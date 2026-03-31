Impactos en nuestras vidas: La locura de la guerra en oriente medio

Sueños…

Al borde del abismo

Guatemala, Costa Rica, etc. Solo son víctimas colaterales. Los costos de la guerra contra Irán sobre el comercio mundial y la calidad de vida en la región de Mesoamérica son irreversibles. Aumento de los combustibles, alimentos, materias primas e indignación popular están creando cierres de carreteras, huelgas e intranquilidad.

Pasarán muchos años antes de recobrar la estabilidad o tal vez nos irá peor. Todo depende de que Trump, dirigido por el país líder, pueda encontrar una salida hacia volver a un mundo de negociaciones oscuras o terminar en el peor desastre de la humanidad.

Las opciones de Trump son inciertas

Todo el mundo, o casi todo, espera que Trump encuentre la salida para dar un paso atrás y salir del conflicto. Lo que permitiría iniciar la reconstrucción del comercio mundial, organizar un nuevo organismo internacional que sí sirva, y generar salidas negociadas a los conflictos. Pero, fuera de un optimismo injustificado ¿cuáles son las posibles salidas que tiene Trump o quién esté detrás de él?

Aceptar alguna de las salidas diplomáticas ya ofrecidas, por ambas partes, ninguna de las cuáles es compatible con la otra. Negociar un alto el fuego o un acuerdo, que algunos asesores impulsan debido al impacto económico global y al aumento del precio del petróleo. Para esto, una de las partes tendría que declarar la derrota, casi imposible. Si Irán morirá parece que se llevará consigo al Estado contrario. Buscar una “rendición incondicional” o concesiones mayores inaceptables para todos. O la destrucción nuclear de los países musulmanes de oriente medio. Escalar aún más la presión militar para forzar a Irán a negociar, una opción incluida en los planes de la Casa Blanca. Posponer ataques para abrir espacio a negociaciones, como ya hizo al retrasar ataques a instalaciones energéticas iraníes por 10 días. Declarar victoria mediante una narrativa política, incluso sin un resultado militar decisivo, según análisis de expertos que señalan que Trump buscaría una salida que pueda presentar como éxito. Si la economía mundial y las bolsas se derrumban sin fondo, Trump podría ser sustituido. Los Estados centroamericanos debieran actuar con sensatez, no tomar partido, y preparar planes reales para sobrevivir.

Como se murmura en los pasillos de los expertos financieros y monetarios hay que seguir de cerca los golpes y contragolpes en Oriente Medio, la estabilidad de Asia que puede ser más explosiva, el desorden de las bolsas de valores y la estabilidad de Europa y Estados Unidos. Ya podemos ver interrupciones en la actividad comercial y económica, alzas en los precios de la energía, volatilidad en los mercados financieros y confrontaciones políticas internas en América.

El mundo es volátil, con un entorno económico débil, lleno de incertidumbre. Como dijo el otro “es economía estúpidos”, así que la crisis económica traerá cambios políticos, sociales y ambientales en todo el mundo.

Ya es demasiado tarde para no ver que el impacto será tan negativo como absurda fue la guerra. Los resultados finales dependerán de la extensión territorial y estatal del conflicto, así como de su duración.

¿Aquí está el detalle, qué le pasará a Guatemala y los otros de la región?

Guatemala es un país de ingresos medios bajos, en promedio, con indicadores sociales de cuarto mundo. Es netamente importador de combustibles y depende del mercado internacional. En las primeras semanas del conflicto ya reporta aumentos de entre Q0.52 y Q0.98 por galón por la crisis en Medio Oriente.

En pocas semanas de 2026, la gasolina superior pasó de Q27.29 a Q29.57, y luego a más de Q30.59 por galón; el diésel subió de Q24.89 a Q27.75, y luego a Q28.29. es decir, es una economía muy susceptible a variaciones internacionales. A nivel regional, se advierte que el alza del petróleo ya está encareciendo alimentos, energía eléctrica, transporte y medicamentos en toda Centroamérica.

¿Qué nos está pasando? Que suben los pasajes, aumenta el transporte de mercancías y, con ello, la canasta básica. Aquellos hogares en pobreza o bajos ingresos que ya destinan gran parte del ingreso a comida y transporte quedan más expuestos.

El recuento de los daños es inmediato, los sectores más golpeados son el transporte de carga y pasajeros, la agricultura (por fertilizantes y diésel), el comercio minorista y los políticos que sin credibilidad se enfrentan a no tener claro el panorama.

La pequeña y mediana empresa sufrirá más con el primer impacto. A la larga todas las empresas se verán afectadas. Habrá reducción de personal, aumento de precios, caída del consumo. El desempleo y el empleo informal, que ya son una pesadilla, se incrementarán. Las empresas grandes y las del gobierno reducirán las inversiones.

El escenario es aterrador. Ya es la región del Miskatonic, donde Lovecraft ubica algunos de sus relatos más aterradores. O, como Chaosium en sus Reflexiones de la Muerte, ubica lugares espantosos para cuentos espeluznantes.

Es tremendo el tema en el campo. Por la mayor vulnerabilidad en zonas rurales, donde el costo del transporte y de insumos agrícolas pesa mucho.

Los gobiernos de la región ya hablan de planes de subsidio para el combustible, se pide que la gente planifique el consumo de los mismos. La agenda política entra en discusión.

Ya se habla públicamente de “alzas en combustibles por crisis internacional” y pide evitar uso desmedido, lo que muestra que el tema entra en la agenda pública. Con precios de gasolina en rangos de Q32–34 para superior y Q31–33 para diésel, el malestar social puede crecer si no hay medidas de contención.

Los gobiernos muy fragmentados en la región no tienen clara la estrategia, a un mes intenso del conflicto. Lo que viene son demandas de subsidios o controles de precios. Disgustos de la población ante gobiernos por “no hacer nada” ante el alza. Todos se vuelven opositores.

¿Qué será de dos países queridos?

Ya sabemos que el resultado del conflicto nos afecta directamente. Aunque la distancia entre Guatemala y Tel Aviv es como de 12,250 km y la de San José y Teherán de 13,130 km, el impacto de la guerra es inmediato. Somos como diría la teoría quántica, partículas que aunque distantes afectan mutuamente su comportamiento.

Los efectos comparados de Guatemala y Costa Rica se pueden vislumbrar así:

Escenario corto, frágil

Si el conflicto es prolongado, los precios aumentarán continuamente por 9 a 12 meses.

En Costa Rica:

La inflación se irá por encima de las predicciones, y el crecimiento del PIB se verá recortado hasta 1 punto porcentual. El tipo de cambio puede tomar la dirección contraria a la actual, y las tarifas de los servicios se incrementarán.

Por supuesto se tenderá al aumento de protestas por costo de vida y debates sobre subsidios o impuestos. La capa intelectual aumentará su presión ideológica sobre fallos del gobierno en derechos de la población. El gobierno buscará dirigir recursos a mantener el transporte comercial y combate al narco.

Guatemala:

Aquí la gasolina y diésel se acercan a los máximos históricos de 2022. Una población ya en pobreza sufrirá por el encarecimiento de alimentos y transporte. El fantasma del conflicto social aumentará en zonas urbanas y rurales. El poder del narco y las líneas de corrupción se pondrán a prueba.

Escenario intenso pero relativamente corto (3–4 meses)

Costa Rica:

Se observarán aumentos fuertes de inflación y combustibles, pero con corrección parcial posterior. La sociedad sufrirá golpe a sectores sensibles (agro, transporte), pero sin una recesión prolongada.

Guatemala:

Aumentos fuertes pero acotados en combustibles. Los ajustes de precios en alimentos y servicios se verán con impacto, pero con margen para que el gobierno amortigüe parte del impacto (subsidios temporales y programas sociales).

Y, ¿si el conflicto se profundiza?, hablemos la próxima semana.

Libre emisión del pensamiento.

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