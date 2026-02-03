De regreso a la escuela (3)

Tanmi Tnam

Regresar a la escuela con el pensamiento puesto en la educación escolar que debería fortalecer la práctica de valores a las futuras generaciones para que puedan vivir en armonía con todos. Las familias y la sociedad están desesperadas por las condiciones sociales en donde abunda la corrupción, la violencia y la falta de respeto a la vida. Madres y padres de familia hacen el esfuerzo de que sus hijos regresen a la escuela este año 2026 para su formación en valores como la responsabilidad, la honradez y la honestidad. La niñez y la adolescencia de hoy son los ciudadanos del futuro y corresponde a la educación escolar asumir el compromiso que lleve a la reflexión profunda sobre las causas y consecuencias de hechos que significan injusticia, desigualdad y extrema pobreza.

De regreso a la escuela para estudiar responsablemente los factores que construyan el futuro del país con valores. La educación escolar debe estudiar críticamente la justicia distributiva en el marco de la legalidad y los valores que ayudan a formar al futuro ciudadano de manera que en el mediano plazo se logren los cambios cuyas consecuencias deberían ser la disminución y ausencia de corrupción y la demanda a autoridades y funcionarios de todos los niveles por la entrega pública de informes del desarrollo. En este sentido, el currículo de la educación escolar debe permitir el estudio de la corrupción, sus causas, consecuencias y actores involucrados.

De regreso a la escuela para encontrar un ambiente lleno de entusiasmo y disponibilidad al cambio. Cambiar los argumentos y prácticas que en muchos casos se exponen a la vista de madres y padres de familia, a la vista del estudiantado y a autoridades del lugar. Algunos hechos como el incumplimiento de leyes de educación bilingüe intercultural en el sistema educativo nacional, la compra de productos de la alimentación escolar cuyos precios a veces son altos comparados con los precios del mercado local, o fondos destinados a actualización docente pero que al final no logran su concreción. Puede que no haya reclamos, pero la comunidad educativa observa, oye, cuestiona, construye y sostiene sus conclusiones.

De regreso al centro educativo con la esperanza de encontrar mejoras en las formas y procedimientos de evaluación de los aprendizajes. Se escucha más de algún caso donde remiten calificaciones de aprendizaje de contenidos que no han sido desarrollados en algún momento, por ejemplo, las estrategias y acciones dirigidas al fortalecimiento del uso de la lengua materna indígena que consignan punteos, pero en la realidad no se realizan las reuniones o clases que corresponden. Debido a la rigidez y tiranía practicadas en los momentos de evaluación, los estudiantes hacen trampas de todo tipo con el simple hecho de aprobar la asignatura. También es fuente de crítica alguna práctica de pedir contribuciones económicas a padres de familia que no cuentan con la temática y la autorización de autoridad educativa alguna. Es de tener cuidado, puesto que la escuela y la educación que allí se imparte, es fundamental para la formación integral del futuro ciudadano.

De regreso a la escuela para el encuentro feliz donde siempre hay un ambiente constructivo, donde está el docente modelo de servicio y con competencia para la docencia. Es motivo de alegría que el estudiantado escuche en el contexto del centro educativo que allí hay docentes con actitud transparente y que no han sobornado para obtener el empleo docente en algún nivel educativo. La educación escolar debe formar en valores a los ciudadanos del futuro.

Continuará…

