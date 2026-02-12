Batalla en el Estadio Mario Camposeco: Xelajú MC recibe a Marquense con el respaldo de 1xBet 

El fútbol guatemalteco siempre se vive con pasión, imprevisibilidad y un apoyo incondicional desde las gradas. El 15 de febrero, los aficionados disfrutarán de uno de los duelos más atractivos de la Liga Nacional: Xelajú MC vs Marquense. Un partido que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la temporada y que llega con la previa especial de 1xBet, patrocinador oficial de CSD Xelajú MC, que además ha preparado una oferta exclusiva para los fans.

Lo que este partido significa para Xelajú MC

En las primeras cinco jornadas del torneo, Xelajú MC solo ha conseguido dos victorias, un balance que sabe a poco para el actual campeón del Apertura 2024. Las aspiraciones del club son mucho más altas y, con una tabla muy apretada en el arranque del campeonato, ganar ante un rival de la parte baja parece una obligación.

La situación se complica aún más porque, a mitad de semana, el equipo deberá viajar a México para disputar el partido de vuelta de la CONCACAF Champions Cup frente a Monterrey. Tras el empate 1-1 en casa, a Los Superchivos les espera un desafío exigente ante un rival de jerarquía. Sin embargo, pase lo que pase en ese compromiso, Xelajú MC siempre cuenta con su gran fortaleza: su gente. Jugar en Quetzaltenango nunca es sencillo para ningún visitante.

A qué puede aspirar Marquense

Marquense ha sumado apenas 4 puntos en las primeras fechas y se encuentra solo 2 puntos por encima de Antigua GFC, que ocupa el último lugar. Aun así, Los Leones se caracterizan por su resistencia competitiva: en el Clausura, cuando han perdido, nunca lo han hecho por más de dos goles de diferencia. Frente a Xelajú MC, es probable que Marquense apueste por un planteamiento paciente, esperando que el desgaste de su rival les abra una oportunidad en la segunda mitad.

Además, el antecedente más reciente entre ambos equipos invita a la cautela. En el último enfrentamiento directo, Xelajú cayó 1-0 como visitante. Aquella vez, el equipo generó más remates y más tiros de esquina, pero no logró convertir. La tensión suele ser protagonista: en los últimos tres partidos entre estos clubes hubo al menos una expulsión. Con este contexto, el espectáculo está garantizado y el aburrimiento no tiene lugar.

