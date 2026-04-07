Interesa la salud para todos

Tanmi Tnam

La salud es uno de los temas con diversidad de significados y prácticas, pero aun así, las personas aspiran a disfrutarla para conservar el buen funcionamiento de todas las partes del cuerpo de manera armoniosa, con alegría y bienestar. El 7 de abril de cada año, se conmemora el Día Mundial de la Salud para fomentar conciencia de la humanidad sobre temas específicos de salud que interesan a los pueblos del mundo. La salud es una palabra cuyo significado es que la vida funcione muy bien.

Familias y pueblos enteros aspiran al estado de buena salud en el componente corporal, mental, emocional, espiritual y social. Todos desean disminuir o eliminar los desequilibrios para gozar de la armonía en la vida diaria. Nadie debe sufrir enfermedades, hambre, aislamiento de los demás, nadie debe caer en la tristeza y en actitud negativa. La salud es el estado de armonía y equilibrio que debe haber en las partes que componen al ser humano. La definición integrada de salud también toma en cuenta que los elementos del medio ambiente deben estar bien, cada quien, cumpliendo con su rol para conservar la salud, especialmente la salud y la vida de las personas. El pensamiento y práctica de los pueblos indígenas acerca de la salud, es que la salud solo es posible cuando hay armonía entre la persona, la familia, la comunidad, la Madre Tierra y los elementos naturales del entorno. Hay salud en la persona cuando funcionan armoniosamente el cuerpo, el espíritu, el corazón, la mente y hay suficiente comida con calidad.

La población en general, comprende la importancia de la salud y por esa razón siempre está atenta al uso de los servicios públicos de salud que llegan a través de las instituciones oficiales cuyas actividades están para conservar la salud de las personas de todas las edades y pertenecientes a todas las culturas. Estos servicios públicos, en el caso de nuestro país, tienen poca cobertura, los hospitales de cierta importancia están en las cabeceras departamentales, en las cabeceras municipales generalmente se encuentra el Centro de Atención Permanente, en la mayoría de aldeas y caseríos estas instituciones de salud brillan por su ausencia. También hay escasez de medicinas gratuitas y los servicios médicos especializados son escasos. Es necesario tener presente que hay factores que limitan alcanzar los mejores indicadores de salud, especialmente la salud de las personas y de los pueblos, entre los factores más mencionados están la extrema pobreza, la mala alimentación, la comida chatarra, el consumo de drogas, la falta de agua, la contaminación del ambiente y la falta de médicos con distintas especialidades. En las ciudades el aire está contaminado, hay muchos desechos sólidos, aguas servidas y exceso de ruido.

Para disfrutar de buena salud, es necesaria la educación de la población en temas y prácticas de salud cuyos efectos deben de ser para todos los guatemaltecos. Las familias, los centros educativos y las instituciones de salud deben explicar las ventajas de la sana y equilibrada alimentación, el consumo de agua potable, vivir sin estrés y la práctica de ejercicios de manera cotidiana. Es recomendable que las familias acudan a buscar periódicamente los servicios médicos gratuitos disponibles en las comunidades locales. Así mismo, los pueblos originarios deben fortalecer las prácticas de salud con que cuentan.

Es necesario remarcar algunas acciones a realizar por la salud, por ejemplo, el consumo de una dieta equilibrada, evitar las drogas y el alcohol, recibir vacunación, practicar higiene y mantener el contexto sano.

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