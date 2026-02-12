Los Alcaldes de Guatemala

Petardo

En Guatemala, el alcalde es la máxima autoridad ejecutiva y representante legal de un municipio y su municipalidad, elegido democráticamente por un periodo de 4 años. Es el encargado de dirigir la administración local, presidir el Concejo Municipal, gestionar servicios públicos, obras, seguridad municipal y ejecutar las políticas, planes y proyectos.

¿Cuál es el significado alcalde?

Autoridad municipal que preside un ayuntamiento y que ejecuta los acuerdos de esta corporación, sin perjuicio de sus potestades propias, y es además delegado del Gobierno en el orden administrativo. El alcalde es el encargado de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos autorizados por el Concejo Municipal.

¿Cuáles son las características de un buen alcalde?

Se trata de combinar las características propias de un buen directivo público: iniciativa, creatividad, liderazgo, capacidad de trabajo en equipo, sentido social para servir a los más pobres, con la capacidad emprendedora de las organizaciones sociales y grupos privados. El alcalde es el líder de una ciudad. Dirige el gobierno municipal. Así como un presidente dirige un país, un alcalde dirige una ciudad.

¿Cuáles son los deberes de un alcalde?

Representar legalmente a la administración municipal y ordenar el gasto; le corresponde además garantizar la prestación de los servicios públicos municipales conforme a los planes y programas adoptados de conformidad con las Leyes, las ordenanzas y los acuerdos; y responsable del debido funcionamiento del ente. En Guatemala el alcalde es la máxima autoridad de un municipio y como tal le corresponde su administración. La municipalidad, que además del alcalde está integrada por un concejo municipal, se encarga de administrar los recursos del municipio. Tanto el alcalde que encabeza la planilla, como los síndicos y concejales que le acompañan, son electos democráticamente por un periodo de 4 años, pudiendo ser reelegidos.

El alcalde electo debe ajustarse al Código Municipal que rige su autoridad; debe cumplir con una administración transparente y que haga prosperar al municipio y sus habitantes. El alcalde es elegido por los ciudadanos del municipio y es responsable de administrar los asuntos locales, como la prestación de servicios.

¿Funciones del gobernador en Guatemala?

Dar seguimiento a la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo del departamento, verificar y evaluar su cumplimiento y, cuando sea oportuno, proponer medidas correctivas a las entidades responsables. ¿Qué funciones tiene la gobernación? Administrar, coordinar y complementar la acción de los municipios y servir como intermediario entre éstos y la Nación, para garantizar la continua y adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios que la ley y la Constitución Política establezcan. ¿Cuántas gobernaciones tiene Guatemala? El territorio de Guatemala está repartido en 22 entidades subnacionales de primer orden denominadas como departamentos.

¿Qué es la ANAM en Guatemala?

Es la Asociación Nacional de Municipalidades, una entidad privada, no lucrativa y democrática que agrupa a los alcaldes del país para defender la autonomía local, promover su desarrollo integral y fortalecer la gestión municipal, funcionando a menudo como plataforma política para sus miembros, según destacan analistas y sus propios documentos institucionales. ¿Qué significa Anam? Que la Asociación Nacional de Municipalidades -ANAM- sea una entidad privada, moderna, autónoma, no lucrativa, apartidaria, no religiosa y eminentemente democrática, defensora de la autonomía municipal con incidencia en las políticas de Estado, que guardan relación con los municipios y sus gobiernos locales. Espero que, con la explicación anterior, cada entidad respete cuales su jerarquía y cuales son sus obligaciones para servirle a los guatemaltecos.

