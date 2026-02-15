Mayo 2026: El Rubicón Institucional III

La Batalla Judicial que Definirá una Generación

En cuatro meses, Guatemala renovará su Corte de Constitucionalidad. Este no es un trámite administrativo; es el momento en que se decidirá quién interpretará la Constitución durante la próxima década. Quien controle la CC controlará la definición de propiedad privada, la validez de las elecciones, los límites del poder ejecutivo y la libertad económica. En Roma, quien controlaba los tribunales controlaba la República. En Guatemala 2026, la ecuación no ha cambiado.

La renovación de mayo de 2026 representa el punto de no retorno para el país. No es comparable en método al caso salvadoreño —Guatemala no tiene supermayoría legislativa que pueda destituir magistrados a voluntad— pero sí es comparable en consecuencias. La Corte de Constitucionalidad no solo resuelve disputas legales; define el marco constitucional dentro del cual operan todos los actores políticos y económicos. Una CC técnica comprometida con la libertad económica puede estabilizar las instituciones y atraer inversión mediante certeza jurídica. Una CC capturada por facciones ideológicas o criminales acelerará la fuga de capitales y la fragmentación institucional mediante interpretaciones constitucionales diseñadas para servir intereses particulares.

Moisés Naím identifica un patrón en los autócratas modernos: no rompen la legalidad de forma burda como los golpes de Estado del siglo XX; utilizan maniobras normativas de apariencia legal. Parecen técnicas, se justifican en nombre de la eficiencia o la lucha contra la corrupción, pero su efecto estructural es reducir sistemáticamente los controles institucionales. El caso salvadoreño de 2021 ilustra cómo se puede vaciar la República sin clausurarla formalmente. La Asamblea controlada por Nuevas Ideas destituyó a la Sala de lo Constitucional completa en una sesión legislativa nocturna. Formalmente, todo siguió los procedimientos; materialmente, se eliminó el principal contrapeso al poder ejecutivo.

La batalla por la CC guatemalteca no seguirá ese método porque las condiciones institucionales son diferentes. Guatemala no tiene una supermayoría legislativa afín al ejecutivo que pueda modificar la composición judicial por voluntad política. El proceso de selección es más complejo, involucrando múltiples actores: la Corte Suprema de Justicia, el Congreso, el Colegio de Abogados, la Universidad de San Carlos y las universidades privadas. Esta complejidad debería ser una protección, pero en la práctica se convierte en una vulnerabilidad porque cada uno de estos actores puede ser capturado o presionado individualmente.

La captura moderna de cortes no requiere mayorías legislativas abrumadoras. Requiere control de los procesos de selección mediante lo que podríamos llamar arquitectura normativa ad hoc: reglas aparentemente técnicas que filtran candidatos según criterios que favorecen a determinadas facciones. Por ejemplo, requisitos de experiencia específicos que excluyen a ciertos perfiles profesionales, comisiones de postulación cuya composición garantiza resultados predeterminados, o procedimientos de impugnación que permiten vetar candidatos inconvenientes. Todo esto se ejecuta bajo apariencia de legalidad estricta, cuando en realidad es ingeniería institucional para obtener resultados políticos específicos.

Guatemala ha experimentado esta arquitectura normativa en años recientes. Los procesos de selección de magistrados han sido progresivamente capturados mediante controles informales que no requieren modificar la ley, sino simplemente controlar a los actores que la aplican. Las comisiones de postulación han sido infiltradas por operadores que responden a intereses específicos. Los procedimientos de impugnación se han usado para eliminar candidatos técnicos bajo pretextos legales que son formalmente correctos, pero sustancialmente arbitrarios. El resultado es que los magistrados que finalmente llegan a las cortes no necesariamente representan excelencia jurídica, sino que sobrevivieron filtros políticos sucesivos.

La composición de la CC que resultará del proceso de mayo 2026 determinará cinco dimensiones críticas para el futuro nacional. En primer lugar, la interpretación de la propiedad privada: una CC técnica la protegerá como derecho fundamental inviolable; una CC ideologizada puede subordinarla a consideraciones de «función social» que justifiquen expropiaciones o limitaciones arbitrarias. En segundo lugar, el alcance del poder ejecutivo: la CC definirá si el presidente puede gobernar mediante estados de excepción permanentes o si debe someterse a controles institucionales estrictos. En tercer lugar, la validez electoral: la CC será el árbitro final de disputas electorales, determinando qué candidaturas son válidas y qué resultados son legítimos. En cuarto lugar, la libertad económica: interpretará si el Estado puede regular arbitrariamente la actividad empresarial o si existe un espacio protegido de libertad contractual. En quinto lugar, los límites territoriales de la soberanía: determinará cómo se resuelven conflictos sobre control territorial, particularmente relevante dado el caso de Belice pendiente en la Corte Internacional de Justicia.

Cuatro variables determinarán el resultado del proceso de selección. La primera es la presión internacional: organismos multilaterales y gobiernos extranjeros pueden influir mediante declaraciones públicas, condicionalidad de financiamiento o amenazas implícitas. Esta presión puede ser positiva si defiende magistrados técnicos, o negativa si promueve agendas ideológicas específicas. La segunda variable es la cohesión del sector privado organizado: si las cámaras empresariales actúan coordinadamente, pueden ejercer presión efectiva para asegurar magistrados que garanticen certeza jurídica y libertad económica. Si están fragmentadas, su influencia será nula. La tercera variable es el control de las comisiones de postulación: quien logre infiltrar o presionar a las comisiones que preseleccionan candidatos controlará efectivamente el resultado final. La cuarta variable es la opinión pública movilizada: si grupos de presión logran generar escrutinio público transparente del proceso, los operadores políticos enfrentarán presión por manipulaciones evidentes.

Los escenarios post-mayo son claros. Si la CC queda compuesta por magistrados técnicos comprometidos con la interpretación constitucional que protege libertades fundamentales, Guatemala tiene posibilidad de estabilizar sus instituciones y generar certeza jurídica que atraiga inversión. El escenario de contención pragmática se vuelve viable porque existirá un árbitro institucional confiable. Sin embargo, si la CC es capturada por facciones ideológicas o criminales mediante el proceso de selección, el país entrará en fase de fragmentación acelerada. La fuga de capitales se intensificará porque los inversionistas no confiarán en que sus derechos de propiedad sean respetados. Las disputas políticas se judicializarán aún más porque cada facción buscará usar la CC como arma contra sus adversarios. Y la legitimidad del Estado de Derecho colapsará porque la población percibirá que la justicia constitucional responde a intereses particulares en lugar de principios universales.

El caso salvadoreño demuestra que las cortes capturadas pueden legitimar cualquier concentración de poder. La nueva Sala de lo Constitucional salvadoreña declaró constitucional la reelección presidencial que la Constitución prohibía explícitamente mediante cláusula pétrea. Declaró constitucional el régimen de excepción que lleva tres años vigente cuando debía ser temporal. Declaró constitucional la detención sin debido proceso. Todo esto bajo apariencia de razonamiento jurídico sofisticado que en realidad es racionalización de decisiones políticas predeterminadas. Guatemala debe aprender de este ejemplo: una vez que las cortes son capturadas, pueden legitimar cualquier erosión institucional bajo fachada de legalidad estricta.

La experiencia hondureña muestra el costo de cortes débiles sin legitimidad. Los tribunales hondureños han sido sistemáticamente ignorados o capturados por el crimen organizado. Las sentencias judiciales no se cumplen porque no hay autoridad efectiva para hacerlas cumplir. Los magistrados son amenazados, sobornados o simplemente irrelevantes. El resultado es que el sistema de justicia no funciona como árbitro institucional sino como teatro legal donde se representa la comedia de la deliberación jurídica mientras el poder real opera completamente al margen de la ley. Guatemala se dirige hacia este escenario si permite que la CC de 2026 quede compuesta por magistrados sin autoridad moral, competencia técnica o independencia efectiva.

Guatemala tiene una ventana de cuatro meses para asegurar que los magistrados de mayo 2026 sean técnicos comprometidos con la libertad, no operadores políticos disfrazados de juristas. Después de mayo, las opciones se habrán reducido dramáticamente. El sector privado, la sociedad civil organizada y los guatemaltecos conscientes deben actuar ahora mediante escrutinio público transparente del proceso de selección, opinión pública informada, y presión coordinada sobre las comisiones de postulación. La alternativa es aceptar las consecuencias del silencio: una década de interpretación constitucional capturada que erosionará sistemáticamente las bases de la libertad económica y el Estado de Derecho. Roma nos enseñó que quien controla los tribunales controla la República. ¿Aprenderemos la lección, o la redescubriremos por experiencia propia?

