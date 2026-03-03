La guerra es real, pero la paz sigue siendo posible

Fectiva

El mundo vuelve a mirar hacia Medio Oriente con una mezcla de temor e incertidumbre. Las tensiones que durante años se sostenían entre negociaciones fallidas y advertencias diplomáticas han cruzado el umbral de la confrontación abierta. Pero antes de reducir esta crisis a simples bandos o consignas ideológicas, es necesario comprender el núcleo real del problema.

Durante décadas, Irán ha mantenido un programa nuclear que genera profunda alarma internacional. Aunque afirma fines civiles, su negativa a permitir una supervisión plena y sus constantes roces con organismos internacionales han minado la confianza global. En un mundo donde la proliferación nuclear puede desestabilizar regiones enteras, la falta de transparencia no es un detalle técnico: es un riesgo directo para la seguridad mundial.

A esto se suma un factor que agrava el escenario. Irán ha financiado y respaldado a diversos grupos armados en la región —como Hezbolá en Líbano y milicias en Siria, Irak y Gaza— que han ejecutado ataques contra Israel. Para Israel y Estados Unidos, esto no es un temor lejano; es una amenaza constante, visible y dolorosamente real.

Israel, un país pequeño rodeado de actores hostiles, no puede ignorar la combinación de retórica agresiva, apoyo a milicias y potencial desarrollo nuclear. Para Estados Unidos, que mantiene bases y alianzas en la zona, un Irán nuclear alineado con grupos radicalizados representaría un riesgo geopolítico de alto impacto.

Las naciones tienen derecho a protegerse. La seguridad nacional no es un capricho; es una responsabilidad. Pero reconocer el peligro no significa aceptar que la guerra abierta sea la única vía. La historia enseña que cuando la reacción se acelera sin prudencia, el costo lo pagan los civiles. Y también enseña que las guerras que comienzan “limitadas” difícilmente permanecen así.

Los conflictos regionales rara vez se detienen solos. Se expanden. Arrastran aliados. Desestabilizan economías. Profundizan resentimientos que luego tardan décadas en sanar.

Por eso es vital recordar una verdad que a veces se pierde en el ruido político: un régimen no es su pueblo. Los ciudadanos iraníes no son responsables de las decisiones de su liderazgo. Los civiles israelíes o estadounidenses tampoco lo son de cada acción de sus gobiernos. En tiempos de crisis, esta distinción es un acto esencial de humanidad.

Si el mundo considera —correctamente— que la expansión nuclear sin supervisión es peligrosa, entonces la respuesta debe unir presión internacional, diplomacia rigurosa y mecanismos verificables de control. La fuerza puede frenar por un momento; pero solo la diplomacia puede estabilizar.

Aquí es donde la sabiduría espiritual ofrece una advertencia atemporal. La tradición bíblica recuerda que la justicia sin misericordia se convierte en crueldad y que la fuerza sin sabiduría deriva en destrucción. El mismo texto que algunos citan para anticipar guerras, declara también: “Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.”

Pacificar no significa rendirse. Significa interrumpir la lógica de la destrucción. Crear espacio para el diálogo aun cuando la pólvora está reciente. Reconocer que cada vida —iraní, israelí, estadounidense— posee una dignidad que ninguna bandera puede borrar.

La verdadera fortaleza de una nación no se mide solo en su capacidad de golpear, sino en su capacidad de detenerse antes del abismo. La historia honra más a los líderes que evitaron una catástrofe que a los que demostraron su poder.

Hoy el mundo necesita contención estratégica, presión diplomática coordinada y una pausa valiente que evite que esta crisis se convierta en una guerra prolongada e incontrolable. La paz no es ingenuidad. Es la decisión más difícil en tiempos de ira.

La seguridad no se logra solo eliminando amenazas, sino reduciendo las condiciones que las producen. Aún estamos a tiempo de exigir un cese al fuego. Aún es posible abrir canales de negociación. Aún podemos demostrar que la fuerza puede someterse a la sabiduría.

Que este momento no sea recordado como el inicio de una espiral irreversible, sino como el instante en que las naciones entendieron que proteger la seguridad también implica proteger la humanidad.

Porque ninguna victoria militar compensa la pérdida innecesaria de vidas. Y la paz —aunque difícil— siempre será la decisión más valiente.

Libre emisión del pensamiento.

