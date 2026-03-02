El Siglo y la arquitectura de la independencia

Zoon Politikón

Los aniversarios institucionales suelen prestarse a la celebración. En sociedades frágiles, sin embargo, conviene analizarlos. El diario El Siglo cumple años en un ecosistema mediático donde la independencia no es un atributo común, sino una anomalía costosa. En Guatemala, la prensa no ha desaparecido; se ha debilitado. Y el debilitamiento no proviene únicamente de la crisis económica o de la transición digital, sino de un fenómeno más profundo: la captura.

Desde su fundación el 1 de marzo de 1990 bajo el nombre de Siglo XXI, el medio nació en una coyuntura particularmente delicada.

El país apenas transitaba los primeros años de la vida constitucional posterior al enfrentamiento armado interno. Las instituciones eran recientes; la cultura democrática, incipiente; la autocensura, todavía habitual. En ese escenario, optar por un periodismo de investigación no fue una estrategia de mercado. Fue una definición de identidad.

El momento que consolidó esa identidad ocurrió en mayo de 1993. Frente al intento de autogolpe del presidente Jorge Serrano Elías, cuando se suspendió la Constitución y se intentó someter a la prensa mediante censura directa, este medio respondió alterando su propio nombre y visibilizando los contenidos bloqueados por el poder.

No fue un acto de retórica heroica, sino de coherencia operativa: mostrar lo que se pretendía ocultar. El International Press Institute reconocería posteriormente ese papel dentro de la resistencia que contribuyó a la restauración constitucional.

Las instituciones no se definen por sus declaraciones, sino por su comportamiento bajo presión. Ese episodio trazó una línea que, con variaciones y tensiones propias de cualquier proyecto humano, ha orientado la trayectoria posterior del medio.

El periodismo guatemalteco contemporáneo enfrenta dos desviaciones recurrentes. La primera es la subordinación económica: medios cuya agenda depende de los intereses que los financian. La segunda es la subordinación ideológica: espacios que confunden información con militancia. En ambos casos, el resultado es similar: previsibilidad narrativa, polarización permanente y erosión de credibilidad.

El Siglo ha intentado evitar ambas derivas. No ha sido órgano partidario ni aparato de propaganda sectorial. Tampoco ha adoptado el tono del activismo permanente. Su línea editorial ha privilegiado la estabilidad institucional, el Estado de Derecho y la deliberación racional como marco de análisis. Esa elección puede generar desacuerdos; lo que no ha generado es confusión respecto de su ubicación.

La publicación de su Manual de Estilo en 1998 formalizó esa arquitectura ética.

La separación estricta entre información, opinión y publicidad —principio que en otros contextos parece elemental— adquirió en Guatemala carácter normativo. Codificar por escrito esa frontera implicó asumir que la independencia no es una intuición, sino una práctica que requiere reglas.

En los años siguientes, el medio atravesó cambios de propiedad, tensiones financieras, involucraciones indirectas en crisis políticas y, finalmente, la transición completa al entorno digital en 2017.

Cada etapa implicó riesgos distintos. La continuidad no se sostuvo por estabilidad estructural —que no siempre existió— sino por la preservación de un criterio reconocible.

Es en ese marco donde se inscribe la experiencia de quienes publicamos en su sección de opinión. La ausencia de directrices temáticas, la inexistencia de vetos implícitos y la libertad para sostener posiciones críticas no constituyen un gesto de concesión personal. Son un indicador institucional. Cuando un medio permite que la opinión sea autónoma, protege su propia credibilidad. Cuando la condiciona, la diluye.

En el entorno nacional, esa autonomía no es uniforme. La presión puede adoptar formas directas o silenciosas. A veces no se formula como censura explícita, sino como expectativa implícita. La consecuencia es conocida: el autor ajusta su criterio a la línea esperada y el medio pierde densidad crítica. El lector, eventualmente, lo percibe.

La persistencia de El Siglo no debe leerse como nostalgia impresa ni como simple adaptación tecnológica. La migración digital fue un cambio de soporte; la identidad permaneció. El nombre evolucionó; la línea editorial se mantuvo.

Esa continuidad es menos visible que una portada histórica, pero más determinante que cualquier rediseño.

En países donde las instituciones suelen ceder ante la presión coyuntural, la estabilidad de criterio adquiere valor estructural. No se trata de unanimidad ni de ausencia de error. Se trata de consistencia. Un medio serio no es el que nunca incomoda, sino el que no altera su estándar según el poder de turno.

La libertad editorial no es un adorno retórico. Es una arquitectura. Requiere dirección que la respalde, redacción que la ejerza y lectores que la comprendan. Cuando alguno de esos elementos se debilita, la independencia se convierte en enunciado vacío.

El aniversario de El Siglo ofrece, por tanto, una oportunidad de diagnóstico. No sobre la nostalgia del papel ni sobre la épica del pasado, sino sobre el presente del periodismo guatemalteco. En un entorno donde la confianza pública hacia los medios es frágil, la existencia de espacios que han demostrado capacidad de resistencia institucional es un factor de equilibrio republicano.

Las democracias no se erosionan únicamente por la clausura formal de la prensa. También se erosionan cuando la independencia se vuelve irrelevante para la ciudadanía. Defender espacios que han probado autonomía no es un acto de adhesión sentimental; es una decisión racional en favor del pluralismo.

El Siglo ha mostrado, en momentos críticos de la historia reciente, que puede sostener una línea propia aun bajo presión. La responsabilidad que sigue no recae exclusivamente en la redacción. Recae también en quienes valoran la existencia de medios que no responden a consignas ni a padrinazgos.

Las instituciones que preservan su independencia rara vez son las más ruidosas. Son, más bien, las que resisten sin proclamarlo. En Guatemala, esa forma de resistencia continúa siendo necesaria.

Libre emisión del pensamiento.

