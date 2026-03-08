Un mundo en tensión

Fectiva

El momento geopolítico actual parece marcado por rivalidades crecientes entre grandes potencias, tensiones económicas, conflictos regionales y profundas divisiones internas. Es como si algo estuviera a punto de quebrarse.

Tras el final de la Guerra Fría, muchos imaginaron una era de cooperación global. Sin embargo, el escenario contemporáneo apunta hacia una competencia estratégica cada vez más intensa. Las relaciones entre Estados Unidos, China y Rusia definen buena parte del tablero internacional. No se trata solo de rivalidades militares: también hay disputas tecnológicas, control de rutas comerciales, influencia regional y liderazgo económico.

La guerra entre Rusia y Ucrania ha fracturado la seguridad europea. En Medio Oriente, las tensiones entre Irán, Israel y Estados Unidos mantienen a la región en alerta permanente. Y en Asia oriental, la situación en torno a Taiwán es considerada por muchos estrategas como uno de los puntos más sensibles del planeta.

Estos conflictos no constituyen una guerra mundial, pero sí escenarios donde los intereses de grandes potencias se cruzan, como ocurrió en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. No se trata de afirmar que un conflicto global sea inevitable, sino de reconocer que ciertos patrones históricos están reapareciendo.

A esto se suma un factor que suele encender la mecha: la economía. El aumento del costo de vida, las presiones inflacionarias y una desigualdad creciente nos hace pensar que el sistema ya no nos responde. Mientras algunas empresas tecnológicas alcanzan valoraciones históricas, familias enteras luchan por pagar vivienda, educación o atención médica. Este contraste alimenta frustraciones y erosiona la confianza en las instituciones.

La polarización política es otra señal preocupante. En muchas democracias, el debate público se ha convertido en un campo de batalla donde importa más destruir al adversario que construir soluciones. Cuando la política se convierte en guerra cultural permanente, los consensos desaparecen y las sociedades se vuelven ingobernables.

A ello se suma el fortalecimiento de corrientes nacionalistas. Aunque el nacionalismo puede fortalecer la identidad y la cohesión, cuando se combina con rivalidades internacionales intensas puede aumentar las tensiones entre Estados.

Y mientras tanto, el gasto militar global alcanza cifras récord. Las potencias modernizan sus fuerzas armadas, desarrollan nuevas tecnologías y fortalecen alianzas estratégicas. Los conflictos del futuro podrían incluir ciberataques, inteligencia artificial militar y confrontaciones en el espacio, donde los satélites se han vuelto infraestructura crítica. El conflicto de guerra ya no se libra solo en tierra: se libra en redes, satélites y algoritmos.

Sin embargo, hay una diferencia crucial con el pasado: las armas nucleares. Su sola existencia obliga a las potencias a competir sin cruzar ciertos límites. Y la interdependencia económica global hace que cualquier conflicto regional tenga repercusiones planetarias. Lo vimos con Ucrania: una guerra localizada alteró precios de energía, alimentos y mercados a miles de kilómetros. Lo estamos viendo con Medio Oriente: basta una escalada para que el comercio internacional tiemble.

Las grandes crisis rara vez aparecen de forma repentina. Suelen ser el resultado de tensiones acumuladas durante años. La historia no determina el futuro, pero sí ofrece advertencias. Comprender los patrones del pasado puede ayudarnos a actuar con mayor prudencia en el presente.

Incluso en medio de la incertidumbre, la historia demuestra que los periodos de mayor tensión pueden convertirse en momentos de reflexión y cambio. La responsabilidad no recae solo en los gobiernos: también corresponde a los ciudadanos exigir liderazgo responsable, promover el diálogo y defender los valores que sostienen la convivencia.

El Evangelio de Mateo contiene una advertencia sorprendentemente actual: “Oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin.” Más que un mensaje fatalista, estas palabras invitan a mantener la serenidad cuando el mundo parece sacudirse.

La humanidad ha atravesado épocas oscuras antes y, aun así, ha encontrado caminos de reconstrucción. La paz no es simplemente la ausencia de guerra: se construye cuando las naciones buscan justicia, cuando las sociedades defienden la dignidad humana y cuando los pueblos entienden que su futuro está inevitablemente entrelazado.

En un mundo en tensión, la esperanza sigue siendo una decisión. La historia demuestra que las civilizaciones pueden aprender, corregir y reconstruir incluso después de sus momentos más difíciles. Las decisiones que se tomen hoy no solo definirán el equilibrio global, sino también el tipo de mundo que heredarán las próximas generaciones.

