Caso B410: El MP apela la clausura provisional que favoreció al abogado David Barrera

El emblemático Caso B410, que sacudió las estructuras fiscales del país en 2024, suma un nuevo capítulo jurídico. El Ministerio Público (MP) presentó este viernes 20 de marzo un recurso de apelación formal contra la resolución que benefició al abogado David Francisco Barrera Maldonado con la clausura provisional del proceso en su contra.

La medida busca revertir el fallo del Juzgado de Lavado de Dinero, que el pasado lunes decidió detener temporalmente la persecución penal contra el jurista. El juzgado argumentó que la sindicación realizada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), entidad denunciante, carecía de la precisión necesaria en sus argumentos iniciales.

La defensa celebra, pero el proceso sigue vivo

Abraham Girón, abogado defensor de Barrera, calificó la resolución como un paso vital para «limpiar la imagen» de su patrocinado, sosteniendo que la denuncia original fue «infundada». No obstante, la clausura provisional otorgada por el juez tiene una vigencia de seis meses. Durante este periodo, la fiscalía tiene la oportunidad de profundizar en las pesquisas para intentar reactivar la acusación formal.

«Se entendió que se utilizaron argumentos incorrectos para señalar a mi patrocinado», afirmó Girón tras finalizar la audiencia, confiando en que el tiempo dilucidará la situación a favor del abogado.

El origen del escándalo: 400 sociedades bajo sospecha

El caso B410 recibe su nombre por la identificación de 410 sociedades anónimas que, presuntamente, operaban bajo un esquema de «empresas de cartón». Según las investigaciones de la SAT y el MP:

Las sociedades compartían el mismo contador y notario.

Declaraban domicilios fiscales en direcciones inexistentes.

Se sospecha que fueron creadas por Barrera para facilitar el lavado de dinero y la evasión fiscal a gran escala.

Con la apelación del MP, la Sala correspondiente deberá decidir si confirma el cierre temporal o si, por el contrario, ordena que el abogado Barrera enfrente juicio de inmediato por los señalamientos de ingeniería financiera ilícita.

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