¿Dictadura de pensamiento? Arévalo arremete contra abogados y tilda de “absurdo” el control legal sobre su magistrada favorita

En un nuevo episodio de confrontación contra el sistema de pesos y contrapesos del país, el presidente Bernardo Arévalo rompió el protocolo diplomático este lunes al descalificar con términos despectivos una acción legal legítima. El mandatario calificó de “absurdo” y “desesperado” el amparo presentado contra la elección de Astrid Lemus como magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), cerrando filas en torno a una figura cuya imparcialidad está bajo la lupa.

La molestia del jefe de Estado surge tras la impugnación presentada por los abogados Ricardo Sagastume Morales y Diego Sagastume Vidaurre, quienes cuestionan si Lemus posee la honorabilidad e idoneidad necesarias para el cargo, luego de una polémica intervención ante la OEA que sugeriría una peligrosa subordinación a las órdenes del Ejecutivo.

El mandatario contra el derecho de petición

Desde el Palacio Nacional de la Cultura, Arévalo no solo defendió la designación de Lemus, sino que utilizó su plataforma para atacar a los interponentes, vinculándolos con supuestas «élites político-criminales» sin presentar pruebas, en un intento por deslegitimar cualquier cuestionamiento a su agenda en las cortes.

“Inclusive cosas absurdas”, sentenció Arévalo, refiriéndose a los argumentos legales que señalan que un magistrado de la CC no debe mostrar lealtad a un presidente, sino a la Constitución.

¿Una Corte a la medida?

La vehemencia con la que el presidente defiende a Astrid Lemus ha encendido las alarmas en diversos sectores jurídicos. El argumento de los abogados Sagastume se centra en que la participación de Lemus en la OEA el pasado 18 de febrero borró la línea de independencia que debe existir entre los organismos del Estado.

Mientras el mandatario intenta minimizar la ley calificándola de «absurda», el amparo sigue su curso legal. Ahora queda en manos de la justicia determinar si la idoneidad es un requisito negociable o si, como afirma la denuncia, la magistrada electa ya ha comprometido su criterio en favor del actual Gobierno.

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