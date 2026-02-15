La NSS 2025 Y GUATEMALA: Seguridad Hemisférica frente a Estados Capturados

Una Guatemala Diferente Es Posible

La Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) 2025 de los Estados Unidos representa un quiebre estructural con la visión tradicional de la seguridad internacional basada en el liderazgo benevolente, el multilateralismo normativo y la diplomacia indulgente frente actores disfuncionales; en su lugar, consolida un enfoque realista y pragmático, centrado en la defensa estricta del interés nacional bajo el principio rector de American First. Este giro no implica aislamiento ni abandono del escenario internacional, sino una redefinición de prioridades, menos dispersión estratégica y mayor concentración en amenazas concretas que impactan directamente la seguridad interna estadounidense.

Dentro de esta nueva lógica, la seguridad deja de concebirse como un asunto abstracto de estabilidad global y se redefine como un problema territorial, funcional y operativo, Estados Unidos parte de una premisa clara, las amenazas que se incuban en su entorno inmediato terminan proyectándose a su interior, por ello, el hemisferio occidental recupera centralidad estratégica, no por afinidades históricas o ideológicas, sino porque constituye la primera línea de defensa frente al crimen organizado transnacional, la migración irregular masiva, el tráfico de drogas, armas y personas y la penetración de actores estatales y no estatales hostiles.

Desde esta perspectiva, América Latina deja de ser un espacio periférico de cooperación política para convertirse en un escenario crítico de seguridad ya que, el problema deja de ser local cuando países de la región se transforman en corredores del narcotráfico, plataformas logísticas de redes criminales, santuarios de economías ilícitas o territorios con instituciones cooptadas. La NSS 2025 reconoce que la debilidad estatal, la corrupción estructural y la impunidad no son fallas internas aisladas, sino multiplicadores de amenazas que terminan impactando directamente la seguridad estadounidense.

Uno de los elementos mas significativos y menos abordados con honestidad de la NSS 2025, es su reconocimiento explícito de que el crimen organizado ya no puede enfrentarse únicamente desde un enfoque policial, Washington asume que estas estructuras han evolucionado hacia verdaderos sistemas de poder paralelo, con capacidad de capturar instituciones, financiar procesos políticos infiltrar gobiernos locales y nacionales, y erosionar el estado de derecho, en consecuencia la lucha en contra el narcotráfico y la corrupción deja de ser un tema de cooperación técnica y se convierte en un eje central de la política de seguridad nacional.

Finalmente esta visión estratégica no debe interpretarse como una iniciativa coyuntural ni como una obsesión personal del Presidente Donal Trump, sino como la consolidación de una doctrina de seguridad que trasciende administraciones, Trump encarna, en este contexto, la expresión, más frontal y menos ambigua de una política que abandona la tolerancia hacia los Estados capturados y prioriza acciones concretas, políticas, judiciales, económicas y diplomáticas frente a redes criminales que operan bajo la fachada de legalidad y soberanía.

