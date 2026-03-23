El Juzgado Segundo Penal dictó este lunes auto de procesamiento y prisión preventiva contra Pedro Duque, señalado como el presunto cabecilla de una estructura criminal que ejecutó un millonario desfalco en el banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

Tras varias jornadas de audiencia de primera declaración, el juzgador determinó que existen indicios suficientes para que Duque enfrente a la justicia por los delitos de estafa propia en forma continuada, asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

El modus operandi del fraude al CHN

La investigación, liderada por la Fiscalía contra el Crimen Organizado, detalla que la red operaba mediante la autorización de extrafinanciamientos de hasta Q400,000. Estos créditos eran otorgados a personas que no contaban con el perfil financiero requerido. Según el fiscal regional Keyver Sical, los integrantes de la estructura acompañaban personalmente a los supuestos clientes para retirar el dinero en efectivo inmediatamente después de su aprobación.

El desfalco, que asciende a aproximadamente 20 millones de quetzales, comenzó a gestarse a inicios de 2025 y fue detectado tras una denuncia interna de la propia institución bancaria el pasado 30 de octubre.

Vínculos bajo la lupa

El nombre de Pedro Duque ha cobrado relevancia no solo por el proceso judicial en el caso CHN, sino también por sus nexos políticos. Duque ha sido identificado como financista de figuras clave en el Legislativo, entre ellos el actual presidente del Congreso, Nery Ramos, y el diputado Luis Aguirre, lo que añade una capa de escrutinio público a este caso de alta sensibilidad por el uso de fondos en una entidad estatal.

El juzgado fijó un plazo para que el Ministerio Público concluya la investigación correspondiente, mientras el sindicado permanecerá en prisión preventiva para evitar el peligro de fuga u obstaculización a la verdad.

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