¿Por qué despojan a los adultos mayores de sus bienes?

Por: Katheryn Grau

En Guatemala, el despojo de bienes a los adultos mayores no es un accidente ni una excepción: es una práctica silenciosa, repetida y, en muchos casos, tolerada. No siempre ocurre con gritos ni violencia física; ocurre con firmas, con promesas, con sonrisas falsas y con el abuso de la confianza. Es un despojo que se disfraza de legalidad y se ejecuta, muchas veces, desde el propio núcleo familiar.

La razón principal es clara: la vulnerabilidad.

La vejez suele venir acompañada de enfermedades, dependencia, soledad y desconocimiento de trámites legales. Esa fragilidad no es protegida; es explotada. Adultos mayores son presionados para firmar documentos que no comprenden, inducidos a donar propiedades, a vender bienes por precios irrisorios o a otorgar poderes que luego se usan para despojarlos de todo.

El despojo no siempre llega de la mano de extraños. Con frecuencia proviene de hijos, sobrinos o cuidadores que prometen cuidado, atención o compañía. Promesas que se rompen en el momento exacto en que el bien cambia de nombre. El adulto mayor queda entonces sin patrimonio, sin apoyo y, en muchos casos, sin hogar. La traición no solo es económica; es moral.

¿Para qué se utilizan esos bienes?

Para beneficio ajeno, casas vendidas, terrenos explotados, rentas apropiadas, pensiones cobradas, herencias anticipadas. Mientras algunos financian lujos o negocios personales, el verdadero dueño enfrenta abandono, precariedad y humillación. El patrimonio de toda una vida se convierte en botín.

Este problema no puede reducirse a “conflictos familiares”. Es un fracaso social y estatal, por lo que la débil fiscalización de actos notariales, la lentitud judicial y la falta de controles reales permiten que estos abusos se repitan. A ello se suma el miedo de los adultos mayores a denunciar: temen quedarse solos, temen represalias o sienten vergüenza de señalar a su propia familia.

Despojar a un adulto mayor de sus bienes no es solo un delito patrimonial. Es una forma de violencia. Es negar dignidad, seguridad y respeto a quien ya se encuentra en una etapa de especial protección. Una sociedad que normaliza este abuso está renunciando a sus valores más básicos.

La pregunta incómoda es inevitable: ¿qué dice de nosotros como sociedad que permitamos que quienes lo dieron todo terminen despojados, olvidados y silenciados?

Proteger a los adultos mayores no debería ser un acto de caridad, sino una obligación moral y legal.

Es urgente fortalecer los mecanismos de protección, educar jurídicamente a la tercera edad y, sobre todo, recuperar el sentido de humanidad. Los bienes de los adultos mayores no son una herencia anticipada ni un premio por esperar su ausencia. Son el resultado de décadas de trabajo, sacrificio y esfuerzo.

Porque una sociedad se juzga, sin excusas, por la forma en que trata a sus adultos mayores.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más de la autora:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado