que podrían exacerbarse en su frecuencia en el futuro, así como dar lugar a eventos más intensos si el calentamiento global se agrava.

Esta condición, unida a la vulnerabilidad existente, conducirían a eventos de inundación y de sequía con un significativo potencial para generar graves daños y pérdidas. Los impactos de estos desastres son además multidimensionales, por lo que, ante condiciones meteorológicas y climáticas adversas, aspectos tales como las vidas de las personas, el acceso al agua potable, la sostenibilidad de los medios de vida rurales, la seguridad alimentaria y nutricional de la población nacional y regional y la salud pública, también pueden resultar seriamente afectadas las viviendas y la infraestructura pública.

Según datos de la CEPAL, en Centroamérica solo los daños a sistemas de agua potable y saneamiento representan entre un 12% y un 17% del total de los daños a las infraestructuras; Además, el cambio climático ejerce un impacto en la seguridad alimentaria, los elevados costos de producción, las pérdidas de cosechas agrícolas o pérdida de cabezas de ganado u otro animal, impactan en la accesibilidad que se pueda tener a los alimentos y a un consumo óptimo por parte de las familias de los países de la región. Una de las proyecciones, de consecuencias de las afectaciones al sector agropecuario, es la elevación de los costos de materias primas necesarias en la cadena agropecuaria.

Según el último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, la escasez de agua, la disminución de la productividad de los cultivos y el aumento del nivel del mar, serán algunos de los impactos del cambio climático en la región. Bajo un escenario de cambio climático de calentamiento de 3.5°C y una reducción del 30% de las precipitaciones, se proyecta una reducción en la producción y exportación de cultivos, afectando los salarios y disminuyendo el PIB de los países de la región, aumentando así la inseguridad alimentaria.

El desplazamiento causado por los desastres climáticos es una de las consecuencias del aumento de las temperaturas. Miles de personas alrededor del mundo deben movilizarse, dentro y fuera de sus fronteras, para huir de los impactos de los desastres. Según estimaciones del Banco Mundial, el cambio climático podría causar la migración de unos 216 millones de personas para 2050, y Centroamérica aportaría 3.9 millones a ese número.

Este contexto, estableció la necesidad de promover un esfuerzo intersectorial para la Gestión del Riesgo Climático que articule las agendas de trabajo de entidades regionales que lideran sectores clave del desarrollo. En vista de ello, los países de la región han promovido esfuerzos de mitigación a mediano plazo de las emisiones de CO₂ en sectores clave para el desarrollo. Es, en este sentido, que surge el proyecto para la promoción de la Gestión de Riesgo Climático y la reducción de emisiones de carbono en la región SICA.

Más allá de los acuerdos globales del Clima, la solidaridad de la República de China Taiwán, con la región centroamericana, se remonta a más de medio siglo de cooperación, en este caso apoyando los esfuerzos regionales en Centroamérica para acompañar técnica y financieramente diversos proyectos del Sistema de Integración Centroamericana, en este caso particularmente con la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD, enmarcados en la Estrategia Regional de Cambio Climático del SICA, la cual tiene como objeto reducir la Vulnerabilidad y promover la adaptación y resiliencia ante el cambio climático de la población y sectores socioeconómicos a nivel regional, así como fortalecer y generar acciones regionales para promover la reducción de emisiones de GEI y la transición hacia las economías bajas en carbono en los países del sistema.

A su vez, el Proyecto para la promoción de la Gestión de Riesgo Climático y la reducción de emisiones de carbono en la región SICA, busca mejorar la resiliencia de la región frente a los impactos del cambio climático, fortaleciendo la gestión del conocimiento y las capacidades técnicas para la detección y respuesta temprana a eventos climáticos extremos, y su relación con la movilidad humana, a través de la cooperación entre los servicios hidrometeorológicos de la región.

Así mismo, contribuye a la resiliencia de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, incluyendo sus respectivos sistemas de tratamiento, ante los fenómenos hidrometereológicos derivados del cambio climático.

Es importante dimensionar el apoyo que, por medio de este proyecto, la República China Taiwán, brinda a la implementación de los compromisos en las Contribuciones Nacionales Determinadas del sector agrícola, particularmente relacionadas con el sector AFOLU mediante el acompañamiento técnico y fortalecimiento de las mesas nacionales AFOLU para su efectiva participación de las instancias regionales de coordinación intersectorial y las negociaciones internacionales del clima.

Por intermedio de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea, COCESNA; se desarrollan diversos mecanismos técnicos en materia de reducción, mitigación y compensación de emisiones para el sector aéreo internacional, procurando la sostenibilidad ambiental de la aviación en la región, en sincronía con las políticas regionales emanadas de la Estrategia Regional de Cambio Climático y las directrices de la Organización de Aviación Internacional, OACI.

Hoy a las 10 de la mañana, en el edificio de Cancillería de la República de Guatemala, se llevara un acto protocolario, en el cual, la República de China Taiwán, ratificara su compromiso con la región centroamericana en materia de colaboración y cooperación técnica, esté es un mero acto simbólico, sin embargo, en campo los esfuerzos se cuentan en más de medio siglo de colaboración, en millones de dólares invertidos en infraestructura, salud, cultura, educación, agricultura, medio ambiente, y muchas áreas más, lo cual se traduce en “Contribución para el Desarrollo”. Gracias, República China Taiwán, gracias, por todo y, por tanto.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado