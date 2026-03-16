La Soberanía Empieza por el Conocimiento (Cuarta Parte)

Zoon Politikón

Serie América Latina ante el nuevo orden geopolítico

El subsuelo que Guatemala no controla

Remesas, dilema Taiwán-China, fragmentación centroamericana: Guatemala enfrenta el nuevo orden geopolítico sin capacidad de negociación autónoma: atrapada entre dependencia de remesas estadounidenses, dilema Taiwán-China, y fragmentación centroamericana. Pero señalé una vulnerabilidad aún más profunda: Guatemala no solo carece de poder de negociación, sino que desconoce qué tiene para negociar porque los datos sobre sus recursos estratégicos permanecen opacos, fragmentados o inaccesibles. Esta opacidad no puede reducirse a un simple accidente administrativo: es un patrón estructural de países en zonas de influencia donde potencias externas históricamente han tenido más interés en conocer —y controlar— el subsuelo ajeno que los gobiernos locales. Cuando un país no sabe con certeza qué yace bajo su territorio, termina negociando a ciegas con actores que sí poseen esa información.

Guatemala posee recursos estratégicos cuya magnitud real desconoce oficialmente. Tiene abundancia de agua raramente reconocida como activo geopolítico del siglo XXI. Con 38 cuencas hidrográficas, precipitación anual entre 2,000 y 4,000 milímetros, ríos como el Usumacinta y el Motagua, y acuíferos subterráneos en Petén cuya magnitud completa aún no se ha mapeado públicamente, Guatemala posee recursos hídricos exponencialmente más valiosos conforme el cambio climático agudice escasez global. Mientras el Medio Oriente tiene menos de cien metros cúbicos de agua renovable per cápita, Centroamérica supera los dos mil. Cuando la sequía en Panamá ya afecta operaciones del Canal y glaciares andinos se derriten aceleradamente, el agua guatemalteca es activo estratégico subestimado sistemáticamente.

Pero existe una contradicción geológica aún más significativa que pocos discuten abiertamente. Los campos petroleros mexicanos de Reforma y Campeche, entre los más productivos de América Latina, están ubicados en la misma cuenca sedimentaria del Cretácico que se extiende hacia el Petén guatemalteco sin interrupción tectónica mayor. Evaluaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos han identificado recursos técnicamente recuperables significativos en la cuenca transfronteriza que abarca Chiapas, Guatemala y Belice, en formaciones geológicas continuas: carbonatos del Cretácico, Paleoceno y Jurásico en trampas estructurales asociadas a movimientos salinos que no reconocen fronteras políticas. Pozos de alta productividad en Campeche han explotado comercialmente estas mismas formaciones durante décadas.

Sin embargo, mientras México produce cientos de miles de barriles diarios de ese sistema petrolero, Guatemala produce oficialmente menos de 10,000 barriles diarios de campos descritos consistentemente como «pequeños» o «marginales» sin explicación geológica satisfactoria publicada. Continuidad geológica no equivale automáticamente a continuidad de productividad; pero sí vuelve ineludible la pregunta sobre por qué el Estado no dispone de una caracterización pública y moderna del potencial del Petén. Esta disparidad en producción entre áreas geológicamente continuas plantea interrogantes que merecerían estudios públicos más detallados.

Estimaciones privadas han sugerido reservas potenciales en Guatemala entre 750 millones y más de mil millones de barriles, con análisis que ubican al país en provincias sedimentarias globalmente asociadas a grandes acumulaciones de hidrocarburos. Pero estas cifras nunca se han verificado públicamente mediante exploraciones sistemáticas del Estado con resultados transparentes. Guatemala operó durante décadas con concesiones petroleras que cobraban regalías entre 1% y 20% según gravedad API, mientras Arabia Saudita, Venezuela o Noruega captan una proporción mucho mayor de la renta petrolera vía regalías, impuestos o participación estatal. Hoy, tras el cese reciente de operaciones de la principal concesionaria, el país enfrenta un dilema: reiniciar producción petrolera sin conocimiento consolidado del potencial real del subsuelo, o continuar sin explotación energética mientras carece de datos técnicos propios que permitan negociar nuevas concesiones en condiciones equilibradas. Los estudios geológicos generados permanecen como información confidencial o de acceso restringido, sin haberse integrado nunca en un inventario estatal público y verificable.

La opacidad se extiende a exploraciones pasadas sin respuestas satisfactorias. Elf Aquitaine y Getty Oil en décadas de 1980-1990 perforaron pozos a más de 4,000 metros, encontraron «pequeños volúmenes de petróleo y gas» en formaciones del Cretácico, y fueron abandonados sin que los resultados completos se integraran en una base pública consolidada de acceso estatal amplio. Entre 2003 y 2009, Entre Mares, subsidiaria de Goldcorp, exploró Jutiapa buscando oro, plata, níquel, cobalto y entre otros objetivos minerales. Seis años de exploración sistemática. Los datos generados no se consolidaron en reportes públicos accesibles. El proyecto fue archivado.

No es teoría conspirativa señalar que países en zonas de influencia rara vez controlan completamente el conocimiento de su subsuelo. Groenlandia ofrece precedente instructivo: Dinamarca mantuvo estudios geológicos sobre tierras raras con acceso restringido durante décadas, haciéndolos plenamente visibles solo cuando el entorno político los volvió estratégicos —cuando China presionó por acceso al Ártico y Trump manifestó interés en comprar Groenlandia por recursos minerales—. Guatemala no tiene estudios geológicos comprehensivos y públicos sobre la totalidad de sus recursos verificables independientemente. La información existe fragmentadamente —empresas multinacionales han explorado durante medio siglo— pero permanece dispersa entre archivos corporativos confidenciales, reportes gubernamentales incompletos de acceso restringido, o bajo restricciones por razones regulatorias, contractuales o de confidencialidad comercial que limitan disponibilidad pública de información estratégica.

Por tanto, Guatemala enfrenta vulnerabilidad que trasciende coyunturas políticas: un país que no controla información verificada sobre su propio subsuelo no puede negociar soberanamente con potencias que probablemente tienen estimaciones más precisas mediante estudios geológicos propios, imágenes satelitales de alta resolución, y acceso a datos corporativos que el Estado guatemalteco no posee o no puede consultar. No se trata de romantizar soberanía imposible. Se trata de reconocer que negociación implica conocimiento, y sin conocimiento verificado de qué tienes, cualquier negociación es asimétrica desde el inicio. Es probable que potencias con capacidad satelital y estudios propios dispongan de estimaciones más precisas que las que el propio Estado maneja públicamente. Y mientras Guatemala evalúa su posición diplomática frente a Taiwán o solicita cooperación externa, lo hace sin saber con certeza cuánto petróleo, gas, minerales o agua subterránea tiene realmente para ofrecer, proteger, o negociar.

La historia de Centroamérica está escrita con decisiones que otros tomaron por nosotros cuando no pudimos decidir informadamente. Esta vez no será diferente a menos que construyamos capacidad estatal de generar conocimiento verificable sobre nuestro territorio. Un país que negocia sin conocer con precisión el valor de su propio territorio no está ejerciendo soberanía: está renunciando a ella antes de sentarse a la mesa.

Continuará…

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