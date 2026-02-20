Fútbol sin fecha de caducidad: estrellas que brillaron después de los 25 

Los casos de Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lamine Yamal han elevado el listón para las nuevas generaciones. Hoy, si un futbolista no se ha hecho un nombre antes de los 22 o 23 años, muchos dudan de que pueda convertirse en estrella. Pero no siempre fue así. La casa global de apuestas 1xBet recuerda a aquellos jugadores que tardaron más en consagrarse como campeones, romper récords y convertirse en símbolos de época.

Jamie Vardy

La carrera de Jamie Vardy parece sacada de un cuento. En sus inicios jugaba en ligas semiprofesionales de Inglaterra mientras trabajaba en una fábrica. No fue hasta los 25 años cuando debutó con Leicester City, y apenas unas temporadas después conquistó la Premier League y estableció un récord histórico: 11 partidos consecutivos marcando gol. Vardy y Leicester City se convirtieron en sinónimo de milagro futbolístico. Pero el delantero no se detuvo ahí: en la temporada 2019-20 fue máximo goleador de la Premier League.

Hoy, con 39 años, sigue compitiendo al máximo nivel en la Serie A con Cremonese. Como en Leicester City, no incluye gimnasio en su rutina. Su longevidad se apoya en una dieta particular: tostadas con huevo en el desayuno, pasta al mediodía y carne en la cena. Y, por supuesto, su bebida energética favorita, que ocupa uno de los refrigeradores del centro de entrenamiento.

Didier Drogba

El marfileño empezó a llamar la atención a los 25 años, en la temporada 2002-03, cuando terminó séptimo en la Ligue 1 con el modesto Guingamp y marcó 17 goles. Después dio el salto a Marseille y más tarde a Chelsea, donde vivió el mejor periodo de su carrera.

En Londres, Didier Drogba ganó 13 títulos nacionales y la Champions League 2011-12. En la final ante Bayern Munich en el Allianz Arena, primero salvó a su equipo en el minuto 88 y luego convirtió el penal decisivo en la tanda. Aunque comenzó a jugar al máximo nivel a los 26 años, hoy es considerado uno de los mejores delanteros del siglo XXI.

Mohamed Salah

Parece que Mohamed Salah ha estado siempre en la élite, pero no fue así. En 2016, tras dos cesiones en la Serie A, entendió que no tenía futuro en Chelsea y se marchó definitivamente a Roma. En la capital italiana ganó confianza y dio un salto de calidad notable. Un año después, con 26 años, fue traspasado a Liverpool por 42 millones de euros.

Con los Reds, Salah fue máximo goleador de la Premier League en cuatro ocasiones, conquistó dos títulos de liga y la Champions League. Además, la leyenda de Liverpool Jamie Carragher lo definió como el extremo más sobresaliente en la historia de la Premier League.

Olivier Giroud

Cuesta creer que Olivier Giroud, máximo goleador histórico de la selección de Francia, debutara en Ligue 1 cuando estaba cerca de cumplir 24 años.

Tras dos temporadas brillantes en Montpellier, Giroud inició un recorrido por grandes clubes: Arsenal, Chelsea y Milan. En todos dejó goles memorables. Su espectacular gol de escorpión con Arsenal quedó para la historia; si no lo has visto, es momento de hacerlo. El punto más alto de su carrera llegó con el título del Mundial 2018 y la conquista de la Champions League con Chelsea.

Keylor Navas

Hasta los 27 años, Keylor Navas jugó en su país natal, además de pasar por Albacete y Levante en España. El costarricense pudo haberse quedado como un portero talentoso sin grandes títulos, pero el Mundial de 2014 cambió su destino. Fue una de las revelaciones del torneo y recibió la llamada de Real Madrid, donde ganó la Champions League en tres ocasiones. Luego llegaron Paris Saint-Germain y clubes menos mediáticos. Al final, acumuló 22 trofeos en Europa y se consolidó como uno de los mejores futbolistas de Centroamérica en la historia del fútbol.

