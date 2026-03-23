¿Adorado por unos, rechazado por otros? Tattoo

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El lugar algo lúgubre, sombrío, paredes cubiertas de cortinas que con dificultad dejaban pasar los rayos del Sol; paredes cubiertas con afiches de personajes fantasmagóricos cuyos rostros reflejaban ¿crueldad?, cuadros que no guardaban armonía alguna: animales, paisajes cuyo propósito tal vez era reflejar un entorno poco agradable, desordenado.

En una mesa podían apreciarse catálogos que contenían rostros de personas y animales, flores, brazaletes, figuras geométricas, rosas náuticas, corazones, textos y otros, todas ellas situadas en brazos, rostros, piernas, hombros, tobillos, cuellos, glúteos, en las entrepiernas, en los dedos de las manos; no podía faltar un afiche donde el dibujo de una persona desnuda, de espalda mostraba las zonas de ¿dolor? del cuerpo humano.

En el centro del salón una cama plegable, rodeado de lámparas unidireccionales, mientras que el experto esperaba ¿qué harías o que seleccionabas para grabarte…?; mientras alistaba el dispositivo que perforaría la piel a través de una aguja inyectando tinta o pigmentos en la capa intermedia de la piel, la dermis; ligado a lo anterior, una mezcla de mezcla de pinchazos, hormigueo, rascado intenso o quemazón ligados al dolor y a la sensibilidad de la persona.

Grabarse dibujos o tatuar o marcar mi piel de forma temporal o permanente, ¿un tabú?; no queda duda que los tatuajes pueden tener un significado espiritual, sirviendo como recordatorios de la fuerza, sabiduría o valores personales, simbolizan la resiliencia, la continuidad y la esperanza, especialmente para quienes han superado adversidades.

¿Adorados por unos, rechazado por otros? Vivimos en sociedades, permeadas por entornos a veces muy complejo, algunos recientes – en todas partes del mundo – donde se suelen enaltecer a través de los medios de comunicación, la violencia, la agresividad, la coacción de personas con tatuajes, siendo “sellados” de por vida.

Los tatuajes no son hechos recientes, sencillamente forman parte de la Historia, muestra de ello el encontrarse con una momia del período neolítico, con 61 tatuajes formados en 19 grupos de líneas paralelas y cruzadas en las piernas, la espalda, el torso y la muñeca; en la Biblia se menciona con cierta similitud con esta hipótesis en el libro de Levítico 19:28 en el que se les prohibió este tipo de comportamiento a los israelitas cuando iban camino a la tierra prometida.

¿Y en el caso de los estudiantes actualmente?, – niños, jóvenes, adultos, cuyas edades oscilan desde los 11 años hasta los 18, 20 años –, que lo visualizan como una moda, una rivalidad, pero que pueden verse sujetos a restricciones académicas en instituciones dada la posibilidad de asociarlos a conductas de riesgos, prohibiendo la visibilidad de los mismos, pero que inclusive al insertarse posteriormente en el ámbito laboral, no suelen ser vistos con “buenos ojos”.

El hecho en sí de grabarse la piel, la decisión habrá de ser tomada con madurez y lo que ello implica para una sociedad aun no preparada lo suficientemente al respecto; lo prohibido, a veces resulta “caro”, cuando no se explica o argumenta a tiempo por los padres, docentes.

Libre emisión del pensamiento.

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