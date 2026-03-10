La venganza en contra de los militares en Guatemala y Latinoamérica 

La Otra Cara

Manipular la historia del Ejército de Guatemala la Institución mejor valorada por la sociedad guatemalteca antes, durante, y después del Enfrentamiento Armado Interno para socavar el orgullo, mística, y patriotismo de quienes portan su uniforme; ha sido la consigna. Las capturas en contra de Veteranos Militares en Guatemala -como en Latinoamérica- hacen recordar por qué se utilizó el término subversivo como sinónimo de terrorista cuando organizaciones marxistas asolaron la región y su característica principal fue utilizar la violencia y el engaño como medio para intentar hacerse del poder. Financiadas por la izquierda internacional, poseían estructuras complejas, clandestinas, y aparatos políticos de conducción, propaganda ideológica, y entrenamiento; además de una estructura armada para imponer a la población su ideología.

Tras ser derrotadas militarmente, mutaron sus estructuras a ONGs defensoras de derechos humanos, ambientalistas, ecologistas, y decidieron efectuar el más burdo y falaz montaje en contra distinguidos oficiales; y tribunales -de fuero especial- denominados de Mayor Riesgo fueron creados inconstitucionalmente para acompañar esta lucha político ideológica. Cuando la marxista Claudia Paz y Paz fue impuesta deliberadamente al frente del Ministerio Publico directivas específicas fueron emitidas para acusar a los Veteranos Militares agregando supuestos delitos de violencia sexual a todos los casos, y acusaciones espurias y fabricadas mediante delitos tipificados como imprescriptibles.

Por el contrario, para los agresores marxistas las miles de acciones terroristas realizadas en contra de la población guatemalteca no existen. Para algunos tribunales que conocen casos en contra de nuestros veteranos los terroristas hoy defensores de derechos humanos eran simplemente jóvenes idealistas y los casos de las verdaderas víctimas de todos los sectores sociales siguen abiertos pero inamovibles bajo risibles justificaciones. El término víctima del terrorismo nunca ha sido tomado en cuenta.

La juventud y el mundo desconocen los nombres de los muchos miles de víctimas de acciones terroristas que se produjeron durante 36 años. Los 8 tomos (de diez) presentados a la fecha de mi Compendio Histórico “Las Batallas por Guatemala” documentan los secuestros de empresarios, diplomáticos, militares, violaciones sexuales durante puestos de asalto en carreteras y tomas de poblaciones, asaltos y atentados con explosivos en contra de comercios y cámaras empresariales, embajadas, asesinato cobarde de embajadores y funcionarios civiles y militares extranjeros, campañas masivas de terror mediante el uso de explosivos, quema de buses urbanos y extraurbanos, destrucción de registros civiles (dejando a cientos de miles de guatemaltecos sin documentos de identificación) municipalidades y centrales eléctricas; además del incendio provocado de maquinaria para construcciones de carreteras y mantenimiento de la Dirección General de Caminos, voladura de puentes y asesinatos de miles de ciudadanos que se oponían a los facinerosos en las aldeas, caseríos, y cabeceras municipales. La quema de fincas y asesinatos de sus propietarios, la extorsión (heredada a los actuales pandilleros) denominada “Impuesto de guerra” que hizo quebrar a numerosos finqueros, etc. A los miles de afectados nunca se les ha reconocido como Víctimas del Terrorismo.

Luego de finalizada la lucha armada las estructuras terroristas mutaron sus métodos a la lucha política y necesitando de acciones de agitación, manipulación y demagogia ahora esta izquierda resentida y vengativa trata de conseguir a través de estos juicios, y por la vía política lo que no consiguieron con sus actos terroristas en contra del pueblo de Guatemala en su momento. Nuestra sociedad fue la protagonista del enfrentamiento que vivimos y sujeto de ese proyecto totalitario y se defendió a través de su brazo armado, el Ejército de Guatemala, que fue el principal actor defendiendo a nuestro país. Pero hoy en con la globalización y la distracción que han traído las nuevas tecnologías, la gente se olvida de los valores y principios que inspiraron a nuestras sociedades.

Como consecuencia de la Guerra Cultural gramsciana impuesta por la izquierda oenegera se pierden los valores familiares, la comunicación en las familias y los espacios vacíos dejados por los valores son ocupados por otros de distinto signo y la gente no sabe lo que está pasando, ni lo que pasó, lo cual es muy grave pues se olvida la historia, y se tergiversa la verdad.

Ingresé al instituto cívico militar Adolfo V. Hall Central a la edad de 12 años, siendo mi número de antigüedad 14-13, es decir, ocupe el treceavo lugar de la nómina de más de 200 adolescentes de la promoción número catorce que ingresamos a ese prestigioso centro de formación de oficiales de reserva del Ejército de Guatemala. Dura fue la etapa de formación luego de abandonar casi niño el cariño de mis padres y el calor de mi humilde pero muy digno hogar, pero me sometí al rigor de la vida militar con inmenso júbilo e ilusión. Luego de varios inolvidables años que marcaron para siempre mi vida mientras escuchaba con mucha atención las experiencias vividas por nuestros instructores en la lucha en contra de la primera oleada guerrillera que enfrentó nuestro país en la zona nororiental, leía con aprensión los impactantes reportajes de la revista LIFE y crónicas diversas sobre las guerras de conquista que los marxistas estaban desarrollando en Malaya en contra del Ejército británico, y Vietnam, Laos, y Camboya, luchando en contra del Ejército expedicionario norteamericano y sus aliados locales.

Para finales de los 60s parecía que todo el sudeste de Asia caería en manos de los marxistas. La amenaza se acrecentó cuando en esa misma época, Ernesto Guevara de la Cerna (El Che), pronunció en la Habana un fogoso discurso durante la reunión de los marxistas más connotados del mundo en la entente denominada Conferencia Tricontinental, en donde llamaba a crear “Dos, tres, muchos Vietnam” en Latinoamérica y el mundo.

La cobarde y sanguinaria emboscada de Sunzapote, departamento de Zacapa, en donde una patrulla militar atacada por sorpresa fue aniquilada por los terroristas y los cadáveres de nuestros soldados fueron mancillados y quemados; el asesinato cobarde en contra del embajador de los Estados Unidos -el recordado diplomático John Gordon Mein- cuando fue ametrallado por la espalda por un grupo terrorista dirigido por Percy Jacobs (s) Canción, célula dentro de la cual se encontraba Enrique Paz y Paz, padre de la ex Fiscal General de la república Claudia Paz y Paz Bailey, cuyos integrantes anteriormente habían asesinado a varios militares norteamericanos héroes de Vietnam que se encontraban asignados al grupo militar de la embajada estadounidense; más el secuestro y posterior asesinato a sangre fría del embajador de la república de Alemania el distinguido diplomático Conde Karl Von Spreti, a cuyo funeral asistí a efectuar valla de honor siendo alumno del Adolfo V. Hall y pude presenciar el dolor inconmensurable de sus familiares venidos desde Europa; me decidieron a ingresar a la gloriosa Escuela Politécnica para poder participar como Oficial del Ejército en la lucha en contra del terrorismo ateo.

Al final de la década de los setentas del siglo XX nuestro país había sido sometido al más feroz embargo de armas, equipos y municiones por la administración Carter, (Jimmy Castro le llamábamos nosotros) que dando un viraje a la política internacional de los Estados Unidos cerraba los ojos al pasado obviando sus guerras y el sacrificio de sus veteranos que eran vistos como un mal necesario que debían ocultar ante los ojos de la izquierda mundial, a la que pretendían aproximarse mediante una nueva bandera de lucha política, “los derechos humanos”, para restar fuerza a la influencia de la desaparecida Unión Soviética en los países tercer mundistas, sacrificando sin inmutarse a quienes habían habíamos combatido a su lado la guerra fría. Nuestro pequeño Ejército se vio de esa manera abandonado a su suerte y solo pudo encontrar apoyo en nuestros tradicionales aliados Israel y Taiwán.

Se iniciaba con fuerza la segunda oleada guerrillera en contra del Estado de Guatemala, esta vez, deberíamos enfrentar no a una, sino a cuatro organizaciones terroristas entrenadas y armadas por Cuba, Vietnam, y Libia, entre otras. Las formaciones guerrilleras aparecieron acompañadas por un vigoroso movimiento de masas, mucho mejor equipadas y con una imprevista logística.

Como comandante de pelotón y posteriormente de compañía recorrí todo el territorio de la Patria. Las fatigas y desgaste al desplazarnos sin medios aéreos y apoyados por una raquítica logística fueron acompañadas por el impacto de ver caer a nuestro lado a compañeros y subalternos cuando nuestras escasas unidades se movían de un lugar a otro de la geografía nacional, recomponiendo en base a nuestras experiencias adquiridas, nuestra doctrina, estrategia y tácticas; sin tregua ni descanso, mediante operaciones continuadas y extendidas para poder frenar la ofensiva terrorista envalentonada por la caída del gobierno nicaragüense. Nuestra fuerza regular era igualada por la de las cuatro organizaciones y superada antes de 1982, diez veces, por la fuerza irregular del oponente, que ante el vacío de presencia del Estado en el Altiplano, obligaba a las poblaciones a involucrarse con ellos o ser aniquiladas.

