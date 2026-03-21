Fin de la ruta para Chele Peña: Guatemala entrega a capo hondureño a la justicia de EE. UU.

Bajo un estricto dispositivo de seguridad, el Gobierno de Guatemala hizo efectiva este viernes 20 de marzo la extradición de Alex Javier Cardona Estrada, alias Chele Peña, hacia los Estados Unidos. El procesado, de nacionalidad hondureña pero con documentos guatemaltecos falsos, es requerido por la Corte del Distrito Este de Texas por delitos de narcotráfico a gran escala.

El traslado se inició en la cárcel del cuartel militar Mariscal Zavala, desde donde fue conducido hacia la Fuerza Aérea Guatemalteca. En la pista de aterrizaje, Cardona Estrada fue entregado formalmente a agentes de la DEA, cerrando así el ciclo que comenzó con su captura el pasado 26 de enero en Zacapa.

Un camaleón del narcotráfico

Las investigaciones del Ministerio Público (MP) revelaron que Chele Peña operaba bajo una red de identidades falsas para evadir a la justicia. Entre sus nombres figuraban:

Baldemar Roque Negrete

Byron Leonel Reyes Castillo

Auner Montoya Ordóñez

Lucas Waldemar Roque Negrete

Según la fiscalía estadounidense, Cardona Estrada fue una pieza clave en una organización criminal que, entre 2016 y 2019, supervisó el trasiego de estupefacientes desde Suramérica a través del istmo centroamericano con destino final en el norte del continente.

Guatemala: Puente y muro contra el narco

Con esta entrega, Chele Peña se convierte en el séptimo extraditado por narcotráfico en lo que va de 2026. Las estadísticas del Ministerio de Gobernación reflejan una ofensiva frontal contra estas estructuras, sumando ya 11 capturas con fines de extradición en apenas tres meses del año. Esta cifra proyecta superar los registros de 2024 y 2025, evidenciando la presión internacional y local sobre los grupos que utilizan el territorio nacional como puente estratégico.

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