El problema de la población mundial: ¿Detener su crecimiento o distribuir equitativamente?

El crecimiento de la población mundial está en alarma

Quiero contar un cuento, pero es de terror, lleno de miedo frente a los tabúes, no como el de Darío: “Margarita, está linda la mar,/ y el viento/ lleva esencia sutil de azahar;/ yo siento/ en el alma una alondra cantar:/ tu acento./ Margarita, te voy a contar un cuento.” El cuento de la relación de la población mundial con la seguridad y el futuro del planeta es borrascoso.

Al finalizar la segunda guerra mundial, el mundo alborozado creyó con firmeza que estábamos entrando en un nuevo mundo. El mundo de la igualdad, la equidad, la paz, la verdad y el bienestar compartido. Nuestro sistema productivo nos estrelló las narices contra la realidad. Del final de la guerra en 1945 con grandes sueños de equidad llegamos a una serie de crisis que culminaron con la grave caída de 2008. De la cual el sistema mundial no se recupera.

Como dice el Banco mundial recientemente: la sociedad se mueve a diferentes velocidades en los diferentes tipos de países y ante diferentes riesgos universales. En el momento actual no hay vuelta atrás. Algunas crisis, coyunturales o estructurales, crean pánico, nos aparecen como retos que tienen que ser resueltos pronto, por los signos de catástrofe que amenazan. Ejemplos guerras, bombardeos en contra de inocentes que no pueden defenderse, nuevas tecnologías, episodios de pánico en el mercado, genocidios para preparar nuevos mundos.

Otras crisis, son más profundas pero avanzan bajo la superficie lenta e implacablemente, al final pueden generar más caos. El acelerado cambio demográfico, el planeta tiene unas dimensiones exactas, el y sus recursos no pueden crecer más de lo ya existente. Surge la pregunta nefasta y sutil: ¿Cuántos humanos podrá sostener el planeta, en condiciones de convivencia entre humanos y con el resto de especies? La humanidad, en algún momento tendrá que hacerse esa pregunta incómoda: ¿En qué cantidad de humanos nos vamos a detener?, o ¿vamos a seguir hasta agotar el planeta?

En la siguiente tabla vemos cómo después de quinientos años apenas llegamos a cerca de un millón de habitantes, y que en los últimos 75 años la población se expandió hasta convertirse en el mayor depredador de la Tierra.

Tabla 1

Población por años

En miles de personas

Total o país 1900 1950 2000 2026 El mundo 1,600,000 2,493,093 6,171,703 8,300.678 Guatemala 1.363 3,097 11,698 18.968 Honduras 531 1,559 6,578 11.185 Nicaragua 545 1,332 5,023 7.097 El Salvador 849 2,184 5,943 6.391 Costa Rica 319 927 3,938 5.175 Panamá 258 861 3,010 4.626 Belice 37 68 241 429

Fuente: CPJ, basado en https://www.worldometers.info/es/

Ineficiencia pública, corrupción, narco y fanatismos

Además, la humanidad está perdiendo la confianza en la democracia, sus instituciones y paradigmas. Algunos plantean abandonar los sistemas monetarios actuales, otros destruir la globalización y orientarnos a un mundo fragmentado, con dominios territoriales de algunas potencias, otros vuelven la mirada a un mundo dominado por el capitalismo feudal sometido por los hipermillonarios de la tecnología, armas modernas, dinero concentrado en pocas manos y la racionalidad de resultados, un mundo pragmático.

La idea es que los que dominan el mundo por dinero, armas o ideologías de iluminados dictadores se hagan cargo del control de materias primas esenciales, destrucción del ambiente, escasez de agua, falta de alimentos y codicia sin fin.

La escasez de trabajo en el futuro inmediato

Según el Banco Mundial “En los próximos 10 a 15 años, 1200 millones de jóvenes de los países en desarrollo alcanzarán la edad laboral, una escala que el mundo no ha visto nunca. Sobre la base de las tendencias actuales, se espera que estas economías generen solo unos 400 millones de empleos durante ese mismo período”.

En Centroamérica la cantidad de población crece lenta, pero supera a otros países dependientes y a los países desarrollados. Si se cierran los caminos hacia el norte, los problemas estructurales históricos no resueltos volverán con sus oscuros resultados.

Relación cantidad de humanos-recursos del planeta nos convoca

Para analizar los grandes temas de la actualidad, los comentaristas tienen que comportarse como herejes. Romper paradigmas, utopías y tabúes. Al analizar el tema de la población y sus límites en el planeta chocas con regulaciones, cánones que la intelectualidad del momento reconoce como dogmas sagrados. Los anatemas te caerán del cielo.

Ni modo. Hay que decir que el futuro de la vida en el planeta depende de muchos factores concatenados. Tiene que haber un número de humanos, que con su tecnología, egoísmo y violencia puedan convivir en confrontación sin afectar las condiciones de vida.

La capacidad de este maravilloso planeta para soportar a los humanos depende de la relación entre la biocapacidad (la fortaleza de la Tierra para regenerarse) y la huella ecológica (la capacidad infinita de aumentar nuestras demandas y el incremento potencial de nuestro consumo). Desde mediados del siglo XX esta relación está desbalanceada, los humanos tenemos que utilizar un 1,75 de planetas Tierra para sostener los espectaculares niveles de estilos de vida que disfrutamos. Vivimos más allá de las capacidades de regeneración vital. En promedio un mono humano está diseñado para vivir 65 años, la medicina, la tecnología, la calidad de vivienda, el acceso a servicios más fáciles nos lleva al umbral de los 90 años de expectativa de vida y al caos.

Con la población actual, el planeta ya da anuncios de agotamiento. Pero nosotros no nos angustiamos. Confiamos que cambios técnicos en agricultura, IA aplicada, nuevas formas de uso de energía y mejoras en el transporte pueden aumentar la capacidad de carga del planeta. El planeta es como un caballo, un buey o un burro, soporta la sobrecarga sin protestar, hasta caer muerto por el esfuerzo.

Señales de que estamos sobrepasando la capacidad del planeta

Como atestigua la ciencia y la opinión mundial el ser humano en su conjunto está causando cambios irreversibles en el medio ambiente. El último informe del IPCC, el panel de expertos vinculados a la ONU que lleva más de tres décadas sentando las bases sobre el cambio climático, fulmina al negacionismo y considera como algo “inequívoco” que la humanidad “ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra”, lo que ha generado “cambios generalizados y rápidos” en el planeta.

Hace apenas 2 millones o 2 millones y medio de años surgió el genero homo en el planeta. Sus descendientes primero se exterminarían entre ellos y luego emprenderían su tarea natural, destruir las condiciones de vida en la Tierra, eso sí, mejorando aparentemente la calidad de vida en algunos países en forma espectacular.

El inicio del fin

En el momento actual ya el humano avanzó en la degradación de suelos, acelera con sus máquinas infernales la pérdida de biodiversidad y oprime a la tierra en búsqueda de nuevos recursos productivos. Según el IPPC “Se estima que las actividades humanas han causado un calentamiento global de aproximadamente 1,0°C con respecto a los niveles preindustriales, con un rango probable de 0,8°C a 1,2°C. Es probable que el calentamiento global llegue a 1,5 °C entre 2030 y 2052 si continúa aumentando al ritmo actual”.

No cabe duda que el humano puede ser inteligente y encontrar una vía para sobrevivir en paz y armonía, tanto entre humanos como frente al resto de especies que aún nos sobreviven. Podremos tener inteligencia para salvarnos y salvar al planeta. Ojalá.

