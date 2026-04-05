Apuntar al futuro no al pasado que está muerto

Preludios Opinionistas

En un intento por escapar de las garras abusivas, se reinventa, una apariencia renovada para evadir su pasado, a medida que navega por su nueva vida, las sombras de su antigua realidad amenazan con denunciarle y desmoronar la fachada que ha construido para evitar.

Hay que ser más pragmático. Lo que pasó, pasó, es vieja data obsoleta, el mundo se modifica a cada instante, no es cada siglo o etc., es a diario, y se escribe una nueva página de la historia, y es ahí donde vamos todos inmiscuidos. Sólo los inconformes quieren retroceder a lo que ya sucedió, eso es memoria y muerte. Hay que ser más optimista, realista. El fango es bien profundo. Y las indisposiciones, chismes de todo índole es la comidilla de esos o esas para escalar, ¡ah! después son los desmoronamientos, esa es una condición “sine qua non” de ineludible cumplimiento por el paso del tiempo.

De tal suerte. Cuando uno ama a su patria aporta en la medida de sus posibilidades, ideas, pensamientos, artes, música, pintura, deporte, danza, teatro, folclor, la cultura de la lectura, escritura, pero de buenas maneras, así debería ser, entonces dejen que la patria, sociedad se vaya desarrollando, progresando, a pero muchos quieren que nada hagan los gobiernos, eso es ser apátridas.

Ahora bien. Rememorando viejos tiempos cuando llegaba al parque central de mi ciudad de Masaya Nicaragua. Sentado desde la banca de este parque ahora remodelado, me puse a discurrir profundamente: no veía a ninguno de mis amigos de la época de años atrás, es decir, hace aproximadamente 50 años, observaba otro tipo de personas, unos amables, otros mal encarados, otros platicones, nada comparado o igual con las décadas que antecedieron.

Entré a la parroquia La Asunción, no vi los hermosos nichos de madera, fueron cambiados por otros inferiores, toda la iglesia enverjada, eso no interesaba, lo importante es que estaba en la casa o templo de Dios. La gente entraba como de costumbre, y en la parte de afuera los transeúntes igual iban y venían. Eran otros tiempos de cambio, ni modo, pero era también vida alejada de las costumbres inveteradas de décadas y décadas que precedieron. Con meridiana claridad se podía observar que conforme los pasos del tiempo todo cambia, nada es estático, es dialéctico, es por ello que existen reformas, modificaciones, cambios de toda índole porque las realidades van y vienen como las olas del mar, de tal suerte, los arquetipos de décadas y décadas que existieron sufren metamorfosis para bien, empero, desafortunadamente para muchísimos no les cuadra, lo ven como algo malo, pero están equivocados, el mundo avanza y nosotros los seres humanos debemos ir a la par conforme a cada posibilidad del tiempo.

En consecuencia, no podemos quedarnos estancados, debemos seguir haciendo mientras se está con vida, cada quien en lo suyo, los escritores, pintores, músicos, deportistas, teatristas, dancistas, folcloristas, gobernantes, políticos, todo dentro del marco del respeto, la concordia, la paz, la anarquía solapada o no, no es buena consejera. Y, al que no le gusta la paz, el orden, no les gusta el progreso, hablo en términos generales. No hay que ser incendiario.

Entonces. El incardinado nimio, lobo disimulado, queda en la mente del lector, de la mente de los protervos, de los mal intencionados que se dedican a indisponer creyendo quedan bien, ese es su peor engaño, porque no se han dado cuenta de la vil ponzoña que tienen en su ser interno psicológico, si hicieran una variante buena otro gallo les cantara, porque la maldad fomentada es aplastada por la misma maldad.

No obstante. La imaginación arguye, algo sucedió o hubiera sucedido en tan insistido detalle. Entonces como ejemplo. No parecía prudente dar a la imprenta un escrito disforme, voraz, sin retocarlo para disimular excreencias, que viene a ser una horrenda y penosa lectura, sin embargo, es arte creado. Eso mismo, suele suceder con el universo de realidades y necesidades que padece toda nación, esta apunta al futuro no el pasado que está muerto. Hay que ir hacia el futuro, hacia el sol de frente, no detrás. Los inconformes quieren que se vaya hacia el sol, pero por detrás, sus actitudes nefandas, protervas, es la mejor prueba.

Es decir. Es digno advertir, ahí consumió parte del resto de su vida, todas las noches se dedican a escribir, no se trata de un borrador, este fundamento no era o es huérfano, ni obsesiones provocadas por el clima, es por determinadas mentes acariciadas por ciertas riquezas reunidas, sin embargo, creó o crearon, enigmas de prontitud quizá para desistir, aunque la historia se abra al inicio del viaje.

Esto hace que el día sea genial. Asumir, que, la imaginación en combinación con la realidad es verdad con énfasis de verdad, no es estúpido, mucho menos inequívoco. Y, aunque te burles, ¿responde quién eres? No hables con ese o esas. Dime. ¿Qué hablas?. nada. Jijijijiji… ni creas o mejor dicho no hay que fantasear con un pasado que jamás volverá, debes mantener la llama, ¿pero cuál?, la de tu interior para hacer el bien, no el mal. El mal solamente lo desean los frustrados, envidiosos, egoístas, los oportunistas y ambiciosos, estos matan para sobrevivir. En fin, en las realidades de realidades hay de todo desafortunadamente.

Libre emisión del pensamiento.

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