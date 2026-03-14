Ormuz: el cuello de botella más crítico

Zoon Politikón

El 28 de febrero de 2026 es ya una fecha de inflexión sistémica. Esa madrugada, los primeros misiles estadounidenses e israelíes impactaron sobre Teherán, Isfahan y Qom, y el orden internacional que habíamos dado por estable entró en una fase de reacomodo forzado. Es la descripción técnica de lo que ocurre cuando una operación militar de tal magnitud —casi dos mil objetivos atacados en cinco días, el líder supremo de una potencia regional asesinado, el Estrecho de Ormuz cerrado de facto— sacude simultáneamente los tres pilares del orden internacional: la arquitectura de seguridad global, el sistema energético mundial y las reglas del multilateralismo. Guatemala no tiene misiles ni portaviones. Exporta café y cardamomo y depende de millones de migrantes en Estados Unidos para sostener su economía. No es espectadora inocente de esta crisis. Es una de sus víctimas más vulnerables.

Conviene entender algo antes de hablar de consecuencias: el cierre del Estrecho de Ormuz no fue un bloqueo naval en el sentido clásico. Fue algo más sofisticado. Cuando la Guardia Revolucionaria Islámica declaró el Estrecho cerrado el 2 de marzo, las grandes aseguradoras marítimas retiraron la cobertura y Maersk y Hapag-Lloyd suspendieron operaciones en horas. El tráfico de buques cisterna cayó un 70% en las primeras 48 horas. Por el Estrecho de Ormuz transita cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del planeta. Cuando ese flujo se interrumpe, no hay economía en el mundo que no sienta el golpe.

En primer lugar, hay que mirar los números sin anestesia. El precio del petróleo Brent pasó de 72 dólares el barril el 27 de febrero a un pico de 95 dólares el 3 de marzo. Bajo el escenario de contención —el más optimista que manejan las principales instituciones financieras internacionales— ese rango de 85 a 95 dólares se mantendrá entre 18 y 24 meses. Si el conflicto escala, si Arabia Saudí o Turquía toman decisiones nucleares que ya están sobre la mesa, si China decide que su presencia naval en el Golfo debe convertirse en algo más que un despliegue simbólico, entonces hablamos de más de 120 dólares por barril durante una década. Los precedentes son elocuentes: el embargo petrolero de 1973 y la crisis de Suez de 1956 demostraron que cerrar un chokepoint energético puede reorganizar la economía mundial en cuestión de meses. Ormuz es, en términos de volumen y dependencia estructural, incomparablemente más crítico que cualquiera de esos dos casos. La estanflación de los años setenta no es un fantasma retórico. Es un manual operativo de lo que puede ocurrir cuando una sociedad llega sin preparación a un shock energético prolongado.

Desde una perspectiva centroamericana, la aritmética es brutal. Guatemala importa petróleo. No exporta un solo barril. Cada diez dólares que sube el precio del barril es un golpe directo sobre el costo del transporte, la electricidad, los fertilizantes y los alimentos. Los fertilizantes nitrogenados —urea y amoniaco— dependen del gas natural licuado para su síntesis; en la primera semana del conflicto, sus precios subieron entre un 40 y un 60%. Para un país donde la agricultura de subsistencia y la agroindustria exportadora siguen siendo el pilar de empleo rural, eso no es un ajuste técnico. Es una crisis alimentaria en gestación. La CEPAL ya proyecta inflación adicional de entre 6 y 10 puntos porcentuales para los importadores netos de energía en la región. El impuesto más regresivo que existe —la inflación— lo pagan siempre los que menos tienen.

Ante esta coyuntura, no nos engañemos con la ficción de que la geopolítica ocurre lejos y que nosotros podemos mantenernos al margen. América Latina está ya fracturada en dos bloques por este conflicto, sin necesidad de disparar un solo tiro. Los exportadores petroleros de la región —Brasil, México, Colombia, Guyana— capturan renta extraordinaria. Para los importadores netos —Centroamérica, el Caribe, Chile, Perú— la ecuación es la inversa: déficit comercial creciente, presión sobre las divisas, encarecimiento del crédito y deterioro fiscal. El BID proyecta depreciaciones cambiarias de entre un 10 y un 20% frente al dólar durante 2026 para ese grupo de países. En una economía donde las remesas representan el oxígeno de millones de familias, una devaluación de esa magnitud devuelve menos quetzales por cada dólar enviado desde el exterior.

En ese sentido, el debate que Guatemala debería estar teniendo no es si el ataque a Irán fue legítimo o ilegítimo. Ese debate pertenece a las cancillerías. El que nos corresponde es qué hace un país como el nuestro frente a un entorno estructuralmente más caro, más volátil y más inestable durante al menos los próximos dos años. La respuesta honesta es que llegamos a esta crisis sin haber resuelto ninguno de nuestros problemas estructurales: dependencia energética sin política de diversificación seria, agricultura vulnerable a los precios de insumos importados, sistema financiero con escaso margen fiscal, y una clase política que confunde gestión de crisis con declaraciones de prensa.

Por tanto, me parece intelectualmente deshonesto reducir este momento a una conversación sobre el precio de la gasolina. Lo que está en juego es más profundo. El Stimson Center —uno de los centros de análisis de seguridad más respetados en Washington— lo formuló con claridad el 3 de marzo: el mensaje que envía esta guerra es que los regímenes sin disuasión nuclear son vulnerables a un derrocamiento liderado por Estados Unidos. Arabia Saudí, Turquía y Egipto ya están en conversaciones que hace un año habrían sido impensables. Si en los próximos 12 a 24 meses uno o varios de esos países anuncia formalmente que reconsidera su adhesión al Tratado de No Proliferación, el mundo en que vivimos habrá cambiado de manera irreversible. El Tratado de Tlatelolco, que ha mantenido a América Latina como zona libre de armas nucleares desde 1967, enfrentará una presión normativa sin precedente. No es alarmismo. Es análisis.

Hay además una dimensión que pocas veces se menciona en el debate latinoamericano sobre esta crisis: el efecto sobre la migración. El shock económico en Centroamérica —inflación, desempleo, caída del poder adquisitivo— es un acelerador de flujos migratorios, y esos flujos se producen precisamente cuando Washington está más ensimismado en su aventura militar y menos dispuesto a negociar. La ventana de diálogo bilateral sobre remesas, estatus migratorio e inversión se ha cerrado temporalmente. No es una catástrofe, pero es una realidad que la diplomacia guatemalteca debe asumir con madurez.

¿Se da cuenta de lo que está en juego? Guatemala no puede cambiar la geopolítica del Golfo Pérsico. Pero sí puede —y debe— tomar decisiones inteligentes ahora: acelerar la diversificación energética, proteger la capacidad adquisitiva del sector agrícola, reforzar las coberturas financieras del Estado frente a la volatilidad cambiaria y hablar con honestidad a los ciudadanos sobre lo que viene. Las crisis de este tipo no castigan a quienes las provocan, sino a quienes no se prepararon para enfrentarlas. La pregunta es si somos capaces de tomar, ahora mismo, las decisiones que en condiciones normales siempre postergamos. Y si la respuesta es no, conviene al menos ser honestos al respecto: porque la historia no absuelve a quienes sabían y no actuaron a tiempo.

Libre emisión del pensamiento.

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