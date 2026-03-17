Catástrofe o progreso, con pobreza

Sueños…

A la memoria de Gray

Mi querida gata siempre

Me dio mil alegrías y una gran tristeza

Vamos a comparar brevemente dos grandes preocupaciones de los países centroamericanos: uno, como convertir la pobreza en clase media, tipo democracia liberal progresista; dos, como nos afecta el conflicto en medio oriente.

Sin nacionalidad, ¿sobreviviremos?

Para que una república progrese, tenga dignidad y pueda sobrevivir al nuevo mundo fragmentado lleno de mesías que creen poder unificar al mundo bajo el pensamiento único de un pequeño número de dirigentes, hay que fortalecer la unidad nacional. Solamente los países que invierten en educación de calidad para todos, sistemas de salud de calidad asequibles a la mayoría, estructuras políticas democráticas y pluralistas, con una fuerte inversión en cultura y protección del medio ambiente serán capaces de enfrentar los retos del fin del mundo.

Uno de los indicadores que muestran la unidad nacional, es el índice de pobreza. Cuando la pobreza avanza se rompe la unidad del país y la república tiende a debilitarse. Sus órganos de poder se debilitan y emergen una gran cantidad de grupos con poder económico, militar y fortaleza. Ya sean narcos, grupos paramilitares, líneas de corrupción, grupos corporativos, etc. Que vacían el contenido de unidad nacional y solo queda “sálvese quien pueda”.

En el siguiente gráfico, solo Europa y Asia Central pueden presumir de unidad del país, la mayoría no son pobres. América “latina” puede mejorar.

Según el Banco Mundial una de las rutas necesarias es crecer y crear empleos de calidad. Todos los analistas coinciden, en donde crece la clase media hay más posibilidades de estabilidad. En sus informes el banco mundial sueña que la clase media, aquellos hogares que viven con más de 17 dólares diarios por persona, se convertirá en el grupo económico más grande de ALC, con el 42,8 por ciento de la población. Pero no todo es tan bello. Como los ricos son una minoría tan elevada, “los pobres y quienes son vulnerables a caer en la pobreza seguirán representando el 57,2 por ciento restante.”



Fuente: Banco Mundial, 2025, Actualización Regional de Pobreza y Desigualdad del para América Latina y el Caribe.



La pobreza podría combatirse generando mejores empleos, con trabajadores mejor preparados, con salarios mínimos altos, y capacidad de consumo en vivienda, educación y salud.

Pero, en América Latina y el Caribe las mayorías permanecen atrapadas en empleos informales, sin beneficios, seguridad ni oportunidades de ascenso. Resultado ineludible de tradicionales barreras estructurales que impiden que la mayoría avancen: sistemas educativos obsoletos y de mala calidad, que no responden a las necesidades del mercado laboral, regulaciones rígidas que desincentivan la contratación y mercados de capital cooptados por grupos corporativos, del trabajo o el capital, que no permiten modernizar.

Trump, el superpoder del caos

Luego del paseo militar apoteósico de la armada EE.UU. en Venezuela, que en ocho horas barrieron las bases militares bien financiadas del país sureño, la práctica rendición del fallido modelo del socialismo siglo XXI, y el encauce del nuevo gobierno generando reformas sin cambios fundamentales a lo interno, y provocando un cierto control de Estados Unidos sobre las decisiones del nuevo gobierno, la algarabía recorrió todos los pasillos del poder norteño.

La hoja de ruta diseñada desde Tel Aviv era clara. Seguiría Irán, luego Cuba, después Colombia y otros dos. Irán sería el epicentro del gran sueño de construir el imperio judío, señalado por los libros sagrados. Israel dominando medio oriente, luego Europa, Eurasia, América del norte y del sur, y que los gentiles por fin supiéramos que somos súbditos del pueblo elegido. Un pequeño detalle no se cumplió, los llamados latinoamericanos somos de cultura occidental, para seguir vivo y escalar me puedo rendir. Los musulmanes, persas, etc., de oriente medio no son iguales. Son fanáticos sí tengo que morir por mis creencias el cielo me espera.

Aquí se juega el futuro. Ojalá la paz y no la guerra.

El ataque del tándem Israel-USA no duró 4 horas, ni tres días, ya se van a cumplir quince días y todo parece que va para meses o años, si los votantes gringos no deciden darle vuelta al inquilino de la Casa blanca. Un primer impacto ha sido la duración de la resistencia, con la mayoría de sus líderes muertos, los iraníes siguen provocando fuertes contrataques, lo que ha generado un efecto no previsto, los precios de los energéticos muestran una volatilidad al alza. Lo que genera un impacto negativo en todas las poblaciones del mundo, tengamos o no vela en el entierro. El consumidor gringo, el empresario gringo ven afectado el consumo y las ganancias de la inversión. Si el binomio mencionado ataca las fuentes petroleras de Irán lo condenaría a muerte, pero Irán podría bombardear las bases petroleras de Arabia Saudí, Qatar, Omán y otros. Lo que provocaría una subida de precio a $500 el barril y la crisis más impresionante en todo el mundo.

El imperio Epstein es superior militarmente, pero es débil porque depende de la estabilidad del mercado petrolero. Por lo que el sueño del gran imperio sionista debió dejarse para otros tiempos, hasta la segunda venida. Hoy dar marcha atrás es reconocer el error, y seguir adelante es hundir el mundo. Veremos que pasa el 20 de marzo.

La agresión y la contraofensiva tienen un límite. Ni Irán, ni el dueto más poderoso del mundo quieren pasar la línea roja de destruirse mutuamente los pozos petroleros, se quedarían con un mundo paralizado y sin rumbo.

Libre emisión del pensamiento.

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