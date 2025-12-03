Nuevos o distintos sistemas en Mexico

Relatividades Perspectivas

Aparte de la intención por parte de Chihuahua y estados del norte de Mexico, para separarse del sistema general, muchas personas planifican (o hablan en redes sociales) acerca de la implementación de comercio y economía propias (desligados del sistema decadente). Planifican comercio directo entre personas, en lugar de continuar permitiendo intervenciones o intermediarios. Algunos, incluso proponen trueques o utilización de monedas definidas por oferta y demanda. Rechazan los precios establecidos por arrieros y sistema de arreos, y plantean la asignación de precios según competitividades.

Proponen formación de cooperativas para producción de maíz y otros productos, lo cual me resulta asertivo, pues a muchos se les dificulta la obtención de información de recursos o de aliados y servicios. La colaboración entre varios, simplificaría los procesos y requerimientos mientras se lleve en manera basada en lógica y asertividad. Plantean la formación de fuerzas para impedir el acceso o afección por parte de los arrieros y otros elementos propios del sistema decadente.

El objetivo en términos morales para esta iniciativa, consiste en respeto hacia el valor realista (no, minimizado ni tampoco exagerado) de productos y servicios, aparte del impedimentos hacia las manipulaciones y mercantilismos. Algunos se aventuran a proyectar posibilidad para aplicación de iniciativa propia y mentalidad activa en temáticas como conciencia, educación, ambiente, salud, seguridad y mas.

Algunos mencionan que muchas personas aun carecen de objetividad y racionalidad para evitar caer en actitudes fuera de lógica, tales como pretender moldear todo a su favor, atacar lo que no sea de su agrado aunque posea asertividad, etc. Otros advierten que el sistema decadente intentara impedir el surgimiento palpable de nuevos o distintos sistemas. En mis perfiles de redes sociales, videos anclados contienen mi propuesta de sistemas, la cual incluye temas como los referidos, entre otros por si acaso resultan útiles para alguien o para alguna situación.

Un usuario menciono que es necesario el comercio general entre ubicaciones, a lo cual respondí que habrá que expandir la iniciativa lo cual, a su vez, supone la eliminación de corrales – potreros socio – político – económicos diseñados por los arrieros para arrear mas fácilmente a manadas poco pensantes, amaestradas para ser arreadas – sumisas hacia los arrieros.

Guatemala, el mismo USA y otros corrales – potreros socio – político – económicos ya se encuentran en situaciones de rebeliones – liberaciones potenciales por parte de personas – seres pensantes con iniciativa propia. Una coordinación óptimamente planificada, supondría la victoria para quienes procuran un mundo mejor y más justo, benévolo y estable. En redacciones antiguas mencione que mientras no se logre control – dominación absoluto mediante monitoreos a través de inteligencias artificiales y robótica/tecnología, la simple liberación y detención de financiamiento mediante impuestos – tributaciones, terminaría de sepultar a los sistemas de arreos – política masiva, autoritaria e impositiva. Los sistemas dominantes se afianzan a través de sumisiones y utilidad y obediencia por parte de los sumisos. Utilizaran a personas amaestradas – arreadas – sumisas como peones de batalla para frenar liberaciones, pero es crucial no olvidar que ante las proyecciones que los arrieros y su sistema han ofrecido, cada vez existen menos cosas amaestradas para ser arreadas – sumisas hacia arrieros y sistema de arreos y gradualmente, los ejemplos que otorgan los liberados – pensantes – con iniciativa propia, inspiran a otros a también buscar libertad y bienestar reales. Muchos únicamente necesitaban creer, para poder, y ahora proceden a intentar, tras percibir los resultados del hartazgo, en quienes lo dirigieron hacia bienestar y libertad verdaderos. Y existirán fallos, problemáticas, deficiencias temporales, y mas, pero la perseverancia hacia lo que es asertivo, en lugar de volver a sucumbir hacia lo decadente o hacia frustraciones que pueden ser resueltas si no se cae en temor a parametrizaciones, criticas y comparaciones es lo que logra un futuro mejor, estable.

