Adán se irá impune, del Senado y de México

Conexión México

La presidenta Claudia Sheinbaum ya no tuvo poder de maniobra y concretó la salida del Senador Adán Augusto de la coordinación de la Cámara Alta.

Estas acciones tienen que leerse entre las líneas de la otra política que es la cruda y que representa el último clavo del ataúd para el Grupo Tabasco.

Si bien, el senador no deja el senado, las versiones que trascienden en los corrillos políticos es que su salida, incluso del país, se hará de manera escalonada con miras a la búsqueda de mantener un blindaje a través de la vía diplomática.

La jugada está más que cantada. El senador tuvo que irse porque ya no quedaba de otra. La presión de Washington cada vez tiene lecturas más claras en territorio nacional, a pesar de las post-verdades con las que intenta gobernar Sheinbaum Pardo.

La caída de uno de los hombres más cercanos al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, refleja el desgaste de las cúpulas morenistas y de sus propios liderazgos.

Sin embargo, más allá de esto, se encuentra la impunidad con la que se le seguirá dando salida a un personaje que deja el poder de la Junta de Coordinación Política, porque ya no hubo forma de revertir la presión de un gobierno norteamericano que tiene muy bien identificados a esos presuntos políticos que han sido las bisagras entre poder, corrupción y delincuencia.

Sin que se le abra una investigación, el senador se baja del reflector para empezar a preparar la salida de México.

Estos movimientos reflejan la impunidad política para personajes como López Hernández, quien tendría que rendir una amplia declaración sobre la operación del grupo delincuencial La Barredora, su enriquecimiento, los negocios y vínculos con Hernán Bermúdez Requena.

Muy lejos queda la prepotencia y discrecionalidad con la que el Senador Adán Augusto puso contra la pared a detractores, aliados y muchísimos personajes que le temían no sólo por mandar en la Jucopo de la cámara alta, sino por la influencia de su Grupo Tabasco, para conseguir o bien, minimizar lo que se le viniera en gana.

Al desactivar la influencia de uno de los hombres más cercanos a López Obrador, también vendrán los tiempos de varios damnificados políticos como el caso de la senadora Andrea Chávez, quien será muy difícil que llegue a ser la candidata de Morena rumbo a la gubernatura de Chihuahua.

Y como siempre ocurre, a río revuelto hay personajes que salen ganando como es el caso del senador poblano Ignacio Mier Velasco quien entra al relevo del Senador Adán Augusto López. Mier recobra el poder en su territorio natal donde seguro habrá encontronazos con su primo Alejandro Armenta, quien gobierna esa entidad.

En política nada está escrito y lo previsible a veces se convierte en imposible.

Lo que está a la vista es que la Presidenta Claudia Sheinbaum está “cooperando” y acatando lo que Washington solicita para seguir avanzando en una estrategia donde los morenistas difícilmente imaginaron que su desgaste y pulverización no se daría con la blandengue oposición mexicana, sino con las presiones e imposiciones del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más de la autora:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado