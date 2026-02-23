“El Señor de los Gallos” y su caída

Conexión México

La caída de Nemesio Oceguera alias “El Mencho” es sin lugar a dudas uno de los golpes que pasa a la historia del narcotráfico en México y en las esferas internacionales, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene consolidada una red de negocios que ubicaba a su líder abatido, como uno de los hombres más poderosos a nivel mundial dentro de las esferas de la criminalidad.

La decapitación del llamado cártel de las 4 letras se consumó debido a las acciones que desde hace meses realiza el gobierno norteamericano cada vez más en abierta y franca coordinación con autoridades mexicanas.

El valor de la cabeza de “El Mencho” era muy alto. Era la cúspide de un imperio consumado en decenas de países donde lavó miles de millones de dólares para limpiar y entrar a segmentos jamás imaginados.

En todo lo acontecido, llama la atención que en este operativo fue la Secretaría de la Defensa Nacional quien emitió un comunicado, dejando a un lado a la Secretaría de Marina, quien recientemente se ha visto envuelta en escándalos que podrían suponer corrupción de alto nivel.

Se sabe, que la propia Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quedó relegada de la información táctica con la que se contó para asestar el golpe final al Mencho.

Sin duda, cortarle la cabeza a una estructura tan grande como el Cártel Jalisco Nueva Generación no implica que desaparezca, pero sí que se debilite e inicie una cruenta lucha entre las facciones internas, quienes seguramente van a buscar tomar el control.

Se sabe que entre quienes podrían suceder al llamado señor de los gallos, están Gonazálo Mendoza Gaytán alias “El Sapo” y Ricardo Ruíz Velaso alias “El RR”.

No hay que perder de vista que desde inicios de este año se habló de la alianza que consumaron el Cártel Jalisco Nueva Generación y la facción de Los Chapitos en Sinaloa, con la finalidad de poder hacerle frente a La Mayiza.

Por lo anterior, tampoco hay que perder de vista el nombre de Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Una grabación que circula en redes sociales, revela una supuesta conversación entre El Mencho y mandos militares. El nivel de sumisión castrense es deplorable; asimismo se escucha al narcotraficante con voz de mando imponiendo su palabra y dando instrucciones.

Sin duda México y otros países con presencia del Cártel de 4 letras, experimentarán las consecuencias del efecto cucaracha que se da cuando se pierde la cabeza de una organización criminal.

El silencio morenista

La caída del narcotraficamente más violento que en los últimos años vino operando con muchísimas células criminales que inyectaron cientos de millones de pesos a empresas, hoteles, campañas políticas, poder judicial y gobiernos, confirmó que desde hace años en México, las organizaciones delictivas ejercen un co-gobierno con personajes de la política nacional y regional.

En los tres órdenes de gobierno en México, así como en los poderes judicial y legislativo, la mano de “El Mencho” se hizo presente para el fondeo de sus propios intereses que muchas veces le concedieron el derecho de picaporte para quitar o poner gobernantes, jueces, diputados y senadores.

Luego de este operativo habrá que observar las reacciones de esos morenistas presuntamente con nexos delictivos donde surgen nombres como el de los gobernadores Rubén Rocha Moya, Américo Villareal, Marina del Pilar Ávila y Alfredo Ramírez Bedolla entre muchos más. Además de personajes como Adán Augusto López, Pedro Haces o el mismo Ricardo Monreal.

En junio del 2020, el actual Secretario de Seguridad en el país, Omar García Harfuch, quien entonces era responsable de la seguridad en la capital, sufrió un violento atentado que atribuyó a la organización de El Mencho.

Seis años después, Harfuch se consolida como el hombre clave en la coordinación táctica y estratégica de México con Estados Unidos.

El mensaje de Harfuch al Grupo Palenque incondicional del ex Presidente AMLO es claro: La paciencia también es un platillo que se come en frío.

Avispero de violencia en el país

Un domingo negro se vivió en diferentes zonas del país, particularmente en Jalisco, donde la quema de vehículos, cierres de carreteras, incendios en tiendas de conveniencia, pánico en el aeropuerto, reflejó la reacción del grupo criminal ante la caída y muerte de su máximo líder.

Estas estampas se replicaron por diferentes zonas del país, donde varios gobernadores morenistas se hundieron en un silencio que poco a poco fue confirmando la presencia en sus territorios, de células criminales.

La caída de El Mencho vino con un efecto cascada donde se recrudecerá la violencia en México y el riesgo para futuros acontecimientos claves como las próximas elecciones del 2027 y la segunda parte de la elección en el poder judicial.

Libre emisión del pensamiento.

