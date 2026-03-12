Escalada imparable: Diésel y gasolinas registran un nuevo y severo aumento en Guatemala

La crisis en los precios de la energía no da tregua al bolsillo de los guatemaltecos. Este 12 de marzo, las estaciones de servicio de todo el país amanecieron con tableros actualizados que reflejan un nuevo golpe a la economía: el diésel ha registrado un incremento drástico de Q2.00 por galón, liderando una tendencia al alza que ya suma varios episodios en lo que va del año.

El ajuste no solo afecta al transporte de carga y pasajeros; las gasolinas regular y superior también experimentaron aumentos significativos, consolidando una de las semanas más costosas para los conductores en el primer trimestre de 2026.

Radiografía de los nuevos precios (Corte al 12/03/2026)

La brecha entre las modalidades de servicio se ensancha, obligando a los usuarios a buscar opciones para mitigar el gasto. Así quedan los precios de referencia en la Ciudad de Guatemala:

En Modalidad de Autoservicio:

Gasolina Superior: Q34.99 (Subió Q0.90)

Q34.99 (Subió Q0.90) Gasolina Regular: Q33.99 (Subió Q1.40)

Q33.99 (Subió Q1.40) Diésel: Q35.29 (Subió Q2.00)

En Modalidad de Servicio Completo: Para quienes optan por la atención en bomba, los precios ya superan la barrera de los 36 quetzales en productos clave:

Gasolina Superior: Q36.19

Q36.19 Gasolina Regular: Q35.19

Q35.19 Diésel: Q36.49

Un impacto en cadena

El incremento de Q2.00 en el diésel es particularmente preocupante para los analistas económicos, ya que este combustible es el motor principal del transporte de mercancías y productos de la canasta básica. Este encarecimiento logístico suele trasladarse al consumidor final en los mercados y supermercados en cuestión de días.

Esta tendencia acumulativa responde a la volatilidad de los mercados internacionales, pero en el plano local, deja a los guatemaltecos con menos margen de maniobra financiera, sumándose a otros incrementos recientes en servicios digitales y de consumo básico.

