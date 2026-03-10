Geopolítica y Bolsillo: Banguat advierte presiones inflacionarias por crudo en marzo

Las autoridades del Banco de Guatemala (Banguat) y la Junta Monetaria (JM) han puesto una señal de alerta sobre el comportamiento de los precios internos. El reciente recrudecimiento de los conflictos geopolíticos internacionales —específicamente en Oriente Medio— ya empezó a pasar factura en las estaciones de servicio locales, lo que se traducirá en un repunte de la inflación durante el mes de marzo.

Álvaro González Ricci y Alfredo Blanco Valdés, presidente y vicepresidente de la banca central, explicaron que el fenómeno no se limita al precio del combustible en bomba (efecto de primera vuelta), sino que amenaza con filtrarse al resto de la economía a través de costos logísticos y de producción.

El factor Ormuz: Un cuello de botella global

La raíz del problema reside en la logística del crudo. El Estrecho de Ormuz, una vía marítima por la que transita el 20% de la oferta mundial (aprox. 20 millones de barriles diarios), se encuentra bajo amenaza de interrupciones.

«La incertidumbre obliga a utilizar rutas alternas más extensas, lo que eleva drásticamente los fletes marítimos y el costo final del barril», señalaron las autoridades.

A pesar de que el mercado presenta una sobreoferta técnica (proyecciones de 108 millones de barriles diarios frente a una demanda de 105 millones para 2026), el 90% del precio lo dictan las condiciones de mercado y la especulación financiera derivada del conflicto.

Dinámica de Precios: Efectos de «Segunda Vuelta»

Desde una perspectiva económica, el riesgo para Guatemala se divide en dos etapas críticas:

Efecto Inmediato: El traslado directo del alza internacional a la gasolina y el diésel (que ya subieron Q3 en una semana). Se estima que por cada 10% de aumento en el petróleo, los combustibles locales reaccionan en una proporción similar. Efecto de Segunda Vuelta: Es el más preocupante para el consumidor final. El aumento en el transporte y los fertilizantes encarece la cadena de suministros, impactando productos básicos como la tortilla, el pan y servicios generales.

Guatemala: Una posición de resistencia

A diferencia de otras economías de la región que operan por debajo de su potencial, Guatemala llega a esta crisis con «condiciones iniciales favorables»:

En febrero se registró un ritmo inflacionario del 1.56%, una cifra manejable frente al contexto global. Crecimiento Sólido: La economía mantiene un dinamismo por encima de su tendencia histórica.

Escenarios Prospectivos

El Banguat maneja dos rutas posibles dependiendo de la duración del conflicto en Oriente Medio:

Si la tensión cede, los precios se estabilizarán y regresarán a sus niveles medios (alrededor de los US$60 por barril registrados en febrero). Crisis Prolongada: Si el conflicto escala a nivel regional, el aumento de costos de producción podría frenar la actividad económica y reducir la demanda interna debido a la pérdida del poder adquisitivo.

Por ahora, los equipos técnicos mantienen un monitoreo constante, reconociendo que, aunque el país es resiliente, la inflación es un fenómeno inevitable ante la actual volatilidad externa.

