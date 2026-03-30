La Excelencia Europea encuentra su cima

Anunciados los galardonados de los Premios Europa 2026

En una ceremonia que promete reunir a lo más granado del talento continental, la organización de los Premios Europa ha desvelado hoy la lista de personalidades e instituciones que serán honradas en su edición de 2026. Considerados por la crítica como «los máximos galardones europeos a la excelencia», estos premios reconocen, un año más, trayectorias profesionales y contribuciones excepcionales en todos los ámbitos del saber humano.

La elección de los nuevos galardonados, cuyo veredicto se ha mantenido en secreto hasta hace muy poco tiempo, subraya el carácter multicultural y transdisciplinar que define a estos premios con que se van a celebrar en Madrid. Fuentes cercanas al comité organizador han señalado a este corresponsal que la deliberación de este año ha sido particularmente reñida, reflejando la riqueza y diversidad del panorama creativo, científico y social de Europa, más de 800 candidatos.

Entre los premiados de este año se destacan figuras de un crisol de disciplinas es, precisamente, el sello de identidad de unos premios que buscan «tejer un mapa de la excelencia sin fronteras», según reza su filosofía.

La gala de entrega, que se celebrará en un emblemático enclave de la capital española, se perfila ya como uno de los eventos sociales y culturales más destacados de la próxima temporada. No solo se reconocerá el mérito individual, sino que también se celebrará el poder transformador del conocimiento y la creación en una Europa en constante evolución.

Con esta nueva edición, los Premios Europa consolidan su posición como un observatorio privilegiado del talento, recordándonos que, en la diversidad y la búsqueda de la excelencia, reside una de las mayores fortalezas del viejo continente.

Los galardonados de este año son los siguientes :

María Casado, Diego Losada , Ainara Delpon García, Carlos Latre , Mireia Martínez Castillo , Fernando Alonso Barahona, Rafael Amargo, Garbiñe Salaberría, Fran Triguero , Marisol Morales , Esteban Ventura ,Lina Lavín, Luz López Arnau , Francisco Sánchez Martín , Elsa Antonia Mateo Díaz, J. Francisco Guerrero López , Nuria Díaz-Rullo , LAPA creativa, Ima & Lolo, Íñigo Echávarri , Mapy , Teresa Heras , Pierre d’Argyll , Ana Sancho Pérez , Tony Casla , Rosa Ramos Losantos , Carlos Alcázar Rodríguez-Patiño , Tarek , Laia Grassi, Ademar Flores Martínez, Emilia Fernández García , Eddie, (Edgar Pinto) , Gemma Oreto Botella González , Ana Hurkova , Manu Sánchez, Ana López , Ángel Ostáriz , Daniela Vallejo Capitán, Judith Melina Chinche , Arianna Serafimovski, Queralt Ruiz .

En esta ocasión la Artista invitada de este año sera la soprano Vanessa Cera , destacada artista y que es CEO y fundadora de Opera Urbana.

Enlace del video:

https://drive.google.com/file/d/1wE-yY9bReeNZwUTrckWH5T4Qg4080TDO/view?usp=sharing

En palabras del Killa Tedesqui, CEO y Directora de los Premios Europa:

«Cuando el ruido del mundo intenta dividirnos, los Premios Europa 2026 alzan la voz para recordarnos lo que realmente somos: una comunidad que late al ritmo del conocimiento, la cultura y la paz. En estos tiempos de sombras, ser excelente es un acto de rebeldía. Los Premios Europa 2026 son la luz que ilumina a quienes, con su obra, nos demuestran que otro mundo no solo es posible, sino que ya está en marcha.«

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