El impacto de una guerra lejana en la mesa de los guatemaltecos

Una Guatemala Diferente Es Posible

La guerra en Medio Oriente, protagonizada por los Estados Unidos e Israel en territorio Irani, no es un conflicto lejano ni ajeno a nuestra realidad. Aunque geográficamente distante, sus efectos económicos ya se sienten con fuerza en países como Guatemala, donde la fragilidad estructural hace que cualquier alteración en los mercados internacionales se traduzca rápidamente en crisis interna. Uno de los puntos mas sensibles de este conflicto es el estrecho de Ormuz, una de las rutas mas importantes del comercio energético mundial, por ahí transita una parte significativa del petróleo que abastece a múltiples países, cuando esta vía se ve amenazada, los precios del crudo reaccionan de inmediato, generando un efecto en cadena que impacta directamente el costo del combustible a nivel global.

En Guatemala, como en muchos países en desarrollo, el aumento del precio de los combustibles no es un fenómeno aislado, se convierte en un detonante de inflación generalizada; el transporte de mercancías se encarece, los costos de producción aumentan y finalmente, estos incrementos se trasladan al consumidor, el resultado es claro, una escalada sostenida en los precios de productos básicos que golpea con mayor dureza, a las familias más vulnerables.

No hace falta recurrir a estadísticas complejas para entenderlo, basta con recorrer supermercados, mercados, farmacias o tiendas de barrio para constatar que el dinero rinde cada vez menos, los alimentos, las medicinas, los insumos básicos han subido de precio de manera constante; para muchas familias, esto ha significado tener que recortar gastos esenciales, eliminar pequeños espacios de recreación, o en el peor de los casos, reducir la calidad y cantidad de los alimentos que consumen; la situación es aún mas critica para quienes sobreviven con el salario mínimo o incluso por debajo de este, en estos hogares, el margen de maniobra es prácticamente inexistente, cada incremento representa una amenaza directa a su seguridad alimentaria, aquí es donde el Estado no puede permanecer indiferente.

Es momento que el Ejecutivo actúe con responsabilidad y sentido social, diseñando mecanismos de apoyo dirigido específicamente a la población mas afectada, no se trata de asistencialismo improvisado, sino de políticas focalizadas temporales y transparentes que permitan mitigar el impacto de esta crisis internacional en los sectores vulnerables. Guatemala cuenta con información suficiente para identificar las zonas con mayores niveles de inseguridad alimentaria, lo que se requiere ahora es voluntad política para intervenir de manera efectiva.

Pero esta responsabilidad no recae únicamente en el Ejecutivo, el Congreso de la República, tiene también un papel crucial en este momento, más allá de las diferencias ideológicas o los intereses partidarios, la coyuntura exige unidad, no es tiempo de confrontaciones estériles, sino de construir acuerdos mínimos que permitan responder a una crisis que afecta a millones de guatemaltecos.

Cerrar filas no significa renunciar al debate democrático, sino entender que hay momentos en los que el interés nacional debe prevalecer sobre cualquier agenda política, ya habrá espacio para el debate y el disenso; hoy, la prioridad debe ser garantizar que las familias guatemaltecas puedan sobrellevar este difícil periodo sin caer en condiciones aún más precarias.

La historia ha demostrado que las crisis globales siempre terminan impactando con mayor fuerza a los países con economías mas vulnerables, Guatemala no es la excepción, sin embargo, también es cierto que la forma en que se enfrentan estas crisis puede marcar la diferencia en el deterioro social o la resiliencia colectiva.

Hoy, mas que nunca, se requiere liderazgo, empatía y decisión, porque mientras los grandes actores internacionales definen el rumbo de un conflicto, en Guatemala millones de familias luchan, día a día, por algo mucho más básico, llevar comida a su mesa.

AL RESCATE DE GUATEMALA.

GUATEMALA NECESITA DE SUS MEJORES HOMBRES Y MUJERES.

Libre emisión del pensamiento.

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