La guerra que nunca terminó (Primera parte)

El patrón latinoamericano

¿Cuándo termina realmente una guerra? No cuando se firman los acuerdos de paz ni cuándo los fusiles quedan en silencio, sino cuando el bando derrotado renuncia también a la batalla por el poder. En América Latina esa renuncia nunca ocurrió. Lo que cambió fue el campo de batalla: de la selva y la montaña al tribunal, al expediente judicial, a la ONG financiada desde Bruselas o Washington. Antonio Gramsci, el filósofo marxista italiano que reflexionó desde su celda sobre cómo conquistar el poder sin disparar un solo tiro, habría reconocido en este proceso la aplicación casi textual de su teoría de la hegemonía cultural. La izquierda latinoamericana, incapaz de vencer militarmente a los Estados que combatió, encontró en la llamada justicia transicional una continuación perfecta de la confrontación por otros medios.

Conviene entender algo antes de continuar: la justicia transicional, en su concepción original, tiene un propósito legítimo. Cerrar heridas, esclarecer la verdad, reparar a quienes sufrieron, construir garantías de no repetición. Nadie con sentido moral puede oponerse a esos objetivos en abstracto. El problema surge cuando se examina cómo se implementa este sistema en la práctica, quién lo controla, a quién beneficia, a quién castiga y, crucialmente, a quién excluye. Porque lo que revelan los datos de Argentina, Perú, Chile, Colombia y El Salvador no es un proceso de justicia bilateral y equilibrado, sino una maquinaria selectiva diseñada para condenar a un bando y eximir al otro. Eso no es justicia. Es la continuación de la guerra por medios jurídicos.

El marco conceptual que permite entender este fenómeno lo ofrece el propio Gramsci en sus Cuadernos de la cárcel. El filósofo italiano argumentó que la hegemonía cultural —la capacidad de un grupo para imponer su visión del mundo como sentido común— constituye el terreno decisivo de la lucha política en sociedades donde la violencia abierta resulta imposible o contraproducente. Quien controla el relato histórico, quién define quién es víctima y quién es verdugo, quien administra las nociones de justicia y legitimidad, ese actor ejerce un poder que ningún ejército puede garantizar a largo plazo. Aplicado al contexto latinoamericano, este diagnóstico es devastadoramente preciso: las guerrillas que no tomaron el poder con las armas lo están tomando, pacientemente, desde las comisiones de la verdad, los organismos de derechos humanos y los tribunales internacionales.

Los números son elocuentes y su elocuencia no permite evasión. En Argentina existen más de 800 procesos activos contra militares, con centenares de detenidos preventivos, mientras que Montoneros y el ERP —responsables documentados de secuestros, atentados y ejecuciones— no enfrentan persecución judicial sistemática comparable. En Chile, más de 250 personas cumplen condenas por crímenes de la dictadura de Pinochet; los responsables de violencia insurgente del mismo período permanecen, en su gran mayoría, fuera del alcance penal. En Perú, la Comisión de la Verdad y Reconciliación atribuyó el 54% de las violaciones de derechos humanos a Sendero Luminoso y el MRTA, pero la movilización judicial y mediática se concentró desproporcionadamente en agentes del Estado. En Colombia, ex comandantes de las FARC acceden a sanciones alternativas sin prisión convencional mientras militares acusados enfrentan procesos ordinarios con penas privativas de libertad. ¿Se da cuenta? No es un patrón accidental. Es una política.

Los mecanismos que producen esta asimetría no son misteriosos. En primer lugar, la doctrina de la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad se aplica de manera selectiva: torturas y desapariciones cometidas por agentes estatales son perseguibles décadas después, mientras actos similares perpetrados por insurgentes quedan bajo tipos penales comunes sujetos a prescripción, o son directamente amnistiados en los acuerdos de paz. En segundo lugar, la distinción entre «delitos políticos» amnistiables y crímenes graves no amnistiables opera consistentemente en favor de los insurgentes: secuestros, extorsiones y ejecuciones guerrilleras son categorizados como delitos conexos al conflicto político, mientras actos de represión estatal son elevados a la categoría de crímenes contra la humanidad. Desde una perspectiva jurídica estricta, esta distinción no resiste análisis: el crimen de secuestro no se vuelve menos grave porque lo cometa un grupo que dice combatir la injusticia social.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido instrumental en consolidar esta asimetría. Su jurisprudencia ha servido como palanca para declarar inconstitucionales leyes de amnistía en Argentina, Chile, Perú y Uruguay, reabriendo procesos penales décadas después. Es legítimo preguntarse si esa misma intensidad se aplica cuando los responsables son ex comandantes guerrilleros integrados hoy en partidos políticos y gobiernos de la región. La respuesta que ofrecen los hechos documentados es que no. Human Rights Watch, Amnistía Internacional y los organismos de Naciones Unidas denuncian sistemáticamente la impunidad de militares y ejercen presión constante por juicios. El mismo activismo, con la misma intensidad, respecto a la impunidad de ex insurgentes, brilla por su ausencia. Ante esta coyuntura, la pregunta que un analista honesto no puede eludir es la siguiente: ¿estamos ante un sistema de justicia universal, o ante un sistema de presión política con apariencia jurídica?

Desde una perspectiva económica, el sistema de resarcimiento que complementa estos procesos ha generado una industria con incentivos propios. Bufetes legales y organizaciones no gubernamentales especializadas en derechos humanos obtienen financiamiento de cooperación internacional para acompañar víctimas, litigar casos y producir informes. Ese financiamiento paga estructuras organizativas cuya supervivencia depende de la continuidad del conflicto narrativo: a mayor victimización documentada, mayores recursos disponibles. El cierre exitoso del proceso transicional —la reconciliación lograda, el conflicto superado— es el único escenario que destruye ese modelo de negocio. Por tanto, no se promueve.

El cuadro completo es el de una estrategia coherente y de largo plazo con nombre propio en el pensamiento político: la conquista del poder simbólico que Gramsci teorizó y que la izquierda latinoamericana aprendió a ejercer por la vía institucional. La definición de víctima determina la narrativa del conflicto; la narrativa del conflicto determina la legitimidad de las instituciones presentes; esa legitimidad, a su vez, define el horizonte político futuro. Es una cadena de poder que no requiere ejércitos. La izquierda latinoamericana, que no pudo conquistar ese horizonte desde la montaña, lo está construyendo pacientemente desde los organismos de derechos humanos, los fondos de cooperación internacional y los sistemas de justicia transicional que administra. Este es el patrón regional. Pero los patrones se comprenden mejor cuando se examinan con nombres propios, con programas específicos y con consecuencias que siguen activas hoy.

La guerra cultural no requiere victorias militares, solo el control de las instituciones que definen lo que fue justo y lo que fue crimen. Hay un caso donde ese sistema puede diseccionar con particular nitidez: sus mecanismos concretos, sus beneficiarios identificables, su presupuesto público y su aplauso internacional. Ese caso es Guatemala, y será el tema de la siguiente entrega.

Continuará…

