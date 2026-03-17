¿Borrón y cuenta nueva? CDAG firma con el PNUD para el Estadio Nacional tras fracaso de Q32.4 millones

En un movimiento que genera más dudas que certezas, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) anunció este martes 17 de marzo la firma de un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El objetivo: una nueva «modernización» del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. Sin embargo, el anuncio llega rodeado de críticas, pues el recinto deportivo sigue en estado de abandono tras el colapso de un proyecto anterior de Q32.4 millones.

El nuevo acuerdo pretende rehabilitar la pista de atletismo, instalar gramilla híbrida y mejorar la iluminación LED bajo estándares FIFA. No obstante, las autoridades lanzan esta nueva promesa sin haber resuelto el embrollo legal y financiero con la Constructora Bremar, empresa que dejó la obra con apenas un 30% de avance a finales de 2025.

Un historial de promesas incumplidas

El proyecto previo, adjudicado en 2024, terminó en un escándalo de incumplimiento. Según informes de la propia CDAG, la contratista no garantizó los materiales esenciales como la grama turca y la pista sintética. Pese a que se han realizado pagos millonarios, el coloso de la zona 5 luce hoy con una pista de tierra y obras paralizadas que afectan directamente a los atletas nacionales.

La CDAG se escuda ahora en el «acompañamiento internacional» del PNUD para intentar blindar el proyecto de la judicialización y la politización. Las nuevas obras, según el cronograma oficial, arrancarían en el segundo trimestre de 2026 para concluir hasta finales de 2027.

📄🩵 @CDAG_Guatemala informa sobre el mejoramiento integral del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, el cual se desarrollará bajo criterios de eficiencia, sostenibilidad y transparencia junto a @PNUDGuatemala 🇬🇹



Conozca los detalles y alcances del nuevo convenio. pic.twitter.com/pdLfLmDzv5 — CDAG (@CDAG_Guatemala) March 17, 2026

Autonomía que impide la intervención

Ante el evidente deterioro del Patrimonio Cultural de la Nación, el Ejecutivo se ha declarado «maniatado». El Viceministerio del Deporte aclaró que, debido a la autonomía constitucional de la CDAG, el Gobierno no puede intervenir directamente en la ejecución ni en el rescate de las instalaciones, dejando el destino del estadio exclusivamente en manos de la dirigencia deportiva que hoy busca una «segunda oportunidad» mediante el convenio internacional.

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