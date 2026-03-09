La era de la desconfianza

Punto de vista

A falta de una palabra mejor, lo que estamos viviendo no es solo desconfianza, es misantropía, no como un odio explícito hacia el ser humano, sino algo más silencioso: la desconfianza hacia el otro.

Durante décadas, la confianza fue el centro de la vida pública. Se podía desconfiar de un gobierno, de un político o de una ley, pero no del sistema en su conjunto. Hoy esto, a mi entender, se ha roto.

La desconfianza en las instituciones ya no es percepción, es un dato.

Estudios recientes muestran una caída sostenida de la confianza tanto en las instituciones democráticas como en la propia idea de representación. En Estados Unidos, por ejemplo, apenas un tercio de la población afirma que “la mayoría de las personas es confiable”, una cifra que no ha logrado recuperarse en más de cinco décadas (Pew Research Center, Americans’ Trust in One Another, mayo 2025).

A escala global, informes de Naciones Unidas hablan directamente de una crisis de confianza que atraviesa gobiernos y sistemas judiciales (United Nations University – UNUWIDER, Trust in a Changing World: Social Cohesion and the Social Contract in Uncertain Times, World Social Report, 2024).

Cuando la confianza se debilita, la democracia deja de percibirse como un espacio de mediación o de encuentro. En ese contexto, dos salidas se vuelven atractivas: el poder concentrado, que promete orden sin diálogo, con ejemplos que abundan en la región, y la del Estado ausente, que deja a cada cual librado a su suerte. El autoritarismo y el abandono son, en definitiva, respuestas al mismo factor: la desconfianza.

El problema se hace más grande porque no se trata solamente de la pérdida de confianza, sino de su normalización. El Edelman Trust Barometer muestra que una mayoría significativa de personas en el mundo siente agravio hacia gobiernos, empresas y élites, y que esa sensación legitima actitudes cada vez más agresivas. La desconfianza se va transformando en una identidad; me atrevería a llamarle un movimiento social.

Miremos ejemplos. En el plano internacional, la escalada del conflicto en torno a Irán exhibe un orden mundial donde la confianza ha dejado de ser un recurso. La diplomacia dejó de ser el punto de encuentro y los acuerdos se vuelven temporales, dando paso a la fuerza. Los que son llamados aliados estratégicos o las potencias menores actúan con cautela y la desconfianza es la lógica en la política internacional.

En América Latina, la erosión de la confianza institucional ya lleva años, dando lugar a democracias cada vez más débiles, de mera supervivencia. Los procesos electorales parecen ahora forzados, llevando a la captura de las instituciones, a un regreso pleno de la militarización de la seguridad y a la concentración de poder en liderazgos que prometen solamente orden y fuerza.

En el plano nacional, el escenario no es nada alentador. La desconfianza en Guatemala está a la orden del día y se vuelve visible incluso en los mecanismos diseñados para garantizar institucionalidad. Las elecciones de segundo grado, encargadas de renovar las más altas cortes y autoridades clave, se desarrollan en un clima de opacidad, intrigas, cuestionamientos y una profunda falta de credibilidad pública.

En otras palabras, el deterioro institucional no queda solamente en las casas presidenciales, en los congresos o en el sistema de justicia, sino que se va también filtrando en la vida cotidiana. La lógica sería esta: si nadie me representa, nadie me está cuidando o velando por mis derechos, si el sistema de justicia no me protege, que cada uno vea cómo sale. Y es ahí donde surge esta especie de misantropía.

Y regreso al mundo virtual y de las redes sociales, las cuales no crean la desconfianza en sí, pero la agrandan, porque premian la denuncia, la exposición, la indignación, la mentira y la desinformación antes que el diálogo o la escucha. Bueno, también se usan las redes para mentir: vidas que no son, relaciones que no son, felicidad de fachada. En esas redes, justamente, aprendemos que confiar es ser un completo ingenuo y que la traición es una forma de inteligencia, ¡vaya premio que nos llevamos!

Tal vez el verdadero signo de nuestro tiempo no sea el autoritarismo y el populismo que avanzan, sino la confianza que retrocede a pasos agigantados. Lo que me preocupa es que, si una sociedad ya no cree en los otros, difícilmente pueda imaginar un futuro compartido.

Tal vez el primer paso no sea recuperar la confianza, sino algo más incómodo: reconocer que la hemos perdido, hablarlo sin cinismo y revisar cómo la desconfianza se ha vuelto también una forma cotidiana de vincularnos y mirar al otro.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más de la autora.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado