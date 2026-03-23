El «No a la guerra» y el negocio de la muerte: así vende España armas a quienes las disparan

Soliloquios de José Franco

Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez se llena la boca con eslóganes pacifistas y firma manifiestos contra la guerra, los datos revelan una verdad incómoda: España es el sexto mayor exportador de armas del mundo en términos de volumen real de ventas, solo por detrás de Estados Unidos, Francia, Rusia, Alemania y China. Y lo que es peor: sus principales clientes son precisamente los países que alimentan los conflictos más sangrientos del planeta .

Conviene detenerse en esta cifra, porque el cinismo tiene categorías. Una cosa es predicar la paz desde la tribuna de la ONU, y otra muy distinta es facturar 791 millones de dólares anuales —sí, ha leído bien, solo en 2023— vendiendo fragmentación, misiles y sistemas de puntería térmica a regímenes que los usarán contra población civil . La pregunta no es retórica: ¿cómo se atreve un país que se lleva el 2,3% del pastel armamentístico mundial a pontificar sobre soluciones diplomáticas mientras sus fábricas trabajan a destajo para abastecer a los beligerantes? .

El último informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), publicado este mismo mes de marzo de 2026, no deja lugar a interpretaciones piadosas. Entre 2021 y 2025, España ha incrementado sus exportaciones de armamento en un 6,7% respecto al lustro anterior .

¿Los destinatarios de esa generosidad letal? Por orden de importancia: Arabia Saudí se lleva el 28% de las ventas españolas. Turquía, el 16%. Bélgica, el 12%. Pero el dato más revelador es otro: más del 40% de todo el material militar que sale de España tiene como destino los países de Oriente Medio. Sí, esa misma región que vemos arder cada noche en los telediarios. Esos mismos actores que bombardean Yemen, que intervienen en Siria, que mantienen ocupaciones militares de dudosa legalidad internacional.

Resulta instructivo comprobar cómo el discurso oficial se pliega a las necesidades del balance comercial. Mientras los políticos españoles desgranan su preocupación por la escalada bélica en Gaza, los astilleros de Navantia en Ferrol ultiman fragatas con destino a la marina saudí. Mientras la vicepresidencia tercera emite comunicados alarmados por la deriva autoritaria de Ankara, los sistemas de defensa antiaérea fabricados en España se instalan en la frontera turco-siria.

Pero lo realmente fascinante —y profundamente turbio— del comercio armamentístico español no es lo que se vende abiertamente, sino lo que circula por los vericuetos legales y administrativos que el propio Estado ha diseñado para facilitar las operaciones sin que parezca que se están facilitando.

La joya de la corona del artificio legal español es la figura del material de doble uso. Como explica un detallado informe del bufete Bartolome & Briones, bajo esta categoría se amparan productos que, «aunque concebidos para fines comerciales legítimos, poseen un potencial de aplicación en el desarrollo de armamento» .

Traducción: se venden como repuestos para la industria textil unas fibras de aramida (Kevlar, Nomex) que, casualmente, son el componente principal de los chalecos antibalas. Se exportan como «fermentadores para la industria cervecera» unos depósitos que, por sus especificaciones técnicas, resultan idóneos para la fabricación de armas químicas.

Lo que hace este mecanismo es crear una niebla administrativa perfecta. Cuando un periodista o un diputado de la oposición pregunta por las ventas de armas a un país conflictivo, el Gobierno responde con la verdad literal: «No constan exportaciones de material de defensa». Y técnicamente es cierto: lo que se exportó fue «maquinaria industrial» que, una vez desembarcada en el puerto de destino, resulta ser el corazón tecnológico de un programa de misiles.

El segundo gran camino es la triangulación a través de terceros países. Los datos oficiales de la Secretaría de Estado de Comercio, analizados con lupa, revelan un patrón recurrente: material español que viaja a un país intermediario, donde «teóricamente» se queda, y del que nunca más se tiene noticia hasta que aparece en un conflicto a miles de kilómetros.

El caso de Israel es paradigmático. Según reveló recientemente un análisis de la documentación oficial, durante 2025 —año en que el Gobierno español proclamaba a los cuatro vientos el embargo total de armas a Israel— se registraron múltiples operaciones de exportación con destino al Estado hebreo.

La excusa oficial es digna de estudio en cualquier facultad de relaciones públicas: no son ventas de armas, son «reparaciones» de equipos que el ejército español ya había comprado previamente a Israel y que, por contrato, deben ser mantenidos por el fabricante original. O son «componentes para programas europeos» que necesitan pasar por territorio israelí antes de llegar a su destino final en Filipinas o Estados Unidos.

El resultado neto es idéntico: el material español acaba en manos israelíes, con la bendición técnica del Ministerio de Defensa y el silencio cómplice del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El tercer mecanismo, quizás el más sofisticado, tiene que ver con la estructura de propiedad intelectual de los sistemas de armas. España participa activamente en consorcios europeos de defensa que producen material bélico «multinacional». El avión Eurofighter, el misil Meteor, el sistema de defensa antiaérea SAMP/T —todos ellos tienen componentes españoles, alemanes, franceses, italianos, británicos.

Esto permite un juego de manos jurídico fascinante. Cuando España quiere vender armas a un país problemático pero no quiere aparecer en los titulares, lo que hace es canalizar la venta a través de la filial extranjera del consorcio. La operación aparece en las estadísticas como exportación francesa o alemana, pero los beneficios y, sobre todo, los componentes críticos, han salido de fábricas españolas.

El caso más reciente es la fallida venta de municiones a Ucrania a través de Polonia, que destapó cómo funcionan realmente estos entramados: España produce, el socio europeo factura, y el país de destino recibe el material sin que figure el sello «Hecho en España» en la documentación aduanera.

Conviene no llamarse a engaño. Todo este entramado no opera en los márgenes de la ley ni es fruto de la iniciativa privada desbocada. Funciona con la bendición expresa del Estado a través de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) .

Este organismo, dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio, es el que concede —o deniega— las licencias de exportación. Y sus criterios son, cuando menos, elásticos. Porque si la JIMDDU considera que vender a Arabia Saudí, que lidera la coalición que bombardea Yemen, es compatible con el respeto a los derechos humanos, entonces ¿qué habría que exportar para que lo consideraran inaceptable?

España, además, lidera iniciativas internacionales para facilitar precisamente este tipo de operaciones. En febrero de 2026, Madrid acogió la octava reunión del Acuerdo sobre el Control de Exportación de Material de Defensa, donde la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, defendió la necesidad de «reducir trabas administrativas» y «agilizar la concesión de licencias» para proyectos conjuntos con Alemania, Francia y Reino Unido .

El lenguaje es técnico, pero la traducción es sencilla: hacer más fácil, más rápido y menos controlable la venta de armas.

Cuando se confronta a los responsables políticos con esta contradicción, el argumento de defensa suele ser el mismo: «No podemos desvincularnos porque dependemos tecnológicamente de ellos» .

Es cierto que la modernización de las Fuerzas Armadas españolas ha creado una dependencia estructural de tecnologías extranjeras. El 49% de las importaciones de defensa españolas proceden de Estados Unidos; Suiza nos vende otro 25%; Francia, un 9% adicional. Buena parte de ese material requiere mantenimiento, repuestos, actualizaciones que solo pueden proporcionar los fabricantes originales.

Pero este argumento, siendo parcialmente cierto, es también profundamente tramposo. Porque esa dependencia no es una fatalidad geológica, sino el resultado de décadas de decisiones políticas que priorizaron la compra de material extranjero sobre el desarrollo de capacidades autónomas. Y porque, además, la dependencia no explica por qué España sigue vendiendo a países que claramente violan derechos humanos, cuando podría limitarse a no hacerlo y asumir el coste de buscar alternativas tecnológicas.

El ejemplo israelí vuelve a ser ilustrativo. Cuando el Gobierno anunció que cancelaba la compra de misiles Spike por su origen israelí, buscó una alternativa «europea». ¿El resultado? Acabó comprando al consorcio «Eurospike», que resulta ser una filial… de la misma empresa israelí. El cinismo alcanza cotas de genialidad cuando la «alternativa ética» consiste en comprar lo mismo a la misma empresa pero pagando el peaje de un intermediario europeo.

«No a la guerra». Seis palabras que los políticos españoles corean en manifestaciones, estampan en mociones parlamentarias y tuitean con emojis de paloma cada vez que la comunidad internacional se enfrenta a una nueva escalada bélica.

Conviene recordarlas la próxima vez que un carguero con bandera española zarpe hacia Yeda o Estambul. Conviene tenerlas presentes cuando los datos del SIPRI confirmen, un año más, que España no solo no reduce sus ventas de armas, sino que las incrementa sistemáticamente.

Porque el «No a la guerra» que vende el Gobierno español es como esos chalecos antibalas que fabricamos con Kevlar: resistente a las balas, sí, pero también —y sobre todo— resistente a la verdad. Protege a quien lo lleva de tener que mirar de frente la realidad. Pero no protege a quienes reciben los proyectiles fabricados con nuestra tecnología, ensamblados en nuestras factorías, financiados con nuestros impuestos y vendidos con nuestras licencias.

Y esa, querido lector, es la definición más precisa del cinismo: predicar el agua mientras se venden bombas.

Libre emisión del pensamiento.

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