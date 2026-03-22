La Soberanía Empieza por el Conocimiento (Quinta Parte) 

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Serie América Latina ante el nuevo orden geopolítico

RECUPERAR EL SUBSUELO: LA SOBERANÍA EMPIEZA POR EL CONOCIMIENTO

Si Guatemala desconoce con precisión el valor real de su propio subsuelo, negocia en desventaja estructural porque desconoce con precisión el valor real de su propio subsuelo. No es un juicio ideológico ni una insinuación conspirativa. Es una regla elemental del poder: nadie puede defender lo que no conoce, y nadie puede negociar con equilibrio aquello cuya magnitud ignora. Un país que desconoce con precisión qué tiene bajo su territorio negocia desde la incertidumbre frente a actores que negocian desde la información.

Durante décadas, Guatemala ha discutido petróleo, minería, agua y recursos naturales desde posiciones ideológicas enfrentadas: unos hablan de expolio; otros de inversión; unos exigen nacionalización; otros reclaman apertura irrestricta. Pero en esa discusión se omite una pregunta más básica y más incómoda: ¿sabemos realmente, con datos verificables y propios, qué recursos existen, en qué volumen, con qué calidad y bajo qué condiciones técnicas son explotables?

La soberanía no es un concepto abstracto. Es capacidad de decisión informada. Y la decisión informada exige conocimiento técnico independiente.

El desafío no es retórico. Es técnico. Guatemala necesita un inventario geológico integral, sistemático y público, financiado con recursos nacionales y ejecutado bajo estándares internacionales de transparencia científica. No estudios parciales ni cartografía heredada de décadas anteriores, sino una actualización rigurosa del territorio completo: levantamientos sísmicos en zonas con potencial energético, estudios geoquímicos de formaciones sedimentarias, mapeo hidrogeológico exhaustivo de acuíferos estratégicos y digitalización centralizada de todos los datos disponibles.

Los países que han logrado convertir recursos en poder no improvisaron. Noruega no descubrió petróleo y luego pensó qué hacer; construyó una institucionalidad técnica robusta que le permitió entender con precisión el valor de su plataforma continental antes de negociar. Australia desarrolló un servicio geológico nacional que produce información abierta y verificable que fortalece su capacidad de atraer inversión en términos favorables. Canadá combina inversión privada con un aparato científico estatal que consolida conocimiento como activo estratégico.

Sin información propia, el Estado no decide; reacciona ante estudios que otros producen.

El problema no es que empresas privadas realicen exploración. Eso es normal en economías abiertas. El problema surge cuando la información técnica generada bajo concesiones permanece fragmentada, confidencial o de acceso restringido indefinido. Todo estudio realizado en territorio nacional bajo autorización estatal debería generar obligación de entrega completa de datos técnicos al Estado. La confidencialidad comercial puede tener un plazo razonable, pero no puede convertirse en apropiación permanente de conocimiento estratégico.

El conocimiento del subsuelo no es un detalle administrativo. Es patrimonio estratégico.

Sin una base de datos consolidada, auditada y accesible para los órganos de decisión, cualquier discusión sobre regalías, participación estatal o reformas contractuales se vuelve especulativa. Reformar sin conocer es tan imprudente como negociar sin información. Primero conocimiento; luego negociación; después reforma. El orden no es retórico: es técnico.

Guatemala tampoco puede ignorar que en el siglo XXI la competencia por recursos no se limita a minerales o hidrocarburos. El agua dulce, la estabilidad climática y la biodiversidad adquieren dimensión estratégica creciente. El país posee una riqueza hídrica considerable en comparación con regiones que ya enfrentan estrés extremo. Sin embargo, no existe un mapeo hidrogeológico nacional integral que permita comprender con precisión la capacidad real de recarga, vulnerabilidad y potencial de gestión sostenible de los acuíferos. En un escenario de cambio climático acelerado, esa información no es ambientalismo; es geopolítica.

La vulnerabilidad, entonces, no radica únicamente en cuánto recurso existe, sino en quién posee el conocimiento más preciso sobre él. Las potencias con capacidad satelital avanzada, servicios geológicos robustos y acceso a bases de datos corporativas globales pueden construir estimaciones sofisticadas sobre territorios donde el propio Estado carece de inventarios completos. La asimetría no es necesariamente producto de mala fe; es resultado de la diferencia de capacidades. Pero el efecto es el mismo: quien sabe más negocia mejor.

Centroamérica ha demostrado dificultades para construir una integración política duradera. Sin embargo, la cooperación técnica no requiere unanimidad ideológica. La fragmentación política se debilita; la cooperación técnica se fortalece. El intercambio de información hidrogeológica, la realización de estudios sísmicos compartidos o la creación de plataformas regionales de datos estratégicos podrían fortalecer la capacidad negociadora del bloque sin necesidad de construir una unión política formal. Cinco países pequeños con información incompleta compiten entre sí; cinco países pequeños con información sólida pueden coordinar posiciones.

Recuperar soberanía sobre el subsuelo no implica cerrar la economía ni expulsar capital extranjero. Implica equilibrar la mesa de negociación. Las empresas negocian con modelos técnicos detallados. Las potencias negocian con estudios estratégicos de largo plazo. Los Estados débiles negocian con intuición y urgencia fiscal.

Guatemala puede seguir negociando bajo incertidumbre. O puede invertir en conocimiento propio y alterar la asimetría. El costo de producir información técnica independiente es significativamente menor que el costo de negociar mal durante décadas. Un estudio sísmico nacional cuesta menos que una década de regalías mal negociadas.

Porque en el nuevo orden geopolítico la soberanía no comienza con discursos ni con alineamientos diplomáticos; comienza con datos verificables. Conocer el valor real del territorio no es una opción política: es el primer acto de poder. La diferencia no es retórica; es estructural. Y las estructuras determinan el destino.

Libre emisión del pensamiento.

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