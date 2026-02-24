La nube es el principal espacio digital de los latinoamericanos: 2 de cada 3 guardan allí su información

Advierte que el uso masivo de servicios de almacenamiento online expone los datos personales a nuevos riesgos de ciberseguridad.

El almacenamiento en la nube ya es una práctica cotidiana en América Latina. Un estudio revela que el 67% de los usuarios en la región guarda fotos, contactos y conversaciones de su celular en servicios online, una tendencia que facilita el acceso y el respaldo de la información, pero que también amplía los riesgos de exposición en un entorno cada vez más atractivo para los ciberdelincuentes.

La motivación principal es clara: un 72% de los latinoamericanos utiliza la nube como medida de protección ante el robo o pérdida del dispositivo, mientras que un 56% la elige para liberar espacio en el teléfono o la computadora. Lo que comenzó como una solución práctica para liberar espacio hoy se ha transformado en un hábito masivo que redefine la manera en que los latinoamericanos resguardan y comparten sus datos personales.

Sin embargo, esta confianza creciente en los entornos digitales también trae riesgos asociados, pues a medida que más actividades migran a la nube, los delitos informáticos se intensifican, dejando en evidencia fallas tanto en algunos servicios de almacenamiento como en la manera en que los usuarios gestionan su información.

Cuando la información se traslada a la nube, deja de depender únicamente del dispositivo y pasa a circular por múltiples capas digitales, como cuentas de acceso, aplicaciones conectadas y dispositivos sincronizados. Esto implica que una sola brecha, como la pérdida de control de una cuenta, puede derivar en la exposición simultánea de grandes volúmenes de datos personales.

En la práctica, los riesgos más frecuentes se originan en configuraciones inseguras, el robo de credenciales mediante ingeniería social, especialmente a través de ataques de phishing, el desconocimiento sobre cómo proteger los dispositivos del hogar digital y los errores humanos, como el uso de contraseñas débiles, la apertura de enlaces maliciosos o la descarga de archivos infectados. La combinación de estos factores convierte a la nube en un objetivo cada vez más atractivo para los cibercriminales.

El estudio reveló que casi un 40% de los usuarios de América Latina no protege su nube o no consideran necesario hacerlo. Además, persiste un nivel de desconocimiento preocupante: un 19% asegura que no sabe cómo proteger sus datos almacenados y un 13% admite que desconocía que la nube requiere medidas de seguridad adicionales.

“Hoy nuestra vida completa, desde fotos familiares hasta documentos personales, vive en la nube. Pero esa masificación no ha ido acompañada del mismo nivel de conciencia sobre cómo protegerla. Muchos usuarios creen que el proveedor se encarga de todo, cuando en realidad la seguridad es compartida. Si no se aplican medidas básicas, los respaldos corren riesgo de sufrir accesos no autorizados o incluso de pérdida definitiva. Es clave que los consumidores aprendan a identificar qué información requiere cifrado, cómo manejar sus claves de manera segura y qué señales pueden alertar de una vulneración”, asegura Fabiano Tricarico, Director de Productos para el Consumidor para Américas en Kaspersky.

Para proteger los aspectos de tu vida digital que están almacenados en la nube, los expertos recomiendan:

Revisa los permisos de acceso y uso compartido: especialmente cuando se trata de archivos y documentos sensibles, de esta manera, puedes asegurarte de que solo personas autorizadas puedan ver o editar la información.

especialmente cuando se trata de archivos y documentos sensibles, de esta manera, puedes asegurarte de que solo personas autorizadas puedan ver o editar la información. Cifra tus archivos importantes: No todo lo que guardas en la nube necesita cifrado, pero información sensible como documentos fiscales, archivos médicos o datos financieros sí requieren esta capa extra de protección.

No todo lo que guardas en la nube necesita cifrado, pero información sensible como documentos fiscales, archivos médicos o datos financieros sí requieren esta capa extra de protección. Desconfía de correos o mensajes que soliciten credenciales de acceso a tu plataforma: incluso si aparentan provenir del proveedor de la nube, ya que esta sigue siendo una de las principales puertas de entrada para vulnerar los servicios de almacenamiento.

incluso si aparentan provenir del proveedor de la nube, ya que esta sigue siendo una de las principales puertas de entrada para vulnerar los servicios de almacenamiento. Usa contraseñas fuertes y activa la autenticación en dos pasos (2FA): Crea contraseñas únicas y robustas para cada servicio en la nube, combinando letras, números y caracteres especiales, y evita reutilizarlas en otras plataformas. Siempre que sea posible, activa la autenticación de dos factores para añadir una capa extra de seguridad en caso de que tus credenciales se vean comprometidas.

Crea contraseñas únicas y robustas para cada servicio en la nube, combinando letras, números y caracteres especiales, y evita reutilizarlas en otras plataformas. Siempre que sea posible, activa la autenticación de dos factores para añadir una capa extra de seguridad en caso de que tus credenciales se vean comprometidas. Protege tu vida digital con una solución de seguridad: Instala en todos los dispositivos desde los que accedes a la nube un software de seguridad confiable. Estas soluciones ayudan a detectar y bloquear amenazas como malware, phishing o accesos no autorizados que pueden poner en riesgo tu información.

