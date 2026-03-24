Congreso juramenta a la Novena Magistratura de la CC: Anabella Morfín asumirá la primera presidencia

En una sesión solemne celebrada este 24 de marzo, el pleno del Congreso de la República juramentó a los magistrados titulares y suplentes que integrarán la Novena Magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2026-2031. Las nuevas autoridades tomarán posesión oficial de sus cargos el próximo 14 de abril.

La ceremonia marca el cierre de un proceso de renovación marcado por una intensa «guerra de amparos» que buscaba frenar la designación de los representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y del Consejo Superior Universitario (CSU). Según analistas, el acto de juramentación deja sin materia dichas acciones legales, asegurando la transición constitucional en los plazos de ley.

El orden de las presidencias (2026-2031)

La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece que la presidencia de la CC es rotativa entre los magistrados titulares, comenzando por el de mayor edad. Así queda el cronograma de mando para el próximo quinquenio:

2026-2027: Gladys Anabella Morfín Mansilla (75 años). Designada por el presidente Bernardo Arévalo. Coordinará la agenda inicial del próximo evento electoral.

2027-2028: Astrid Jeannette Lemus Rodríguez (73 años). Electa por el CANG. Estará al frente durante la oficialización de resultados y toma de posesión del nuevo gobierno.

2028-2029: Roberto Molina Barreto (70 años). Reelecto por el Congreso de la República.

2029-2030: Dina Josefina Ochoa Escribá (67 años). Reelecta por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

2030-2031: Julia Marisol Rivera Aguilar (44 años). Designada por el CSU de la USAC.

Magistrados titulares

Gladys Anabella Morfin Mansilla Astrid Jeannette Lemus Rodríguez Roberto Molina Barreto Dina Josefina Ochoa Escribá Julia Marisol Rivera Aguilar

Magistrados suplentes

María Magdalena Jocholá Tujal Luis Fernando Bermejo Quiñónez Luis Alfonso Rosales Marroquín Claudia Elizabeth Paniagua Pérez José Luis Aguirre Pumay

Freno a las aspiraciones de Consuelo Porras

La integración final de la Novena Magistratura confirma la exclusión de la actual fiscal general, María Consuelo Porras, quien intentó obtener una magistratura a través del Consejo Superior Universitario. Las designaciones de Julia Rivera (Titular) y José Aguirre Pumay (Suplente) por la USAC, así como la victoria del movimiento Unidad x la Democracia en el CANG con Astrid Lemus, cerraron el camino a las planillas vinculadas al Ministerio Público.

Primeras declaraciones

Tras el acto protocolario, la magistrada Anabella Morfín, quien dirigirá el máximo tribunal en su primer año, enfatizó que su prioridad será conocer la dinámica interna de la Corte para proponer enmiendas colegiadas. «Se debe esperar que la Corte de Constitucionalidad cumpla con su función esencial, que es la defensa del orden constitucional», puntualizó.

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