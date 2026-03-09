Conversemos Acerca De:

Cuando escucho o leo la palabra cuyo título hace referencia el artículo de hoy, lo primero que me viene a la mente es una canción cuyo nombre en inglés coincide: Feelings, y que, en mi juventud, en muchas ocasiones me hizo aflorar amores idílicos y platónicos, que hoy en día son o constituyen recuerdos maravillosos.

¿Y por qué se hasta ahora(ita) lo retomo? En conversación con una amiga (y aprovecho para mencionar que es una excelente profesional), hicimos referencia al término Feelings o sentimientos, como una competencia o habilidad blanda, a partir de un artículo vinculado al amor.

Por supuesto esa noche el sueño resultó difícil de conciliar, pero al amanecer dada la incertidumbre, necesitaba buscar una respuesta y nos dimos a la tarea mientras que el astro rey, trataba de darse a conocer ante nubes grises, que se resistían a darle espacio para iluminar la mañana, la relación amor-habilidades blandas.

Partí de la definición de esta última: «Son aquellos rasgos interpersonales que has desarrollado con el tiempo, como el comportamiento, su desempeño social, liderazgo y manejo emocional»

¿Ejemplos de habilidades o competencias blandas?

Comunicación efectiva y asertiva Trabajo en equipo Emprendedor (iniciativa) Organización Plantear preguntas Apoyo (colaboración) Automotivación Tomador de decisiones Apertura al cambio Innovador Resolución de problemas Creatividad Imaginación Conciliación (negociación o mediación) Escucha Autoconfianza Influencia Autogestión Ética

Al parecer, me voy acercando, pero veamos la definición de amor: «Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser». ¡Bingo!, la primera palabra: ¡Sentimientos…!

Acaso para lograr un amor real, duradero, mutuo, no se requiere de:

Comunicación efectiva y asertiva.

Creatividad.

Imaginación

Conciliación.

Escucha

Autoconfianza

Ética.

Colaboración

Y…hasta trabajo en equipo.

Al parecer y concluyo: «El amor y las habilidades blandas, una vez se encontraron y fueron felices».

Libre emisión del pensamiento.

